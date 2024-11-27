جياني إنفانتينو يشيد "بالمستوى الجديد والمختلف" الذي حققه صندوق إرث بطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢

رئيس FIFA يقول إن صندوق الإرث "التاريخي" يفي بالوعد بأن "تأثير هذه النسخة من كأس العالم (FIFA) سيستمر لسنوات عديدة"

ينصب تركيز الصندوق البالغ قيمته 50 مليون دولار أمريكي على دعم اللاجئين والتعليم والصحة العامة والصحة المهنية

FIFA تعقد شراكة مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث في قطر (SC)، ومنظمة الصحة العالمية (WHO)، ومنظمة التجارة العالمية (WTO)، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)

صرَّح رئيس FIFA جياني إنفانتينو بأن صندوق إرث بطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ ينقل المفهوم "إلى مستوى جديد ومختلف تمامًا"، عقب الإعلان عن التأثير واسع النطاق للمبادرة خلال مكالمة فيديو تضمنت مراسم توقيع بين FIFA، واللجنة العليا للمشاريع والإرث (SC)، ومنظمة الصحة العالمية (WHO)، ومنظمة التجارة العالمية (WTO)، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، ومركز التجارة الدولية (ITC).

بالاتفاق بين اللجنة العليا للمشاريع والإرث والاتحاد القطري لكرة القدم، أعلنت FIFA في نوفمبر 2022 أنه - وللمرة الأولى - سيكون لصندوق إرث بطولات كأس العالم تأثيرٌ يتجاوز حدود البلد المضيف.

الآن، سيركز الصندوق البالغ قيمته 50 مليون دولار أمريكي على اللاجئين والتعليم والصحة العامة والصحة المهنية، حيث تتعاون FIFA مع كلٍ من اللجنة العليا للمشاريع والإرث، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة التجارة العالمية، ومركز التجارة الدولية.

“قال رئيس FIFA: "اليوم هو يوم في غاية الأهمية - بل يمكنني القول إنه يوم تاريخي - فهو اليوم الذي نعلن فيه عن صندوق إرث بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022". "إنه ينقل مفهوم صناديق الإرث إلى مستوى جديد ومختلف تمامًا. في عام 2022، نظَّمنا هنا في قطر أفضل نسخة من كأس العالم على الإطلاق، وفي ذلك الوقت، وعدنا أن إرث هذه البطولة وتأثيرها سيستمران لسنوات عديدة.

"واليوم، نحن نفي بهذا الوعد: عبر التأكد من أن مبلغ 50 مليون دولار أمريكي يجري استثماره في مشاريع رئيسية... تشمل اللاجئين، والصحة المهنية، والنساء، والتعليم، وبالطبع أيضًا، هناك جزء مخصص لتطوير كرة القدم. عصر جديد بالنسبة لصناديق الإرث، مشروع مهم وتأثير عظيم سيمتد طويلًا من أفضل نسخة لكأس العالم على الإطلاق في قطر 2022."

FIFA وقطر يطلقان صندوق إرث كأس العالم FIFA 2022™ 03:26

تم تقديمه وتوقيعه خلال اجتماع عبر الإنترنت حضره رئيس FIFA، والأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث، سعادة السيد حسن الذوادي، ومدير عام منظمة التجارة العالمية، الدكتورة نغوزي أوكونجو إيويالا، ومدير عام منظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، والمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، والمديرة التنفيذية لمركز التجارة الدولية، باميلا كوك هاميلتون. سيُحدث صندوق إرث بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 تأثيرًا متعدد الأوجه يمتد عبر عدة مناطق نتيجةً للتعاون المشترك بين جميع الأطراف.

بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، سيدعم الصندوق برامج اللاجئين لمساعدة بعض أكثر الناس عرضة للخطر في العالم، كما سيقدم الدعم لمنظمة الصحة العالمية (WHO) في مجموعة من مشاريع الصحة المهنية، مثل مبادرة "التغلب على الحرارة"، التي تركز على الكثير من تداعيات تغير المناخ. تقع النساء في القلب من ركيزة التعليم في صندوق الإرث، حيث يدعم الصندوق مبادرة "صندوق المصدرات في الاقتصاد الرقمي" التي تنظمها منظمة التجارة العالمية (WTO) ومركز التجارة الدولية (ITC)، والتي تهدف إلى تمكين رائدات الأعمال اقتصاديًا عبر الاستفادة من إمكانيات الرقمنة.