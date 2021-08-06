استضاف مخيم الاتحاد الهولندي لكرة القدم فعالية استمرت يومي 4 و5 مارس/آذار 2020 وتم فيها اختبار تقنية التحكيم بمساعدة الفيديو، وذلك بإشراف FIFA ومجموعة العمل الجديدة التابعة له والمتخصصة بالتميّز في الابتكار. انسجاماً مع رؤية رئيس FIFA جياني إنفانتينو، تم استعراض ومناقشة مواضيع مثل أنظمة التحكيم بمساعدة الفيديو ميسورة التكلفة، وذلك في إطار خارطة الطريق نحو عام 2022. وبهذا الشأن، قال مدير التكنولوجيا والابتكار في كرة القدم لدى FIFA يوهانس هولزمولر: "تمثل فعاليات الاختبار هذه فرصة مثالية لتبادل المعلومات مع صناعة كرة القدم لجعل تقنية التحكيم بمساعدة الفيديو ميسورة التكلفة وبالتالي تمكين استخدامها على كافة مستويات اللعبة". وقد درس المشاركون ثلاث مسائل بالإجمال ذات صلة بتقنية التحكيم بمساعدة الفيديو:

يأتي الاختبار عقب إطلاق مجموعة العمل والذي جرى في مقر FIFA في زيوريخ في مطلع فبراير/شباط بحضور ممثلين عن 13 من منظمي البطولات ومجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم IFAB. وقد أتى هذا الاجتماع في بلدة زايست الهولندية عقب اختبار FIFA التمهيدي لتقنية التحكيم بمساعدة الفيديو في كأس العالم للأندية قطر FIFA 2019 في ديسمبر/كانون الأول 2019، حيث جرى اختبارات على أرض الملعب خلال المباريات طوال البطولة. تركيز على أنظمة التحكيم بمساعدة الفيديو "المبسَّطة" تم اختتام الفعالية بعقد اجتماع لمجموعة العمل تم فيها مناقشة ومراجعة الأفكار والترتيبات التقنية التي تم عرضها على مدى اليومين. وقال هولزمولر في هذا الصدد: "نشعر بالرضا حيال العمل الذي تم في زايست هذا الأسبوع ونتطلّع قُدماً للاختبارات المقبلة المشابهة التي خططنا لها. تتمثل إحدى الخطوات المقبلة لمجموعة العمل بمناقشة الإجراءات الإضافية ذات الصلة بتطوير أنظمة تحكيم بمساعدة الفيديو ’مبسطة‘ على مدى الأسابيع المقبلة، وذلك بموجب تشاور وثيق مع (المنخرطين في) الصناعة. سنركّز بوضوح على التطوير المستمر لمعلومات إضافية وأكثر دقة للمساعدة في عملية اتخاذ القرار. عملية مراجعة التحكيم بمساعدة الفيديو يجب أن تتمتع بالكفاءة بأقصى مستوى ممكن، ويتمثل الهدف النهائي بأن تصبح هذه التقنية ميسورة التكلفة لكافة المستويات. تتطور التكنولوجيا، ولا نرغب بأن نقف مكتوفي الأيدي".