يُقدِّم تقرير خدمة الحماية من الإساءة على منصات التواصل الاجتماعي تحليلاً ملخصاً لكافة عمليات المراقبة والإشراف التي قام بها FIFA خلال بطولة كأس العالم للسيدات FIFA أستراليا ونيوزيلندا 2023™. ويُغطي التقرير العمليات التي قامت بها الخدمة عبر أهم منصات التواصل الاجتماعي ومنها X (منصة تويتر سابقاً) وإنستغرام وفيسبوك وتيكتوك ويوتيوب، وهو تقرير مكمِّل للتقارير اليومية التي أعدّها FIFA خلال البطولة.
خدمة الحماية من الإساءة على وسائل التواصل الاجتماعي أثناء بطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™
منشوراً وتعليقاً تم تحليله
تعليق تم إخفاؤه
منشور تم تحديده بواسطة الذكاء الاصطناعي وراجعه مختصون
منشور تم التأكد من أنه مسيء وتم الإبلاغ عنه إلى المنصات
حساباً شخصياً اكتُشف أنها تنشر رسائل مسيئة
حساب استدعى اتخاذ إجراءات في العالم الحقيقي
مستويات الإساءة
التمييز جريمة. ويمكننا بفضل هذه الأداة أن نحدّد الجناة ونبلّغ السلطات عنهم حتى تتم معاقبتهم على أفعالهم، فموقفنا واضح: نحن نرفض التمييز.
توجهات وتحليلات
كرة القدم مسؤولة عن حماية اللاعبين والمجموعات المتضررة في أماكن عملها، لذلك ستستمر FIFPRO بالتعاون مع FIFA، ولكننا لا نستطيع النجاح بمفردنا، فنحن بحاجة إلى دعم من كل الجهات الفاعلة إذا أردنا خلق بيئة أكثر أماناً وأفضل لكرة القدم.