جياني إنفانتينو: لعبة السيدات تحوّلت إلى قدوة لكرة القدم في الولايات المتحدة

في كلمة خاطب بها المشارِكين في الدورة 27 من المؤتمر العالمي لمعهد ميلكن في لوس أنجلوس، قال جياني إنفانتينو إن كرة القدم للسيدات اضطلعت بدور رائد في تطوير الرياضة في الولايات المتحدة الأمريكية وفي ما حقّقته من نجاحات. كما أشار رئيس FIFA إلى أن بطولة كأس العالم 2026 FIFA™ التي ستتقاسم شرف استضافها كل من كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية تمثِّل فرصة غير مسبوقة للنهوض باللعبة الجميلة أكثر وأكثر في أمريكا الشمالية. وفي معرض استحضاره لزيارته جامعة كاليفورنيا (لوس أنجلوس) لكي يلتقي بالفريق المتوَّج العام الماضي ببطولة كرة القدم للسيدات لفرق الجامعات، قال إنفانتينو: "أصبحت كرة القدم في الولايات المتحدة ناجحة للغاية، ويعود الفضل في ذلك على وجه التحديد إلى السيدات. استثمرت البلاد كثيراً في كرة القدم للسيدات من خلال النظام المدرسي والجامعي، وهو أمر تتفرّد به هذه الدولة. زرتُ جامعة كاليفورنيا لوس أنجلوس التي تملك بنية تحتية رائعة، تحاكي تلك المتوافرة لفرق الشباب الأوروبية (للرجال)."

إلا أن رئيس FIFA نوّه للحاجة إلى المزيد من الاستثمارات لاستقطاب أفضل لاعبي العالم إلى الولايات المتحدة، ومن شأن استضافة البلاد للنسخة الموسعة من بطولة كأس العالم للأندية 2025 FIFA™ بمشاركة 32 فريقاً وكأس العالم 2026 FIFA™ أن يساعد على تحقيقه. وأردف إنفانتينو قائلاً: "أتيتُ إلى لوس أنجلوس قبل أسبوعين، وتحدثتُ إلى مجلس إدارة الدوري الأمريكي لكرة القدم، وأشرتُ إلى الحاجة لتبني نهج أكثر جرأة، والاستثمار أكثر في اللعبة واستقطاب أفضل اللاعبين. فالرغبة هي أن نستمتع بلعب الأفضل اللاعبين." كما تطرّق الرئيس في حديثه إلى الحاجة للاستثمار في فئة البراعم: "المبادرات الخاصة بالفتيات لا تُطبّق على الفتيان في المدارس حالياً. كما أن المدارس الابتدائية والثانوية والجامعات تُنفق الكثير من الأموال على الألعاب الأمريكية، وليس بما فيه الكفاية على كرة القدم، ولهذا يتعيّن عليها استثمار المزيد من الأموال هناك." بالإضافة إلى ذلك، أشار رئيس FIFA إلى أهمية توفير مسارات يُمكن من خلالها للمواهب المحلية التطوير وصقل مهاراتها، بحيث يكون متاحاً لها أن تتحول إلى نجوم على المستوى العالمي. وختم حديثه قائلاً: "نتطلع إلى أن نُظهر للأطفال هنا ممن يلعبون كرة القدم وفي المدارس ومنذ نعومة أظفارهم أنهم يحظون في عالم كرة القدم بمسار يوصلهم إلى المجد، ولأن يصبحوا نجوماً عالميين. ولكن هذا أمرٌ لا يلمسوه حتى الآن، رغم أنه موجود بالنسبة لكرة السلة وكرة القدم الأمريكية والبيسبول وهوكي الجليد، ولكنه لا يزال بعيد المنال في كرة القدم."