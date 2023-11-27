الاتحادات الوطنية الأعضاء في FIFA تجتمع في ميامي لرسم معالم مستقبل كرة القدم العالمية

تُقام نسخة 2026 من سلسلة قمم FIFA التنفيذية لكرة القدم في مدينة ميامي على هامش بطولة كأس العالم FIFA 2026™

مدير قسم FIFA المعني بتطوير كرة القدم حول العالم أرسين فينغر ورئيسة قسم FIFA المعني بكرة القدم جيل إليس يُشددان على ضرورة اكتشاف المواهب الشابة وإنشاء مسارات للاعبين واللاعبات

رئيس FIFA يؤكد التزامه تجاه جميع الاتحادات الوطنية الـ211 الأعضاء المنضوية تحت مظلة FIFA، من خلال مسابقات جديدة مثل سلسلة FIFA، وكأس العرب FIFA™، وكأس آسيان FIFA™ التي تم إطلاقها حديثاً

استضافت مدينة ميامي الأمريكية نسخة 2026 من سلسلة قمم FIFA التنفيذية لكرة القدم، التي شهدت مشاركة ممثلين عن الاتحادات الوطنية الأعضاء المنضوية تحت مظلة FIFA، الذين أتوا من مختلف أنحاء العالم بهدف تبادل الأفكار وتعزيز العلاقات ورسم معالم مستقبل اللعبة، حيث جاءت هذه الاجتماعات بالتزامن مع استعداد FIFA لزيادة استثماراته في البرامج المُصمَّمة خصيصاً لجعل كرة القدم لعبة عالمية بحق.

ومع انطلاق بطولة كأس العالم FIFA 2026™ بنجاح في كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية، ناقش المندوبون سُبل جعل برامج FIFA المنتشرة على نطاق واسع قادرة على مساعدة الاتحادات الوطنية الأعضاء بأفضل شكل على مواصلة تطوير اللعبة في بلدانها، وتطبيق أفضل الممارسات في عدد من مجالات التطوير.

وافتتح الجلسة العامة الأمين العام لـFIFA ماتياس غرافستروم، محدداً الطموح المزدوج للقمة باعتبارها برنامجاً رسمياً من الجلسات يغطي الجوانب المتعلقة بالاستراتيجية وتطوير الشباب من جهة، تبادل الأفكار بصورة غير رسمية، وهو ما أصبح سمة مميزة لهذا الحدث.

لكن محور جدول أعمال القمة تمثَّل أساساً في برنامج FIFA Forward، باعتباره مبادرة التطوير الرئيسية التي شهدت نمواً كبيراً خلال العقد الذي قضاه رئيس FIFA على رأس الهيئة.

وقال الرئيس إنفانتينو في هذا الصدد: "قبل عشر سنوات، قد يتذكر الأكبر سناً منكم أن برنامج FIFA المعني بالتطوير كان يمنح كل اتحاد عضو مليون دولار أمريكي على مدى أربع سنوات، أي 250 ألف دولار أمريكي سنوياً".

وأضاف: "اليوم، مع برنامج FIFA Forward 3.0، أصبحتم تحصلون على نحو ثمانية ملايين دولار أمريكي، أي قرابة مليوني دولار كل عام، للاستثمار في المسابقات، والاستثمار في البنية التحتية، والاستثمار في مشاريع مرتبطة بكرة القدم. وقد قررنا في مجلس FIFA زيادة هذا المبلغ، كما تعلمون، بنسبة عشرين في المائة إضافية".

وأشار الرئيس إنفانتينو إلى أن النسخة الحالية من كأس العالم FIFA™ تشهد مشاركة 48 منتخباً لأول مرة، مؤكداً أن توسيع المشاركة يساعد على دفع عجلة الاستثمار في اللعبة.

“وأكد أنه "بالنسبة لأي بلد في العالم، لا شيء يعزز تطوير كرة القدم في ذلك البلد مثل المشاركة في كأس العالم FIFA"، مؤكداً على الحاجة إلى المسابقات للمساعدة في الحفاظ على هذا الزخم.

وتابع: "علينا تطوير كرة القدم في جميع أنحاء العالم. لدينا 211 اتحاداً عضواً، أي 211 بلداً يشكلون جزءاً من FIFA. والجميع يتمتع بالحقوق نفسها وعليه الالتزامات نفسها. ونحن نريد الاستثمار في كل بلد من بلدان العالم، وهذا ما نقوم به فعلاً، لأن هذا هو جوهر كرة القدم، وهذا هو جوهر FIFA".

وفي سياق متصل، قال رئيس FIFA إن سلسلة FIFA، التي أُقيمت في 12 بلداً مختلفاً في عام 2026 بين نسختي السيدات والرجال، تُعد مثالاً على كيفية دعم FIFA للاتحادات الوطنية الأعضاء.

وقال في هذا الشأن: "شارك الكثير منكم فيها، وبالنسبة لبعضكم، كانت هذه هي المرة الأولى التي يلعب فيها منتخبكم الوطني خارج قارته، أو يواجه منتخباً وطنياً من قارة مختلفة". وأضاف: "لا يمكن سوى لـ48 منتخباً المشاركة في كأس العالم FIFA. نحن بحاجة إلى إنشاء فعاليات ومسابقات أخرى. وهذا ما فعلناه، على سبيل المثال، مع كأس العرب FIFA قبل بضع سنوات. بدأنا عام 2021، وأقمنا النسخة الثانية عام 2025. وهذا العام، سنُطلق كأس آسيان FIFA، بطولة منطقة جنوب شرق آسيا. لذلك، نحن نفكر فيما يمكننا القيام به لإشراك الجميع فعلاً مع FIFA من أجل تطوير اللعبة في كل ركن من أركان العالم، والاستثمار في كل ركن من أركان العالم".

وستشهد الجلسة الخاصة بتطوير اللعبة في فئة الشباب نقاشات مع مدير قسم FIFA المعني بتطوير كرة القدم حول العالم أرسين فينغر، ورئيسة قسم FIFA المعني بكرة القدم جيل إليس، اللذين قدَّما لمحة عن أولوياتهما في اليوم الافتتاحي من الحدث الذي يستمر يومين.

واستعرض فينغر قيمة مخطط FIFA لتطوير المواهب في المساعدة على اكتشاف المواهب الشابة حول العالم.

وقال المدرب السابق لنادي أرسنال: "إن تحديد المواهب في كل بلد هو الأمر الأهم، لأنه إذا أردت لاعبين جيدين، فعليك أن تجدهم، فهم لا يطرقون بابك. يجب أن يكون عملك منظماً من أجل العثور على اللاعبين واللاعبات".

من جانبها، أكدت جيل إليس على ضرورة إيجاد سُبل تتيح للشباب إظهار مواهبهم.

وقالت المدربة السابقة لمنتخب الولايات المتحدة، الفائزة مرتين بكأس العالم للسيدات FIFA™: "أعتقد أن الرسالة، وقد سمعتموها من رئيسنا ومن أميننا العام، تتمثل في خلق فرص للأطفال للحصول على مساحات آمنة للعب، ودوريات يشاركون فيها. والحقيقة هي أنه إذا لم تكن لدينا منظومة لإعداد اللاعبين واللاعبات، فلن يكون لدينا حدث رائع مثل كأس العالم FIFA. لذلك، فإن هذه المنظومة أساسية، ويجب الحرص على منح الفتيات إمكانية الوصول إليها".