FIFA.com
برنامج FIFA للجودة: المعايير العالمية
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وثائق التكنولوجيا والابتكار في كرة القدم
FIFA يُنظم عرضاً عن بُعد لتقنية تحكيم تسلل متطورة
FIFA يختبر بنجاح تقنية التحكيم بمساعدة الفيديو في مخيم تابع للاتحاد الهولندي للعبة
FIFA يُطلق مجموعة عمل لوضع الخطوات المقبلة في تقنية التحكيم بمساعدة الفيديو
اتضاح معالم مفهوم التحكيم بمساعدة الفيديو "المبسط"
اختبار تقنية التحكيم بمساعدة الفيديو في كأس العالم للأندية FIFA قطر ٢٠٢٠™
اختبار تقنية تحكيم التسلل شبه الآلية في دوسلدورف
اختبار تقنية تحكيم التسلل شبه الآلية في ملعب الاتحاد في مانشستر
إجراء أول اختبار تكامل شامل في إشبيلية، أسبانيا
إجراء اختبار تكامل شامل لتقنية تحكيم التسلل شبه الآلية في ملعب أليانز أرينا في ميونيخ
اختبار تقنية تحكيم التسلل شبه الآلية وتقنيات أخرى في كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™
خارطة طريق للابتكار
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