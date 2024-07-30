تسليم كأس بطولة كأس العالم لكرة الصالات 2024 FIFA™ في باريس

وصلت الاستعدادات لكأس العالم لكرة الصالات FIFA 2024™، وهي أول بطولة FIFA تقام في آسيا الوسطى، إلى مرحلة هامة حين تم تسليم الكأس إلى الدولة المضيفة أوزبكستان في مكتب FIFA في العاصمة الفرنسية باريس. وقام رئيس FIFA جياني إنفانتينو بتسليم الكأس إلى رافشان إيرماتوف، نائب رئيس الاتحاد الأوزبكي لكرة القدم والنائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية الوطنية الأوزبكية، وأدخام إكراموف، وزير الرياضة في جمهورية أوزبكستان. وحضر مراسم التسليم أويبيك كاسيموف، الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية الأوزبكية، وأوتابيك عمروف، نائب رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي. ومن المقرّر أن يشارك 24 منتخباً في النسخة العاشرة من البطولة، حيث تخوض أفغانستان وطاجيكستان ونيوزيلندا وفرنسا منافسات البطولة لأول مرة، بينما ستدافع البرتغال عن اللقب الذي توّجت به في ليتوانيا قبل ثلاث سنوات. وستقام البطولة في الفترة من 14 سبتمبر/أيلول إلى 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024 وستقام المباريات في ثلاث مدن هي أنديجان وبخارى وطشقند. وقد أُجريت قرعة البطولة في 26 مايو/آيار 2024، في ساحة ريجستان المذهلة، المُدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي في مدينة سمرقند الواقعة على طريق الحرير القديم.