حملة "#NoDiscrimination" ستكون متاحة طوال منافسات كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™

إثر مناقشات، بوسع FIFA التأكيد على أنه تم تقديم حملة #لا_تمييز (#NoDiscrimination) من موعد انطلاقها الأصلي في الدور ربع النهائي وذلك لإتاحة الفرصة أمام كافة قادة المنتخبات الـ 32 بأن يرتدوا شارة الذراع الخاصة بالحملة خلال كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™. يأتي هذا القرار تماشياً مع المادة 13.8.1 من لوائح معدات FIFA التي تنص على "يجب على قادة المنتخبات في البطولات النهائية التي ينظمها FIFA أن يرتدوا شارة الذراع التي يقدمها لهم FIFA". تم وضع لوائح كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™، والتي صادق عليها الجميع في اللعبة، للحفاظ على نزاهة أرض الملعب لكافة المشاركين، وتُطبّق بالتساوي على كافة المنتخبات المشاركة. FIFA منظمة شاملة للجميع وتتطلّع لأن يتم وضع كرة القدم في خدمة المجتمع من خلال دعم الخير والقضايا المشروعة، لكن يجب القيام بذلك ضمن إطار لوائح المسابقة المعروفة للجميع. وقد أكد رئيس FIFA السيد جياني إنفانتينو على دعمه لمجتمع الميم والعابرين جنسياً خلال كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™، بقوله: "أتحدث عن هذا الموضوع مع أعلى قيادات الدولة. وقد أكدوا لي، وبوسعي التأكيد على ذلك، أن الجميع مرحب به. وفي حال كان رأي أي شخص معاكساً لذلك، فإن ذلك لا يمثل وجهة نظر الدولة، وبطبيعة الحال لا يمثل وجهة نظر FIFA".