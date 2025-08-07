إسبانيا تستعيد الصدارة وتقدّم ملحوظ لبنغلاديش

إسبانيا تطيح بالولايات المتحدة الأمريكية عن العرش

فرنسا تحقّق مكانة جيدة ضمن المنتخبات العشرة الأوائل

منتخب بنغلاديش يحقق التقدم الأكبر في التصنيف

شهدت كرة قدم السيدات أحداثاً مثيرة في الأشهر القليلة الماضية بعد المنافسات القارية التي قلبت التصنيف العالمي للسيدات FIFA/Coca-Cola رأساً على عقب، حيث دافع منتخب إنكلترا عن لقبه بمواجهة المنتخب الإسباني، بينما بقي المنتخب البرازيلي متربعاً على عرش أمريكا الجنوبية، أمّا منتخب جزر سليمان فقد استغلّ غياب نيوزيلندا للظفر ببطولة قارة أوقيانوسيا.

أبهرت إسبانيا (1، 1+) بطلةُ العالم، القارةَ العجوز بعد تحقيقها خمس انتصارات متتالية في طريقها إلى المباراة النهائية، وقدّمت أداءً أعادها إلى عرش صدارة التصنيف، الذي كانت قد تربّعت عليه من ديسمبر/كانون الأول 2023 ولغاية يونيو/حزيران 2024. أمّا منتخب الولايات المتحدة الأمريكية (2، 1-) فقد تنازلت عن الصدارة التي احتلّتها منذ أغسطس/آب 2024، غير أنّ الانتصارات الثلاثة التي حققها المنتخب على أرضه في المواجهات الوديّة أبقت منتخب العمّ سام في المنافسة، بفارق نقطتين فقط عن منتخب لا روخا.

وفي قائمة المنتخبات العشرة الأوائل، لم يتمكّن أي منتخب من الاحتفاظ بمركزه مقارنة بشهر يونيو/حزيران، خرجت فرنسا من المعركة مرفوعة الرأس، بعدما أنهى المنتخب مرحلة المجموعات في بطولة أمم أوروبا بالعلامة الكاملة قبل تكبّد خسارة أمام منتخب ألمانيا في الربع النهائي.

ورغم تحقيقه اللقب القاري التاسع، تراجع منتخب البرازيل (7، 3-) في التصنيف، بعدما مُني بهزيمة أمام فرنسا قبل البطولة، التي سقط فيها بفخّ التعادل مرّتين أمام منتخب كولومبيا العنيد، مرّة في دور المجوعات، ومرّة أخرى في المباراة النهائية.

أمّا في أسفل الترتيب، فنجد كلّ الإثارة في التصفيات الآسيوية لكأس العالم للسيدات البرازيل 2027 FIFA، وكأس أمم أوقيانوسيا، إذ حقّق منتخب بنغلاديش (104، 24+) التقدّم الأكبر من حيث عدد المراكز، كما من حيث النقاط (+80.51 نقطة) بسبب تأهلّه التاريخي إلى البطولة النهائية التي تسمح بتأهل منتخبات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلى كأس العالم للسيدات البرازيل 2027 FIFA، بعد انتصاراته العريضة على حساب منتخبات ميانمار، والبحرين، وتركمانستان.

ومن جهته، حقّق منتخب فانواتو (100، 19+) قفزة نوعية، وكذلك فعل منتخب جزر سليمان (73، 13+)، وقد ارتقى المنتخبان إلى مركزين في التصنيف هما الأعلى في تاريخهما. وبشكل عامّ، حقّقت عشرة منتخبات المراكز الأفضل بتاريخها، نذكر منها بولندا (26، 1+)، وهايتي (49، 1+)، والمملكة العربية السعودية (164، 1+).

يُرجى الضغط هنا للاطلاع على جدول التصنيف الكامل.