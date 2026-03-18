نشر الترتيب الدولي للمنتخبات FIFA/Coca-Cola مباشرة أثناء المباريات الدولية للرجال والسيدات

يمكن للمشجعين متابعة الترتيب الأولي للمنتخبات مباشرة ومراقبة تغيّره أثناء المباريات حول العالم في فترات المباريات الدولية

سيتمّ تعديل جدول الترتيب مع تسجيل كلّ هدف حول العالم، بانتظار صدور النتيجة الرسمية فور انتهاء فترة المباريات الدولية

ستشهد المباريات الدولية للرجال في مارس/آذار 2026 تعديل الترتيب مباشرة للمرة الأولى

في تغيير عصري وثوري، سيتمّ تحديث التصنيف الدولي للمنتخبات FIFA/Coca-Cola مباشرة أثناء المباريات الدولية ما يعني إمكان المشجعين متابعة ترتيب بلدهم فور تسجيل الأهداف حول العالم.

منذ انطلاقته عام 1992، كان يُنشر التصنيف الدولي لمنتخبات الرجال FIFA/Coca-Cola بعد انتهاء المباراة الأخيرة في فترة المباريات الدولية. ولكن الآن، سيتمّ تحديثه مبدئياً بصورة مباشرة أثناء المباريات الدولية التي ستجري هذا الشهر.

أمّا التصنيف الدولي لمنتخبات السيدات FIFA/Coca-Cola، الذي انطلق في 2003، فسيشهد تحديثات مباشرة في فترة المباريات الدولية في شهر أبريل/نيسان.

ونذكر أنّ المعادلة التي يرتكز عليها الترتيب لا تزال هي نفسها، ولكنّها الآن ستُطبّق فور ورود معلومات مؤكّدة بتسجيل هدف، ما يعني أنّ ترتيب المنتخبات سيتغيّر على الفور.

ولن ينطبق هذا الأمر على بطولات FIFA فقط، بل على جميع المباريات الدولية لمنتخبات الرجال والسيدات.