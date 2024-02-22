إنفانتينو يلتقي رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة القدم ويتوقع مستقبلاً مشرقاً للمواهب في البلاد

هذا هو اللقاء الأول منذ انتخاب الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان العام الماضي

تنظِّم دولة الإمارات حالياً منافسات نسخة عام 2024 من بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية FIFA™

أعرب رئيس FIFA عن قناعته بأن تنظيم الإمارات لهذه البطولة يُظهر التزام البلاد بتطوير اللعبة الجميلة

التقى جياني إنفانتينو للمرة الأولى بالرئيس المنتخب حديثاً لاتحاد الإمارات لكرة القدم، الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، وأعرب رئيس FIFA عن قناعته بأن البلاد تُعد لمستقبل مشرق للشباب ووعد بتحقيق الحلم الكروي.

وقد جرى الاجتماع على هامش بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية FIFA الإمارات 2024 دبي™ التي تدور منافساتها بين 15 و25 فبراير/شباط، وأعرب إنفانتينو عن قناعته بأن استضافة البطولة تُظهر التزام اتحاد الإمارات لكرة القدم بتطوير اللعبة، بعد أن سبق ونظّمت البلاد نسخة عام 2009 في دبي كذلك، بالإضافة إلى نسخة عام 2021 من كأس العالم للأندية FIFA™ التي انتهت بفوز تشيلسي على بالميراس في المباراة النهائية.

وإثر اللقاء مع الشيخ حمدان، الذي انتُخب رئيساً لاتحاد الإمارات لكرة القدم بتاريخ 8 سبتمبر/أيلول 2023، قال إنفانتينو: "كان من دواعي سروري أن التقي برئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان للمرة الأولى منذ انتخابه، ومناقشة كل ما له علاقة بتطوير كرة القدم في هذه الدولة الجميلة.

ليس لديّ أدنى شكّ بأن كرة القدم في الإمارات تسير في الاتجاه الصحيح في ظل قيادته الحكيمة. استضافة النسخة الحالية من بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية FIFA إنما هو برهان على التزام اتحاد الإمارات لكرة القدم بلعبتنا الجميلة، ويسرّني إجراء مباحثات بناءة بخصوص خارطة طريق يبدو أنها تعد بمستقبل مشرق للفتيات والفتيان من أصحاب الحلم الكروي هنا. أتمنى كل التوفيق لاتحاد الإمارات لكرة القدم، وFIFA على أتم الجاهزية دوماً لمساندتكم".

كما التقى إنفانتينو كذلك بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات.

وكان الاتحاد المحلي للعبة قد استفاد من تمويل برنامج FIFA Forward لتحديث مقرّه الفني في دبي، وتجهيزه بالأضواء الكاشفة لكي تحقق فرق الرجال والسيدات وفئة الشباب أكبر استفادة منه. ويشكِّل هذا الاستثمار في البنية التحتية جانباً من خطة طويلة المدى في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تشمل عدة أمور من بينها تبني نهج أكثر حدة في اللعب، بالإضافة إلى برامج تغذية يُناسب كل لاعب حسب احتياجاته.