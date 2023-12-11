خدمة الحماية من الإساءة على وسائل التواصل الاجتماعي FIFA

التعامل مع الإساءة عبر الإنترنت خلال بطولة كأس العالم للسيدات FIFA 2023™

مستويات الإساءة
توجهات وتحليلات
الإجراءات الفعلية

يُقدِّم تقرير خدمة الحماية من الإساءة على منصات التواصل الاجتماعي تحليلاً ملخصاً لكافة عمليات المراقبة والإشراف التي قام بها FIFA خلال بطولة كأس العالم للسيدات FIFA أستراليا ونيوزيلندا 2023™. ويُغطي التقرير العمليات التي قامت بها الخدمة عبر أهم منصات التواصل الاجتماعي ومنها X (منصة تويتر سابقاً) وإنستغرام وفيسبوك وتيكتوك ويوتيوب، وهو تقرير مكمِّل للتقارير اليومية التي أعدّها FIFA خلال البطولة.

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خدمة FIFA لحماية وسائل التواصل الاجتماعي - تحليل بطولة كأس العالم للسيدات 2023™ (باللغة الإنجليزية)

خدمة الحماية من الإساءة على وسائل التواصل الاجتماعي أثناء بطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™

مليون

منشوراً وتعليقاً تم تحليله

ألف

تعليق تم إخفاؤه

ألف

منشور تم تحديده بواسطة الذكاء الاصطناعي وراجعه مختصون

ألف

منشور تم التأكد من أنه مسيء وتم الإبلاغ عنه إلى المنصات

الف

حساباً شخصياً اكتُشف أنها تنشر رسائل مسيئة

حساب استدعى اتخاذ إجراءات في العالم الحقيقي

مستويات الإساءة

التمييز جريمة. ويمكننا بفضل هذه الأداة أن نحدّد الجناة ونبلّغ السلطات عنهم حتى تتم معاقبتهم على أفعالهم، فموقفنا واضح: نحن نرفض التمييز.

جياني إنفانتينو
رئيس FIFA

توجهات وتحليلات

كرة القدم مسؤولة عن حماية اللاعبين والمجموعات المتضررة في أماكن عملها، لذلك ستستمر FIFPRO بالتعاون مع FIFA، ولكننا لا نستطيع النجاح بمفردنا، فنحن بحاجة إلى دعم من كل الجهات الفاعلة إذا أردنا خلق بيئة أكثر أماناً وأفضل لكرة القدم.

دافيد أغانزو
رئيس FIFPRO

الإجراءات الفعلية

PALERMO, ITALY - MARCH 24: Fans of Italy hold smartphones as the team of Italy arrives at the stadium prior to the 2022 FIFA World Cup Qualifier knockout round play-off match between Italy and North Macedonia at Renzo Barbera Stadium in Palermo, Italy. (Photo by Tullio M. Puglia/Getty Images)
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خدمة الحماية من الإساءة على وسائل التواصل الاجتماعي FIFA

آخر تحديث: السبت، ٩ ديسمبر ٢٠٢٣ في ٠٣:٥٦ ص
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