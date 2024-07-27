جياني إنفانتينو يلتقي رئيس باراغواي سانتياغو بينيا

التقى الرئيسان برفقة رئيس اتحاد باراغواي لكرة القدم روبرت هاريسون، في مقر FIFA في باريس

كان محور المحادثات بينهما هو افتتاح CARDIF (مركز الأداء العالي لأقسام التدريب) في باراغواي مؤخراً، والذي تم تمويله بشكل جزئي من خلال برنامج FIFA Forward

تمنّى إنفانتينو التوفيق لباراغواي في مسابقة كرة القدم الأولمبية للرجال، وتحدث عمّا سيكون نسخة مميزة من كأس العالم FIFA‎™ في عام 2030

التقى رئيس FIFA جياني إنفانتينو وفخامة سانتياغو بينيا، رئيس جمهورية باراغواي، في مقر FIFA في باريس، حيث أجريا مناقشات بناءة حول بعض المواضيع. كما حضر الاجتماع روبرت هاريسون، رئيس اتحاد باراغواي لكرة القدم الموجود في العاصمة الفرنسية حيث تُقام مراسم افتتاح دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية باريس 2024 يوم الجمعة. وخلال اللقاء، تم استعراض بعض الإنجازات الكروية التي حقّقتها الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية مؤخراً، بما في ذلك افتتاح مركز CARDIF (مركز الأداء العالي لأقسام التدريب) في مدينة لوكي في أبريل الماضي، وحضر جياني إنفانتينو حفل الافتتاح.

يوفّر مركز الأداء العالي الجديد في باراغواي، والذي يتم تمويله بشكل جزئي من خلال برنامج FIFA Forward، مرافق ذات مستويات متميزة للمواهب الشابة من أفضل الأندية في باراغواي. وقال جياني إنفانتينو: "قبل بضعة أشهر، كنت في بلدهم الرائع لحضور حفل افتتاح مشروع CARDIF، الممول بشكل جزئي من برنامج FIFA Forward، ورأيت بنفسي المرافق ذات المستوى العالي التي سيوفّرها هذا المركز للشباب الموهوبين واللاعبين المحترفين."

ومن المتوقّع أن يلعب المركز دوراً مهماً في سعي باراغواي للتأهل لبطولة كأس العالم 26 FIFA‎™، وهي النسخة الأكبر في التاريخ، والتي سيمتلك اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم فيها عدداً من الأماكن المؤهلة أكثر من أي وقت مضى. ولم يتأهل المنتخب الوطني إلى نهائيات كأس العالم منذ نسخة 2010 في جنوب أفريقيا، حيث وصل إلى ربع النهائي فيما يمثل أفضل نتيجة له حتى الآن. وتمنّى رئيس FIFA التوفيق لباراغواي في مسابقة كرة القدم الأولمبية للرجال التي بدأت الأربعاء. تأهل منتخب باراغواي تحت 23 سنة إلى باريس 2024 بعد فوزه ببطولة أمريكا الجنوبية 2024 المؤهلة للألعاب الأولمبية والتي أقيمت في فبراير/شباط الماضي، متغلباً على فرق مثل الأرجنتين والبرازيل، حيث فشلت الأخيرة في التأهل إلى الألعاب الأولمبية في باريس.

رئيس FIFA جياني إنفانتينو يلتقي رئيس جمهورية باراغواي Previous 01 / 10 A group photo after a meeting between FIFA President Gianni Infantino and the President of the Republic of Paraguay Santiago Peña at FIFA's Paris office 02 / 10 FIFA President Gianni Infantino and President of the Republic of Paraguay Santiago Peña pose for a photo with pennant after a meeting at FIFA's Paris office 03 / 10 FIFA President Gianni Infantino meets with the President of the Republic of Paraguay Santiago Peña at FIFA's Paris office 04 / 10 President of the Republic of Paraguay Santiago Peña shoots at goal during a meeting between FIFA and the President of the Republic of Paraguay at FIFA's Paris office 05 / 10 FIFA President Gianni Infantino meets with the President of the Republic of Paraguay Santiago Peña at FIFA's Paris office 06 / 10 FIFA President Gianni Infantino meets with the President of the Republic of Paraguay Santiago Peña at FIFA's Paris office 07 / 10 FIFA President Gianni Infantino and President of the Republic of Paraguay Santiago Peña pose for a photo with a jersey after a meeting at FIFA's Paris office 08 / 10 FIFA President Gianni Infantino meets with the President of the Republic of Paraguay Santiago Peña at FIFA's Paris office 09 / 10 FIFA President Gianni Infantino meets with the President of the Republic of Paraguay Santiago Peña at FIFA's Paris office 10 / 10 FIFA President Gianni Infantino meets with the President of the Republic of Paraguay Santiago Peña at FIFA's Paris office Next