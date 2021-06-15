تُعتبر تراخيص الأندية عنصراً أساسياً في تعزيز الاحتراف في كرة القدم عبر العالم، علماً أن هذا النظام يستخدم معايير تستند إلى مبادئ ويحدد معايير دنيا يجب على الأندية استيفاءها لكي تحصل على الترخيص، وتتمكن بالتالي من المشاركة في منافسة معينة. يقدم قسم كرة القدم الاحترافية في FIFA الدعم والمساعدة للاتحادات الأعضاء والاتحادات القارية لإنشاء أنظمة خاصة بها وتحسين الأنظمة القائمة في مختلف أنحاء العالم. فبالإضافة إلى المبادرات الحالية المقدمة إلى عدد من الاتحادات الأعضاء والاتحادات القارية، ينظم قسم كرة القدم الاحترافية حلقات دراسية حول تراخيص الأندية.