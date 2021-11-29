في أعقاب اختبارات شهادة الأداء الإلكتروني وأنظمة التتبع المنضوية تحت برنامج FIFA للجودة التي شهدت تقييم أكثر من 20 نظاماً بما في ذلك، للمرة الأولى، البيانات الحية وبيانات موقع الكرة، استغل FIFA فرصة تواجد جميع مزودي التقنيات لتنفيذ أول اختبار تكامل شامل لتقنيات تحكيم التسلل شبه الآلية. بعد أن كان من الصعب تجمّع جميع مزودي التقنيات في مكان واحد بسبب قيود السفر التي فرضتها جائحة كوفيد-19، شهد سبتمبر/أيلول 2021 توصيل ومزامنة مزودي بيانات التتبع، والبث ونظام التحكيم بمساعدة الفيديو فيما يخص مجموعة بيانات أولية كاملة لحالات تسلل تحاكي الحقيقة.