بنغلاديش تفتتح ملعبين صناعيين جديدين بتمويل من برنامج FIFA Forward

استُخدم أكثر من مليون دولار أمريكي من تمويل برنامج FIFA Forward لإنشاء ملعبين جديدين في دكا، بنغلاديش

أعرب رئيس اتحاد بنغلاديش لكرة القدم، تابيث أوال، عن امتنانه العميق لدعم FIFA

ستتمكن فرق الرجال والسيدات والشباب من استخدام أرضيات ملاعب بير شيرستا الشهيد شيباهي مصطفى كمال وبيت الاتحاد

احتفلت بنغلاديش بـ"فصل جديد في رحلة تطوير كرة القدم"، وفقًا لرئيس اتحاد بنغلاديش لكرة القدم، تابيث أوال، الذي ساهم في افتتاح ملعبين صناعيين جديدين في العاصمة دكا، بتمويل من برنامج FIFA Forward. أُقيمت مراسم الافتتاح في 14 أكتوبر/تشرين الأول، وشهدها عدد من كبار الشخصيات والمسؤولين، بمن فيهم آصف محمود شجيب بهويان، المستشار الفخري للشباب والرياضة في البلاد، بينما حضر الأمير روفوس، رئيس المكتب الإقليمي لـ FIFA في جنوب آسيا، عبر الإنترنت. قال السيد أوال: "هذا إنجازٌ كبيرٌ لكرة القدم في بنغلاديش. وأودّ أن أعرب عن خالص امتناني لـ FIFA على دعمه وتعاونه المتواصل في تطوير كرة القدم في بنغلاديش".

تم استخدام أكثر من 1.04 مليون دولار أمريكي من تمويل برنامج FIFA Forward لتركيب الملاعب الاصطناعية. يُرسي الملعب الأول استاد بير شيرستا الشهيد شيباهي مصطفى كمال، وهو ملعب مركزي يتسع لما يصل إلى 25,000 متفرج. يقع الملعب الثاني على بُعد أقل من ميل واحد، وهو مُجاور لمقر الاتحاد البنغالي لكرة القدم (BFF House). تشمل التحسينات الإضافية تركيب نظام رشاشات في الملعب الأول، وغرفة ملابس جديدة في الثاني. بدأ العمل في ديسمبر 2024، ومن المتوقع أن يستمر كلا الملعبين الجديدين لمدة 12 عامًا تقريبًا. سيتم استخدامهما لاستضافة مباريات الرجال في الدرجات الأدنى، ومسابقات السيدات، وبطولات الشباب، وغيرها، مما يُعزز الفرص للاعبين على جميع المستويات في جميع أنحاء العاصمة المترامية الأطراف. على الرغم من إقصاء بنغلاديش من المنافسة في تصفيات كأس آسيا 2027 في 14 أكتوبر بالتعادل 1-1 في هونغ كونغ، إلا أن المنتخب الوطني أحرز تقدمًا إيجابيًا في السنوات الأخيرة. من المركز 197 في عام 2018، ارتقت بنغلاديش إلى المركز 184 في أحدث تصنيف عالمي للرجال FIFA/Coca-Cola. في عام 2023، وصل نمور البنغال إلى نصف نهائي بطولة جنوب آسيا لكرة القدم قبل أن يخسروا في الوقت الإضافي أمام الكويت، المشاركة كضيف. وكان هذا أفضل أداء لهم في بطولة جنوب آسيا الإقليمية منذ عام 2009.