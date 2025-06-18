FIFA يُحيي اليوم الدولي لمناهضة خطاب الكراهية بإعلان تحليل 33 مليون منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي منذ عام 2022

تجديد التزام FIFA بالحرص على خلوّ لعبة كرة القدم من الكراهية

تفعيل خدمة حماية وسائل التواصل الاجتماعي خلال بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™

خدمة حماية وسائل التواصل الاجتماعي باتت متاحة بشكل دائم منذ عام 2024 أمام جميع الاتحادات الوطنية الأعضاء الـ 211 في FIFA ولاعبيها

في إطار جهوده الرامية إلى حماية المشاركين وتوفير بيئة آمنة لكرة القدم، أحيى FIFA اليوم الدولي لمناهضة خطاب الكراهية هذا العام، مجدِّداً التزامه بمحاربة الكراهية في عالم الساحرة المستديرة، وكاشفاً في الوقت ذاته عن أحدث إحصائيات خدمة حماية وسائل التواصل الاجتماعي المُفعّلة خلال بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™.

تغطي النسخة المحسّنة من الخدمة حالياً حسابات 32 فريقاً مشاركاً في بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™، إلى جانب 2019 حساباً يعود للاعبين ومدربين ومسؤولين على وسائل التواصل الاجتماعي.

ومنذ إطلاقها خلال بطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™، حلّلت الخدمة 33 مليون منشور وتعليق على 15302 حساباً من حسابات وسائل التواصل الاجتماعي في 23 بطولة، بما في ذلك التصفيات والمباريات الودية. وقد نجحت الخدمة، التي أصبحت متاحة بشكل دائم لجميع الاتحادات الوطنية الأعضاء في FIFA ولاعبيها منذ عام 2024، في حجب أكثر من عشرة ملايين تعليق مسيء عن أنظار الجماهير المتابعة، بما يُسهم في حماية المستهدفين وأفراد أسرهم ومتابعيهم من الأذى النفسي المحتمل.

يتم كذلك الإبلاغ عن المحتوى المسيء الذي يُعدّ مخالفاً لشروط استخدام منصات التواصل الاجتماعي المعنية، ما يؤدي إلى اتخاذ إجراءات ملموسة، مثل تعليق الحسابات، وفي حال استيفاء المعايير المطلوبة، تُحال المعلومات إلى الجهات الأمنية والقانونية المختصة لاتخاذ ما يلزم من تدابير. يُعدّ تعزيز التنسيق بين الاتحادات الوطنية الأعضاء المُشرفة على لعبة كرة القدم والأنظمة القضائية الوطنية المعنية في بلدانها أمراً بالغ الأهمية في مواصلة التصدي للإساءة عبر الإنترنت والمساءلة عنها.

نبذة عن خدمة حماية وسائل التواصل الاجتماعي

ما هي خدمة FIFA لحماية وسائل التواصل الاجتماعي؟

تُعنى هذه الخدمة بحماية اللاعبين والفرق والإداريين من الإساءات عبر الإنترنت، بما يضمن خلو حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي من خطاب الكراهية، وتمكينهم من التركيز على الاستمتاع بمشاركتهم في فعاليات FIFA، كما تحول الخدمة دون تعرُّض متابعيهم على منصات التواصل الاجتماعي لأي منشورات تنطوي على إساءة أو تمييز أو تهديد، وهو ما يُجنِّب اعتيادهم على مثل هذه الأفعال.