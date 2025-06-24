إنجلترا وقيرغيزستان وتايلاند تفوز بجوائز FIFA Forward لعام 2025

اتحاد كرة القدم الانجليزي واتحاد كرة القدم القرغيزي واتحاد كرة القدم التايلاندي يحصلون على الجوائز الذهبية لمشاريع التطوير الممولة من برنامج FIFA Forward

أقيم حفل توزيع الجوائز على هامش اجتماعات قمة FIFA التنفيذية لكرة القدم في ميامي، الولايات المتحدة، خلال كأس العالم للأندية FIFA 2025 ™

تم تكريم مشاريع في البحرين وسنغافورة وطاجيكستان وأوزبكستان في حفل جوائز FIFA Forward الأولى للاتحادات الآسيوية الأعضاء في FIFA

كان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم (FA) والاتحاد القرغيزي لكرة القدم (KFU) والاتحاد التايلاندي لكرة القدم (FAT) من بين آخر الاتحادات الأعضاء في جمعية FIFA، المعروفة اختصارًا (MAs)، التي حصلت على جوائز FIFA Forward الذهبية لتنفيذ مشاريع التطوير الممولة من البرنامج.

في دورته الثالثة الحالية التي تستمر حتى عام 2027، سيوفر برنامج FIFA Forward لكل اتحاد عضو ما يصل إلى 8 ملايين دولار أمريكي لتمويل مشاريع التطوير. تم إطلاق جوائز FIFA Forward في عام 2023 لتقدير أعمال التطوير التي أنجزتها الاتحادات الأعضاء الأوروبية بالتمويل الذي تحصل عليه، وقد تم الآن توسيع نطاقها لتشمل الاتحادات الأعضاء من آسيا وأوقيانوسيا لتقدير أعمالها في تطوير البنية التحتية.

افتتح السيد جياني إنفانتينو، رئيس FIFA، المقر الجديد للاتحاد القرغيزي لكرة القدم في مايو 2023، وهو مقر يوفر مرافق حديثة للتدريب والتعليم، بما في ذلك ملعبين بعشب اصطناعي وإقامة للفرق. كان هذا أحد المشاريع البارزة التي حصلت على الجائزة الذهبية بعد تحكيم لجنة مستقلة مكونة من ثلاثة أعضاء تضم يازين بوهاري، الأمين العام السابق لاتحاد كرة القدم في سنغافورة (FAS) وبن فينبرينك، المدير الإداري في The Stadium Consultancy وبارك يونج سو، عضو لجنة تطوير FIFA.

تقاسم اتحاد الكرة التايلاندي والاتحاد القرغيزي لكرة القدم الجائزة الذهبية المخصصة لأعضاء الاتحاد الآسيوي لعام 2025. حصل مبنى كرة القدم التايلاندية التابع للاتحاد التايلاندي لكرة القدم - الذي تم بناؤه بمساعدة قدرها 2.4 مليون دولار أمريكي من تمويل FIFA Forward، على الجائزة الذهبية والتي تسلمتها الرئيسة نوالفان لامسام، المعروفة بلقب "مدام بانغ"، من رئيس FIFA بعد الدورة الثالثة والأخيرة من قمم FIFA التنفيذية لكرة القدم التي عقدت خلال كأس العالم للأندية FIFA 2025™. وكان الرئيسان قد افتتحا المنشأة الحديثة، التي تضم أول غرفة لمساعدي الفيديو في جنوب شرق آسيا، وملعبًا لكرة الصالات، ووسائل الراحة للرياضيين، في العاصمة التايلاندية بانكوك، في مايو 2024.

حصل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم على الجائزة الذهبية لعام 2025 لأعضاء الاتحاد الأوروبي بفضل برنامج Wildcats، الذي تم إنشاؤه بدعم من FIFA Forward. تهدف هذه المبادرة إلى تعريف الفتيات من سن 5 إلى 11 عامًا بكرة القدم، وقد ساعدت في إنشاء 6000 فريق جديد للفتيات بحلول عام 2020، وتواصل المبادرة تطوير كرة قدم السيدات في إنجلترا من خلال مراكز Wildcats.