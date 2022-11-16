لاعبو كأس العالم FIFA™ يشاركون في حملة تهدف لتشجيع الأطفال على ممارسة الرياضة

تقوم الجماهير بتشجيع اللاعبين على القيام بحركات معينة عند تسجيل أهداف
تم إطلاق الحملة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة العامة في قطر واللجنة العليا للمشاريع والإرث
يُشارك في الحملة سفيرا النوايا الحسنة لمنظمة الصحة العالمية البرازيلي أليسون بيكر والإيفواري ديديه دروغبا
أطلق FIFA ومنظمة الصحة العالمية، بالتعاون مع وزارة الصحة العامة في دولة قطر واللجنة العليا للمشاريع والإرث، مبادرة #BringTheMoves (فلنتحرّك) التي تهدف لتشجيع اللاعبين في كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ على القيام بالتحديات التي يطلبها منهم الجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي في أرجاء العالم، وكذلك تشجيع الفئات العمرية الصغيرة على ممارسة الرياضة واستخدام وَسم #BeActive (ممارسة الرياضة). وعن هذه المبادرة، قال رئيس FIFA جياني إنفانتينو: "ندرك الأثر السلبي الذي يمكن أن تتسبب به عدم ممارسة الرياضة على صحة الأطفال، ولذلك يمكن لكرة القدم أن توظف المنصة الهامة التي يوفرها كأس العالم FIFA لنشر هذه الرسالة بطريقة ممتعة وتفاعلية. ولا يقتصر هذا التحدي على الربط بين الأطفال وأبطالهم، بل يستفيد من نسخة كأس العالم ذات الحضور الرقمي الأكبر على الإطلاق لإطلاق رسالة مفادها أنه يتوجب علينا جميعاً ممارسة الرياضة، بالإضافة إلى توعية الأهل بحاجة الأطفال لممارسة تمارين بدنية لمدة 60 دقيقة يومياً، وهو أمر لا يقوم به 80 في المئة من المراهقين حول العالم". وفي إطار الاستعدادات لانطلاق كأس العالم FIFA ٢٠٢٢™ وخلال البطولة نفسها، سيقوم الأطفال حول العالم بتحدي لاعبي المنتخبات المشارِكة للقيام بحركات جديدة عند الاحتفال بتسجيل أهداف، وذلك من خلال نشر فيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام الوَسم (#BringTheMoves).
وأحد اللاعبين الدوليين السابقين الذين احتفلوا بشكل مميز بالمئات من الأهداف على مدى مسيرة حافلة بالإنجازات في عالم المستديرة الساحرة، هو رأس الحربة الإيفواري ديديه دروغبا الذي أصبح سفيراً للنوايا الحسنة لمنظمة الصحة العالمية، والذي قال عن هذه الحملة الجديدة: "للنشاط البدني مزايا كثيرة للجميع، وخصوصاً الأطفال في مراحل نموّهم وتطورهم على المستوى البدني والنفسي والاجتماعي. ممارسة الرياضة هي أمر مهم للصحة البدنية والنفسية".
أما الحارس المخضرم لنادي ليفربول أليسون بيكر، الذي يشغل أيضاً منصب سفير للنوايا الحسنة لمنظمة الصحة العالمية، وسيخوض منافسات قطر ٢٠٢٢™ مع المنتخب البرازيلي، فيُدرك جيداً أهمية التمتع بأفضل مستوى لياقة، ويتطلع لتوظيف كأس العالم FIFA™ لتشجيع اليافعين على النشاط البدني: "أدعمُ هذا التحدي لأني على قناعة بأنه يجب على الأطفال أن يتمتعوا باللياقة البدنية. إنهم بحاجة لممارسة الرياضة خلال مراحل نموّهم من أجل مستقبلهم. وأعتبر أننا نحن لاعبو كرة القدم يمكن أن نشكل مصدر إلهام لهم أيضاً. سأكون سعيداً إذا أمضينا وقتاً ممتعاً معهم وجعلناهم يحرّكون أجسادهم قليلاً". تدعو الحملة كذلك إلى أن يقوم الأطفال بتحميل تطبيق GenMove الذي يستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لتشجيعهم على النشاط البدني بشكل يومي خلال كأس العالم.
وستُطلق الموسم الأول لهذا التطبيق بتاريخ 19 نوفمبر/تشرين الثاني سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزيرة الصحة العامة في قطر، والدكتور تيدروس أدحانوم غريبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، وذلك ضمن فعالية "الصحة قول وعمل" في قطر.