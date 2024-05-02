إنفانتينو يناقش خطط بطولات FIFA مع أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي

اختتم رئيس FIFA زيارة استمرت يومين إلى العاصمة الأمريكية واشنطن
شارك إنفانتينو في اجتماعات مع أعضاء بارزين في مجلس الشيوخ الأمريكي ووزارة التجارة الأمريكية
انتهز FIFA الفرصة لعرض خطط البطولة على الحكومة الفيدرالية
في اليوم الثاني من زيارته إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، شارك جياني إنفانتينو في اجتماعات مع أعضاء بارزين في مجلس الشيوخ الأمريكي ووزارة التجارة الأمريكية، حيث تركزت المحادثات على الاستعدادات للبطولات العالمية القادمة في البلاد.
ستكون الولايات المتحدة محط أنظار عشاق الساحرة المستديرة حيث ستستضيف النسخة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد الذي يضم 32 فريقاً في 2025، قبل أن تحتضن أكبر نسخة لكأس عالم لكرة القدم على الإطلاق في عام 2026، والتي ستنظمها الولايات المتحدة بالاشتراك مع كندا والمكسيك وستضم 48 منتخباً لأول مرة.
أتاحت الاجتماعات الفرصة لـ FIFA لتقديم بطولات FIFA القادمة وإقامة شراكة بنّاءة مع الحكومة الفيدرالية الأمريكية.
التقى وفد FIFA بزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشوك شومر وكذلك أعضاء مجلس الشيوخ تود يونغ وكيفن كرامر وشيلي مور كابيتو والقس رافائيل وارنوك ولافونزا بتلر وكيرستن جيليبراند. وأعقب ذلك اجتماع مع عضو الكونجرس جابي أمو ونائب وزير التجارة دون جريفز.
وفي هذا الصدد قال رئيس FIFA: "أمضيت يوماً مثمراً آخر في العاصمة الأمريكية واشنطن حيث التقيت ببعض أصحاب المصالح المهمين الذين سيكون دعمهم أساسياً في تنظيم بطولتين ناجحتين - كأس العالم للأندية 2025 بنظامها الجديد وكأس العالم FIFA في عام 2026، وهما بطولتان ستجمعان المشجعين واللاعبين من مختلف أنحاء العالم".