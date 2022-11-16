لاعبو كأس العالم FIFA™ يشاركون في حملة تهدف لتشجيع الأطفال على ممارسة الرياضة

أطلق FIFA ومنظمة الصحة العالمية، بالتعاون مع وزارة الصحة العامة في دولة قطر واللجنة العليا للمشاريع والإرث، مبادرة #BringTheMoves (فلنتحرّك) التي تهدف لتشجيع اللاعبين في كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ على القيام بالتحديات التي يطلبها منهم الجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي في أرجاء العالم، وكذلك تشجيع الفئات العمرية الصغيرة على ممارسة الرياضة واستخدام وَسم #BeActive (ممارسة الرياضة). وعن هذه المبادرة، قال رئيس FIFA جياني إنفانتينو: "ندرك الأثر السلبي الذي يمكن أن تتسبب به عدم ممارسة الرياضة على صحة الأطفال، ولذلك يمكن لكرة القدم أن توظف المنصة الهامة التي يوفرها كأس العالم FIFA لنشر هذه الرسالة بطريقة ممتعة وتفاعلية. ولا يقتصر هذا التحدي على الربط بين الأطفال وأبطالهم، بل يستفيد من نسخة كأس العالم ذات الحضور الرقمي الأكبر على الإطلاق لإطلاق رسالة مفادها أنه يتوجب علينا جميعاً ممارسة الرياضة، بالإضافة إلى توعية الأهل بحاجة الأطفال لممارسة تمارين بدنية لمدة 60 دقيقة يومياً، وهو أمر لا يقوم به 80 في المئة من المراهقين حول العالم". وفي إطار الاستعدادات لانطلاق كأس العالم FIFA ٢٠٢٢™ وخلال البطولة نفسها، سيقوم الأطفال حول العالم بتحدي لاعبي المنتخبات المشارِكة للقيام بحركات جديدة عند الاحتفال بتسجيل أهداف، وذلك من خلال نشر فيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام الوَسم (#BringTheMoves).