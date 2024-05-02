إنفانتينو يناقش خطط بطولات FIFA مع أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي

اختتم رئيس FIFA زيارة استمرت يومين إلى العاصمة الأمريكية واشنطن

شارك إنفانتينو في اجتماعات مع أعضاء بارزين في مجلس الشيوخ الأمريكي ووزارة التجارة الأمريكية

انتهز FIFA الفرصة لعرض خطط البطولة على الحكومة الفيدرالية

في اليوم الثاني من زيارته إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، شارك جياني إنفانتينو في اجتماعات مع أعضاء بارزين في مجلس الشيوخ الأمريكي ووزارة التجارة الأمريكية، حيث تركزت المحادثات على الاستعدادات للبطولات العالمية القادمة في البلاد.

ستكون الولايات المتحدة محط أنظار عشاق الساحرة المستديرة حيث ستستضيف النسخة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد الذي يضم 32 فريقاً في 2025، قبل أن تحتضن أكبر نسخة لكأس عالم لكرة القدم على الإطلاق في عام 2026، والتي ستنظمها الولايات المتحدة بالاشتراك مع كندا والمكسيك وستضم 48 منتخباً لأول مرة.

أتاحت الاجتماعات الفرصة لـ FIFA لتقديم بطولات FIFA القادمة وإقامة شراكة بنّاءة مع الحكومة الفيدرالية الأمريكية.

التقى وفد FIFA بزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشوك شومر وكذلك أعضاء مجلس الشيوخ تود يونغ وكيفن كرامر وشيلي مور كابيتو والقس رافائيل وارنوك ولافونزا بتلر وكيرستن جيليبراند. وأعقب ذلك اجتماع مع عضو الكونجرس جابي أمو ونائب وزير التجارة دون جريفز.