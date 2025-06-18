Forward يقدّم الدعم للمرحلة الأخيرة من البطولة الوطنية لكرة قدم المدارس في المكسيك

يضمّ المهرجان الكروي فرقاً لفئة تحت 12 سنة من 32 ولاية مكسيكية

شارك في البطولة أكثر من 640 شاباً وفتاة، وقد حضر لتشجيعهم أكثر من 1000 شخص

هذا المهرجان هو قمة "أكبر بطولة للمدارس في العالم"

شارك أكثر من 640 شابّاً وفتاة من جميع الولايات المكسيكية الـ32 في المرحلة الأخيرة من البطولة الوطنية لكرة قدم المدارس، من تنظيم الاتحاد المكسيكي لكرة القدم ووزارة التعليم العام المكسيكية بدعم من برنامج FIFA Forward وبرنامج كرة القدم للمدارس.

وشاركت 32 مدرسة في كلّ من بطولتي الشباب والفتيات تحت 12 سنة، طوال أربع أيام في مجمّع لا كاسا دل فوتبول في تولوكا التابع للاتحاد المكسيكي لكرة القدم، كما دُعي أكثر من 1000 شخص، من أهل وأقارب، لحضور البطولة وخلق جوّ احتفالي رائع. تتنافس في هذه البطولة التي تعتمد قواعد مبسطّة وبعض عناصر كرة القدم داخل الصالات، فرق من خمسة لاعبين.

وقد جاء المهرجان تتويجاً لبطولة من تنظيم الاتحاد المكسيكي لكرة القدم ووزارة التعليم العام المكسيكية، شاركت فيها 6000 مدرسة من 1.8 مليون طفل من مختلف أنحاء البلاد. انطلقت البطولة في المرحلة المحلية، داخل المدرسة الواحدة، ثمّ انتقلت إلى مرحلة ما بين المدارس التي تتنافس فيها الفرق من بلدية واحدة، ومن بعدها إلى مرحلة الولاية، حيث شارك 16 فريقاً من كلّ نوع جنساني، بحيث يتأهل الفائزين إلى المرحلة النهائية (الوطنية) في تولوكا.

وفي هذا الإطار، قال ماريو ديلغادو، وزير التعليم العام المكسيكي: "هذه بطولة كرة قدم المدارس الأكبر في العالم، وقد نظّمها الاتحاد المكسيكي لكرة القدم بالاشتراك مع FIFA ووزارة التعليم العام المكسيكية، ونحن مسرورون جداً بهذه المبادرة التي تروّج للرياضة بين الشباب والفتيات، وبالأخص لرياضة كرة القدم الأكثر شعبية من بين الرياضات الأخرى."

في نهاية البطولة، ظفرت مدرسة Escuela Primaria Enrique C. Rébsamen من ولاية غواناخواتو بالمركز الأول لبطولة الفتيات، أمّا المركز الأول لبطولة الشباب فكان من نصيب مدرسة Escuela Primaria Antonio Álvarez Berrones من ولاية تاماوليباس.

ومن جهته، قال جايير بيرتوني، مدير المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي لكرة القدم في الأمريكيتين: "من المذهل إنشاء هذا الواقع للشباب والفتيات الذين جاؤوا من كلّ أقطار المكسيك للمشاركة في المرحلة النهائية من هذه الفعالية الرائعة. هذه هي كرة القدم بأنقى حللها، حيث يجتمع الشباب والفتيات للعب الكرة، ونحن نفتخر بالمساهمة من خلال برنامج كرة القدم للمدارس وبرنامج FIFA Forward."

"بالنسبة إلى FIFA، من الرائع المشاركة في مشروع يتناول الأطفال من هذه الفئة العمرية، ورؤية الابتسامة التي ترسمها كرة القدم على وجوههم والتي تمنحهم الأمل والأحلام. دائماً ما يقول الرئيس (جياني) إنفانتينو إنّ التعليم أسهل مع كرة القدم، وهذا ما يحاول FIFA والاتحاد المكسيكي لكرة القدم تحقيق."

انطلق برنامج كرة القدم للمدارس FIFA في المكسيك، الذي يعلّم الأطفال المهارات الحياتية من خلال كرة القدم، في النصف الثاني من عام 2024 تزامناً مع مبادرة Jugamos Todos (لنلعب جميعاً) من تنظيم الاتحاد المكسيكي لكرة القدم. وقد استفادت أكثر من 500 مدرسة موزّعة على ولايات غيريرو، وسونورا، وميتشواكان، من الهبات المخصصة لكرة القدم ولتدريب المدرّسين.

وفي هذا الصدد، قال أنطونيو بوينانيو سانتشيز، مدير برنامج كرة القدم للمدارس: "هذه نتيجة العمل الجماعي بحقّ، وما يميّز برنامج كرة القدم للمدارس هو أنّ الأطفال يتعلّمون طريقة لعب كرة القدم، وتمرير الكرة، وترويضها، وتسديدها على المرمى. ويكتسبون في الوقت نفسه، بعض القيم والمهارات الحياتية التي ستكون مفيدة لهم كالتواصل والاحترام والعمل الجماعي والمثابرة. علينا الاستفادة من تأثير كرة القدم إلى أقصى حدّ من أجل تحسين حياتهم اليومية."