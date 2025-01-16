إنفانتينو يُشير إلى ممثلي المدن المستضيفة لكأس العالم FIFA 2026 بأنهم سيُحدثون أثراً إيجابياً في العالم

رئيس FIFA: "أنتم طرفٌ في جعل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك تستضيف بطولة فريدة"

ورشة لمدة يومين تغطي جملة من المسائل التنظيمية واستضافها مقر FIFA بميامي

من المتوقع أن يحضر المباريات الـ104 أكثر من 5 ملايين مشجّع في الملاعب، وأكثر من 6 مليارات في أرجاء العالم

أكد رئيس FIFA، جياني إنفانتينو، أمام ممثلي المدن المستضيفة الـ16 لكأس العالم FIFA 2026 أنه سيكون "لأجواء البهجة" التي تنتظر جماهير البطولة أثر إيجابي على العالم.

وبحلول يوم الاثنين 27 يناير/كانون الثاني 2025 سيفصلنا 500 يوماً تماماً على انطلاق المباراة الأولى للبطولة في ملعب أزتيكا يوم الخميس 11 يونيو/حزيران 2026 والتي تتشارك باستضافتها المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية وكندا. وستكون المواجهة الافتتاحية بمثابة شارة الانطلاق لمهرجان كروي يمتد لتسعة وثلاثين يوماً، ومن المتوقع أن يحضر المباريات الـ104 في الملاعب أكثر من 5 ملايين مشجّع، وأكثر من 6 مليارات في أرجاء العالم.

ومع توسيع المشاركة في البطولة من 32 إلى 48 منتخباً، سيكون عدد أكبر من الجماهير في دول أكثر معنياً بمعرفة هوية الفريق الذي سيعتلي منصة التتويج في ملعب نيويورك نيوجرسي يوم الأحد 19 يوليو/تموز 2026. وكان رئيس FIFA قد رسم لممثلي المدن المستضيفة صورة لأجواء الاحتفال الكروي المنتظرة.

وقال للحاضرين في ورشة عمل امتدت ليومين واستضافها مكتب FIFA بمدينة ميامي الأمريكية: "كأس العالم FIFA هو، وكما تعرفون، أكثر بكثير، من مجرَّد حدث رياضي. فقد تحوَّل إلى ظاهرة اجتماعية فريدة تقرِّب بين الشعوب من كافة أرجاء العالم. وفي عالَم يشهد حصول الكثير من الأمور الرهيبة، ها نحن نُنظِّم جميعاً حدثاً يرفع المعنويات حول العالم ويجلب معه الكثير من المشاعر، سواء مشاعر الفوز أم الخسارة، فهذه هي الأحاسيس والشغف".

وأردف إنفانتينو قائلاً: "الأطفال والآباء والأمهات والأجداد والجدات والأحفاد والحفيدات، جميع أولئك سيحتفلون لأكثر من شهر هنا في أمريكا الشمالية، وسنرسم جميعاً معالم هذا (الحدث)، أنظرُ للأمر بهذه الطريقة، سيكون امتيازاً هائلاً جداً لنا. وأعدكم بأن العالم سيتذكر هذه النسخة بالتحديد من بطولة كأس العالم للأبد، لأنها ستكون مذهلة".

تُمثِّل هذه الورشة فرصة لوضع اللمسات الأخيرة على الاستعدادات في الدول المستضيفة الثلاث وعلى ملاعبها، بحيث شارك الحضور في جلسات تركّز على مواضيع متنوعة، منها التذاكر والضيافة، والنقل والسلامة والأمن، وصولاً إلى مهرجانات المشجعين FIFA Fan Festival التي حظيت بشعبية كبيرة، وتجربة الجماهير خلال البطولة. كما ركّزت ورشة العمل على ضمان استمتاع الجميع، بدءاً من الجماهير وصولاً إلى المجتمعات المحلية، بنسخة تاريخية للبطولة.

رئيس FIFA جياني إنفانتينو يحضر ورشة عمل المدن المضيفة لكأس العالم 26™ Previous 01 / 08 FIFA President Gianni Infantino poses for a group photo at the FIFA World Cup 26™ Host Cities Workshop 02 / 08 FIFA President Gianni Infantino speaks during the FIFA World Cup 26™ Host Cities Workshop 03 / 08 FIFA President Gianni Infantino poses for a photo at the FIFA World Cup 26™ Host Cities Workshop 04 / 08 FIFA President Gianni Infantino speaks during the FIFA World Cup 26™ Host Cities Workshop 05 / 08 FIFA President Gianni Infantino speaks during the FIFA World Cup 26™ Host Cities Workshop 06 / 08 FIFA President speaks during the FIFA World Cup 26™ Host Cities Workshop 07 / 08 FIFA President Gianni Infantino speaks during the FIFA World Cup 26™ Host Cities Workshop 08 / 08 FIFA President Gianni Infantino speaks during the FIFA World Cup 26™ Host Cities Workshop Next

أوقاتاً مسلية، لأن ذلك ما يضمن استمتاع الزوار أيضاً، بل وحتى بدرجة أكبر. يتمثَّل هدفنا - وهدفكم كذلك كمدن مستضيفة - بترك أثر على المجتمع وتغيير حياة الأشخاص".