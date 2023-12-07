FIFA يدعم دول المحيط الهادئ على العودة إلى الساحة الدولية

الدعم المالي الذي يقدمه FIFA يؤدي إلى عودة ثلاث منتخبات بولينيزية إلى كرة القدم الدولية

لم تتمكن ساموا الأمريكية وساموا وتونغا من إكمال تصفيات كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™

أثبتت بطولة كرة القدم شعبيتها في ألعاب المحيط الهادئ متعددة الرياضات التي أقيمت مؤخرًا في جزر سليمان

عادت ساموا الأمريكية وساموا وتونغا إلى التصنيف العالمي FIFA/Coca-Cola بعد فترة مليئة بالتحديات بالنسبة لمنتخبات بولينيزيا.

أتاحت دورة ألعاب المحيط الهادئ 2023 الأخيرة في جزر سليمان المسرح حيث شاركت جميع الاتحادات الأعضاء في أوقيانوسيا - باستثناء نيوزيلندا - في بطولة كرة القدم للرجال والسيدات في الحدث متعدد الرياضات الذي يقام كل أربع سنوات. بالنسبة للعديد من الدول المشاركة، ساعد المستوى المتزايد من تمويل FIFA عبر برنامج Forward 3.0 في التحضير للبطولة.

ألعاب المحيط الهادئ 2023 01:24

تواجه أماكن قليلة في العالم نفس القدر من التحديات التي تواجهها الدول الواقعة في منطقة المحيط الهادئ عندما يتعلق الأمر بلعب كرة القدم الدولية بانتظام. وينطبق هذا بشكل خاص على البلدان البولينيزية المتمركزة في الطرف الشرقي من منطقة أوقيانوسيا حيث تشكل خيارات السفر المحدودة والنفقات الكبيرة والبعد الجغرافي الهائل عقبات كبيرة. وقال سانجيفان بالاسينغام، مدير الاتحادات الأعضاء في آسيا وأوقيانوسيا: "من المهم لجميع الدول أن تلعب كرة القدم الدولية باعتبارها طريقًا مهمًا لتحقيق النجاح، حيث يتطلب النجاح المستدام على المستوى الدولي تخطيطًا طويل المدى لتطوير القدرات وفرق العمل." "إن التكلفة المفرطة للسفر المحلي والدولي عبر أوقيانوسيا بالنظر إلى جغرافية المنطقة وتأثير كوفيد-19 في الآونة الأخيرة، أدت إلى تفاقم المشكلات القائمة، وتقييد الموارد المتاحة لمشاركة المنتخب الوطني." "إن الزيادة في أموال FIFA Forward ستمكن الاتحادات الأعضاء من الاستثمار بشكل أفضل في عوامل النجاح الحاسمة مثل الأنظمة المحسنة والقدرات البشرية. كما سيؤدي ذلك إلى تحسين تحضيرات المنتخبات الوطنية وزيادة المشاركة في المسابقات الدولية على مدار السنة."

دورة ألعاب المحيط الهادئ السابعة عشرة في هونيارا، جزر سليمان Previous 01 / 07 Solomon Islands 2023 Pacific Games 02 / 07 Solomon Islands 2023 Pacific Games 03 / 07 Solomon Islands 2023 Pacific Games 04 / 07 Solomon Islands 2023 Pacific Games 05 / 07 Solomon Islands 2023 Pacific Games 06 / 07 Solomon Islands 2023 Pacific Games 07 / 07 Solomon Islands 2023 Pacific Games Next

غابت ساموا الأمريكية وساموا وتونغا عن التصفيات المؤهلة لكأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ بسبب تأثير فيروس كورونا، بينما شاركت جزر كوك في مباراة واحدة فقط قبل أن تضطر إلى الانسحاب. بالنسبة لساموا الأمريكية، أثبتت ألعاب المحيط الهادئ أنها سبب مزدوج للاحتفال حيث يتنافس منتخبها الوطني للسيدات ويستعد الآن للعودة إلى التصنيف العالمي للسيدات FIFA/Coca-Cola بعد غيابه عن تصفيات أستراليا ونيوزيلندا 2023. ساموا، وهي الأقوى في المجموعة الرباعية، تألقت ببعض العروض القوية في جزر سليمان بما في ذلك الفوز على ساموا الأمريكية. كانت العودة إلى الساحة الدولية خطوة أخرى على طريق تعافي تونغا في أعقاب الكارثة الطبيعية المدمرة التي حلت بالبلاد - ثوران بركان هونجا تونغا هونجا هاباي عام 2022 - كما أتاحت دورة ألعاب المحيط الهادئ فرصة نادرة لفريق تونغا الوطني للرجال - المسمى حديثًا تولالوبي - للظهور من خلال بث مبارياته على التلفزيون الوطني. ظل اتحاد تونغا لكرة القدم الطموح رمزًا للاعتمادية للدولة المنكوبة من خلال مشاريع البنية التحتية سريعة النمو التي يستخدمها المجتمع العام على نطاق واسع، في حين سيستضيف اتحاد تونغا لكرة القدم ثلاث بطولات غير مسبوقة لأوقيانوسيا خلال العام التقويمي المقبل.

وفي الوقت نفسه، تواجه جزر كوك ذلك النوع من التحدي اللوجستيكي الذي لا مثيل له حتى من قبل جيرانها في المحيط الهادئ. من حيث عدد السكان، تعد جزر كوك واحدة من أصغر الدول الأعضاء في FIFA، ومع ذلك فإن أرخبيل البلاد ينتشر على مساحة تغطي جزءًا كبيرًا من أوروبا الغربية. وقال ألين باركر، الأمين العام لاتحاد جزر كوك لكرة القدم: "إن طبيعة جزر كوك، المكونة من 15 جزيرة صغيرة، تجعل من الصعب والمكلف اكتشاف المواهب الكروية وتطويرها، خاصة في الجزر الخارجية. هذا التشتت الجغرافي يمكن أن يعيق العملية الكشفية وتنفيذ برامج تدريبية متسقة في جميع أنحاء الجزر."

كان استئناف المباريات الدولية خبراً سعيداً لجزر كوك التي فازت 2-1 على تونجا في المباراة الافتتاحية. وأضاف باركر: "العودة إلى كرة القدم الدولية كانت مهمة جداً بالنسبة لجزر كوك، باعتبارنا اتحادًا صغيرًا، من المهم بالنسبة لنا أن نقدم باستمرار للاعبينا فرصة المشاركة في مسابقات كرة القدم الدولية رفيعة المستوى في جميع أنحاء المنطقة." "إن المشاركة في هذه المسابقات تساعد في إلهام سكان جزر كوك، بغض النظر عن الجنس، بهدف اللعب لمنتخباتهم الوطنية. وهذا لا يعزز الرياضة فحسب، بل يساهم أيضًا في التنمية الشخصية وتطلعات رياضيينا."