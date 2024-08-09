رئيس FIFA يستقبل رواد الأعمال في مقر FIFA في باريس

جياني إنفانتينو للحضور: ثقوا بأنكم "موضع ترحيب" في مقر FIFA الجديد في باريس

حضر الفعالية المقامة في العاصمة الفرنسية رجال أعمال من مختلف المجالات لمناقشة أحدث التوجهات العالمية المتعلقة بكرة القدم

رئيس FIFA يثق بأن النسخة الجديدة من كأس العالم للأندية FIFA ستحقق "نجاحاً باهراً"

استقبل جياني إفانتينو عددًا من كبار روّاد الأعمال في مقر FIFA بالعاصمة الفرنسية باريس، حيث أخبرهم بأنهم "موضع ترحيب" في المقر الجديد، كما عبّر عن حماسه الشديد للنسخة الجديدة من كأس العالم للأندية FIFA.

شارك في الاجتماع مجموعة كبيرة من رجال الأعمال لمناقشة مستجدات كرة القدم العالمية والتوجهات التجارية الناشئة فيها والتي سترسم ملامح الساحرة المستديرة في المستقبل.

ومن المقرر أن تمثّل النسخة الجديدة من كأس العالم للأندية FIFA تطوراً مهماً في هذا السياق، حيث ستُقام البطولة في الولايات المتحدة الأمريكية خلال عام 2025. وقال السيد إنفانتينو لضيوفه إن هذه البطولة ستمثّل نقلة نوعية في عالم كرة القدم وحدثاً رئيسياً في أجندة اللعبة خلال السنوات القادمة.

“وأضاف "سنشهد بدايةً من العام القادم تنظيم مسابقة جديدة ومثيرة للغاية على صعيد كرة القدم للرجال؛ وهي النسخة الجديدة من كأس العالم للأندية FIFA، حيث سيلعب أفضل 32 فريقاً في العالم في الولايات المتحدة في الفترة من 15 يونيو/حزيران إلى 13 يوليو/تموز من العام المقبل، من أجل تتويج البطل الحقيقي لكأس العالم لأندية كرة القدم."

وتابع أيضاً "الأندية الكبرى اليوم لم تعد موجودةً في القارة الأوروبية فقط، بل في مختلف أنحاء العالم أيضاً، وكما تعلمون فهي لا تمثّل بلادها فحسب؛ إذ إنها شركات متعددة الجنسيات، وتضم لاعبين من جميع أنحاء العالم، وسيسطع نجم هؤلاء اللاعبين في النسخة الجديدة لكأس العالم للأندية FIFA المقامة في الولايات المتحدة خلال العام المقبل، وستحقق هذه البطولة نجاحاً باهراً ومستداماً."

انعقدت الفعالية في مقر FIFA الجديد في باريس، وهي مدينة لها مكانة خاصة في تاريخ FIFA وتاريخ كرة القدم بوجهٍ عام.

وأردف السيد إنفانتينو بقوله "لقد تأسس FIFA في باريس منذ 120 عاماً، وكان مقرّه في رقم 229 شارع سان أونوريه، على بُعد مربعين سكنيين من هنا. ولذا فإن هذا المقرّ الجديد يمثّل، بطريقة أو بأخرى، عودة إلى جذورنا التاريخية. ومثلما أن هذا المقر هو موطن FIFA، فهو موطنكم ومقركم أيضاً.