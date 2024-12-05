كأس العالم للسيدات 2027 FIFA™ على جدول الأعمال في الاجتماع بين رئيس FIFA جياني إنفانتينو ورئيس الاتحاد البرازيلي إدنالدو رودريغيز

التقى جياني إنفانتينو ورئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم إدنالدو رودريغيز في ميامي

ستكون البرازيل أول دولة في أمريكا الجنوبية تستضيف كأس العالم للسيدات FIFA™

جاء هذا الاجتماع عشية إجراء قرعة كأس العالم للأندية 2025 FIFA™

في لقاء جمع بين رئيس FIFA جياني إنفانتينو ورئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم وعضو مجلس FIFA إدنالدو رودريغيز في ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية، أُشيد بالدور المحوري الذي تلعبه كرة القدم في خلق الفرص للشباب، وتم الاتفاق على أن كأس العالم للسيدات 2027 FIFA™ ستكون حدثاً مفصلياً في هذا السياق.

ستدوّن البرازيل اسمها في سجلات التاريخ كأول دولة من أمريكا الجنوبية تستضيف كأس العالم للسيدات FIFA™، بعد القرار الذي أعلنه كونغرس FIFA في دورته الرابعة والسبعين في بانكوك بتاريخ 17 مايو/أيار 2024. شرعت 12 مدينة برازيلية في بداية سبتمبر/أيلول في تقديم عروضها لاستضافة المباريات ضمن البطولة التي ستشهد تنافس 32 منتخباً على ثمانية ملاعب موزّعة في أنحاء البلاد.

وقال رئيس FIFA "أنا سعيد بلقاء رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم وعضو مجلس FIFA إدنالدو رودريغيز وقد واصلنا الحوار حول كيفية تطوير كرة القدم وتحويلها إلى أداة توفّر الفرص للفتية والفتيات حول العالم."

وأضاف "ستكون كأس العالم للسيدات FIFA في 2027 التي ستُقام في البرازيل، احتفالية كروية عالمية توحّد 32 دولة من ستة اتحادات قارية في بلد يُعتبر رمزاً عالمياً لعشق كرة القدم. ندرك جيداً قدرة كرة القدم في توحيد الشعوب، وسنعمل بلا كلل لضمان أن تظل لعبتنا الجميلة مصدراً للاحتفاء والتآخي بين الناس."

شهدت كرة القدم للسيدات في أمريكا الجنوبية قفزات نوعية في الأعوام الأخيرة، إذ كانت كولومبيا المستضيفة كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة FIFA™ هذا العام. لذا تُعتبر البطولة في البرازيل فرصة ذهبية لتسريع وتيرة هذا التقدم بصورة أكبر.

وقد وصف السيد رودريغيز هذا الحدث بأنه منصة مثالية لتعزيز التغير الاجتماعي في البرازيل وترك إرث دائم للنساء والفتيات في المجتمع البرازيلي.