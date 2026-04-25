تاريخ النشر الأول في: السبت 25 أبريل 2026, 15:14
فانكوفر، كندا - 30 أبريل/نيسان 2026
كونغرس FIFA لعام 2026
30 أبريلافتتاح "بيت الكونكاكاف" المخصص للجماهير رسمياً في فانكوفر قبل انعقاد المؤتمر السادس والسبعين لـ FIFA
29 أبريلFIFA والاتحاد الآسيوي لكرة القدم يُمكِّنان الأفغانيات من تمثيل بلادهن في المباريات الرسمية بفضل إصلاح تاريخي على مستوى الحوكمة
28 أبريلمجلس FIFA يقرّر زيادة المساهمات المالية للاتحادات الوطنية الأعضاء الـ 48 المشارِكة في كأس العالم FIFA 2026™
28 أبريلالمجلس الدولي لكرة القدم يصادق بالإجماع على إشهار البطاقة الحمراء في وجه اللاعبين الذين يغطون أفواههم للتستر على سلوك تمييزي