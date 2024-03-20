إنفانتينو: بطولتا كرة القدم الأولمبية ستكون لهما "نكهة خاصة" في باريس 2024

أكد جياني إنفانتينو أن العاصمة الفرنسية "مكان فريد في تاريخ كرة القدم" باعتبارها المدينة التي تأسس فيها الاتحاد الدولي للعبة عام 1904

يتوقع رئيس FIFA أن تكون بطولة كرة القدم الأولمبية للسيدات استمراراً للنجاح الباهر الذي تحقق في كأس العالم للسيدات 2023 FIFA™

تنطلق بطولة الرجال في 24 يوليو/تموز، بينما تقام مباراة الميدالية الذهبية لبطولة السيدات يوم 10 أغسطس/آب، حيث تُجرى بعد نهائي الرجال لأول مرة في تاريخ الألعاب

بمناسبة إجراء حفل قرعة دور المجموعات لبطولتي كرة القدم الأولمبيتين للرجال والسيدات، قال رئيس FIFA جياني إنفانتينو إن المسابقتين ستكون لهما "نكهة خاصة" في باريس 2024، علماً أن العاصمة الفرنسية تُعتبر "مكاناً فريداً في تاريخ كرة القدم"، وهي التي شهدت ولادة الاتحاد الدولي للعبة.

وستصبح باريس الصيف المقبل ثاني مدينة تستضيف الألعاب الأولمبية ثلاث مرات، وهي التي كانت مسرحاً للعديد من الأحداث التاريخية على مر العقود، علماً أنها استضافت قبل 120 عاماً بالضبط الاجتماع التأسيسي لـ FIFA، الذي وقَّعت عليه سبعة اتحادات وطنية خلال عام 1904.

وقال إنفانتينو في خطاب عبر الفيديو عُرض بمقر دورة ألعاب باريس 2024 خلال مراسم القرعة التي بُثت على الهواء مباشرة عبر التلفزيون الفرنسي مساء يوم الأربعاء 20 مارس/آذار 2024: "باريس لها مكانة فريدة في تاريخ كرة القدم. ففي باريس رأى FIFA النور قبل 120 عاماً وهو ما يضفي طعماً خاصاً على بطولتي كرة القدم الأولمبيتين".

هذا وتضم بطولة الرجال 16 منتخباً وطنياً لفئة تحت 23 سنة، علماً أن لكل منتخب الحق في استدعاء ثلاثة لاعبين فوق هذا السن، بينما لا تُطبَّق أي قيود عمرية على بطولة السيدات، التي تتألف من 12 منتخباً وطنياً، مما يعني أنها ستتيح لعشاق الساحرة المستديرة فرصة رؤية عدد من النجمات اللواتي تألقن في كأس العالم للسيدات 2023 FIFA™عندما تنطلق المنافسات المرتقبة في سبعة ملاعب موزعة على مختلف أنحاء فرنسا، حيث ستقام مباريات الساحرة المستديرة بكل من باريس ومارسيليا وليون وبوردو ونانت ونيس وسانت إتيان.

ومن المقرَّر أن تنطلق بطولة الرجال بتاريخ 24 يوليو/تموز، أي قبل يومين من حفل افتتاح الألعاب، على أن تُقام مباراة الميدالية الذهبية لبطولتي كرة القدم الأولمبيتين يوم 10 أغسطس/آب بملعب بارك دي برنس في باريس، حيث تُجرى مسابقة السيدات بعد نهائي الرجال لأول مرة في تاريخ الألعاب، علماً أن شعبية اللعبة النسائية ازدادت بشكل ملحوظ على مر السنين.

“وقال الرئيس إنفانتينو في هذا الصدد: "بعدما فازت بآخر نسخة من بطولة كأس العالم للسيدات FIFA، ستظهر إسبانيا لأول مرة في البطولة الأولمبية [النسائية]، وأنا متأكد من أن هذه البطولة ستكون استمراراً للنجاح الباهر الذي تحقَّق العام الماضي في أستراليا ونيوزيلندا".

مساهِمة بكل بساطة في إدخال مزيد من الفرح والسعادة بقلوب عشاق الرياضة عموماً، وكرة القدم والألعاب الأولمبية على وجه الخصوص، سواء في فرنسا أو في بقية أنحاء العالم".

كما أوضح إنفانتينو أن الألعاب الأولمبية تمنح البلدان التي لم تفز بعد بكأس العالم FIFA أو كأس العالم للسيدات FIFA فرصة للتألق والتوهج من خلال إحراز الميدالية الذهبية الأولمبية.

“وفي هذا الصدد، أوضح رئيس FIFA بالقول: "إذا نظرنا إلى قائمة البلدان المتوَّجة بالذهب الأولمبي [في بطولتي كرة القدم] خلال الدورات القليلة الماضية، فسنجد دولاً مثل البرازيل والأرجنتين وإسبانيا وفرنسا على صعيد الرجال، وألمانيا والولايات المتحدة والنرويج في فئة السيدات، وكل هذه البلدان سبق لها الفوز بكأس العالم.