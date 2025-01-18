كوت ديفوار تتطلع إلى المستقبل مع تجديد مركز التدريب المتطور

.وضع حجر الأساس لعملية تطوير كوت ديفوار لمركزها الوطني للتدريب

المشروع جزء من برنامج FIFA Forward

رئيس FIFQ جياني إنفانتينو: "هذا المركز الوطني لكرة القدم سيصبح رمزاً حقيقياً للأمل والفرص"

قبل عام تقريباً من هذا اليوم، حققت كوت ديفوار فوزاً مستحقاً على ضيفه منتخب غينيا بيساو بثنائية نظيفة في انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 (AFCON). كان هذا الفوز الخطوة الأولى نحو المجد في البطولة، حيث تُوِّج منتخب "الأفيال" بلقبه القاري الثالث أمام جماهيره العاشقة بعد بضعة أسابيع فقط.

افتتح مشروع تجديد مركز التدريب الوطني، الذي بدأ في الخميس 16 يناير/كانون الثاني 2025، فصلاً جديداً في كرة القدم في كوت ديفوار، وهو ما قد يمهد الطريق نحو تحقيق العديد من النجاحات المستقبلية. أقيم هذا الحدث المرتقب في بينجرفيل، إحدى بلديات منطقة العاصمة أبيدجان، وكان نجاحاً باهراً.

توجه ياسين إدريس ديالو، رئيس الاتحاد الإيفواري لكرة القدم، بالدعوة إلى نحو 200 شخص لحضور الحفل الذي أقيم في أجواء رسمية ومبهجة في الوقت نفسه. وكان من بين الحضور أدجي سيلاس ميتش، الوزير المنتدب لدى رئيس الوزراء ووزير الرياضة والبيئة المعيشية في جمهورية كوت ديفوار، فضلاً عن الأمين العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، فيرون موسينجو-أومبا.

وشارك كذلك في هذا الحدث المهم العديد من رؤساء الاتحادات الإفريقية لكرة القدم، بما في ذلك ماثورين دي شاكوس، رئيس اتحاد بنين لكرة القدم وعضو مجلس FIFA، وأسطورة FIFA خليلو فاديغا، وجيلسون فرنانديز، نائب مدير قسم FIFA المعني بالاتحادات الأفريقية الأعضاء. جميعهم متحدون ومتفانون خلف هذا المشروع الكبير والمثير. وقال جيلسون فرنانديز: "إن تنفيذ هذا المشروع وتشغيله يحمل رمزاً كبيراً. يعكس مشروع التجديد هذا روح الوحدة داخل مجتمع كرة القدم الإيفواري، ويتجاوز ذلك ليشمل الأسرة الإفريقية لكرة القدم بشكل أوسع. وسيظل FIFA دائماً موجوداً لدعم أعضائه وتوجيههم وتقديم يد العون لهم." وأضاف: "فوز كوت ديفوار هو فوز لكل إفريقيا!"

هو مركز مخصص لتدريب البنات والبنين. بالنسبة لنا، إنها أداة لا غنى عنها لتطوير كرة القدم الشبابية المتميزة. ياسين ادريس ديالو رئيس الاتحاد الإيفواري لكرة القدم

لا يتحقق النجاح إلا من خلال فريق قوي، سواء على أرض الملعب أو خارجه، تماماً مثلما فعل منتخب "الأفيال" في 2024. ولقد حصل الاتحاد الإيفواري لكرة القدم على دعم لهذا المشروع الكبير من FIFA من خلال برنامج FIFA Forward. كما ستقدم الهيئة الحاكمة لكرة القدم أكثر من 4 ملايين دولار أمريكي إلى هذا الاتحاد العضو لتحديث المركز.

صرح رئيس FIFA جياني إنفانتينو في فيديو تم بثه خلال الحفل: "إنه لشرف كبير وفرح عميق أن أتوجه إليكم ونحن نحتفل بهذه اللحظة التاريخية: وضع حجر الأساس لتحديث المركز الفني الوطني للاتحاد الإيفواري لكرة القدم. حيث تمثل هذه الإشارة الرمزية بداية مشروع طموح سيعزز المنشآت الحالية ويمنح كرة القدم في كوت ديفوار مستقبلاً مشرقاً"

« وأضاف: "بالنيابة عن FIFA، أود أن أعبر عن فخرنا الكبير. فنحن فخورون بدعم هذا المشروع الذي يعكس التزامنا المستمر بدعم تطوير البنية التحتية الحديثة، التي تعتبر أساسية للتوجه نحو الاحترافية في عالم كرة القدم والاهتمام بالجيل الجديد من المواهب". كما أشار إلى أن تطوير اللاعبين والمدربين والحكام وأكاديميات FIFA يعد من الأولويات الرئيسية في الأهداف الاستراتيجية لرئيس FIFA للفترة 2023-2027

يشمل برنامج هذا المشروع تجديد المنشآت الحالية، بما في ذلك حوض السباحة وبناء منشآت جديدة تلبي احتياجات كرة القدم على أعلى المستويات – مثل منطقة طبية وأماكن إقامة وصالة رياضية حديثة ومنشأة تخزين ومركز تدريب مخصص وكافتيريا، ومن المتوقع أن يستغرق المشروع نحو اثني عشر شهراً لإتمامه. ستتمكن المنتخبات الوطنية لجميع الفئات العمرية والفرق المحلية من الاستفادة من هذا الموقع، وسيوفر المركز فرصاً جديدة لاكتشاف المواهب الشابة وتطويرها. اختتم جياني إنفانتينو حديثه قائلاً: "سيصبح هذا المركز الوطني لكرة القدم رمزاً حقيقياً للأمل والفرص، ودفعة قوية للاعبي كرة القدم الشباب والمدربين وعشاق كرة القدم، وسيحمل راية كوت ديفوار وكل إفريقيا في المنافسات الدولية." وأضاف: "يجسد الحجر الأساس الذي نضعه معاً وعداً بإنشاء مستقبل تتوحد فيه كرة القدم وتلهم الناس وتخلق فرصاً جديدة.

وتمتلك الآن كوت ديفوار خارطة طريق المستقبل واضحة أظهر التاريخ أنها تعرف كيف تتبعها."