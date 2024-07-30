تسليم كأس بطولة كأس العالم لكرة الصالات 2024 FIFA™ في باريس

سلّم جياني إنفانتينو الكأس لنائب رئيس الاتحاد الأوزبكي رافشان إيرماتوف ووزير الرياضة الأوزبكي أدخام إكراموف
ستُصبح أوزبكستان أول دولة في آسيا الوسطى تستضيف بطولة من بطولات FIFA
ستقام البطولة بمشاركة 24 منتخباً في الفترة من 14 سبتمبر/أيلول إلى 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024
وصلت الاستعدادات لكأس العالم لكرة الصالات FIFA 2024™، وهي أول بطولة FIFA تقام في آسيا الوسطى، إلى مرحلة هامة حين تم تسليم الكأس إلى الدولة المضيفة أوزبكستان في مكتب FIFA في العاصمة الفرنسية باريس. وقام رئيس FIFA جياني إنفانتينو بتسليم الكأس إلى رافشان إيرماتوف، نائب رئيس الاتحاد الأوزبكي لكرة القدم والنائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية الوطنية الأوزبكية، وأدخام إكراموف، وزير الرياضة في جمهورية أوزبكستان. وحضر مراسم التسليم أويبيك كاسيموف، الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية الأوزبكية، وأوتابيك عمروف، نائب رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي. ومن المقرّر أن يشارك 24 منتخباً في النسخة العاشرة من البطولة، حيث تخوض أفغانستان وطاجيكستان ونيوزيلندا وفرنسا منافسات البطولة لأول مرة، بينما ستدافع البرتغال عن اللقب الذي توّجت به في ليتوانيا قبل ثلاث سنوات. وستقام البطولة في الفترة من 14 سبتمبر/أيلول إلى 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024 وستقام المباريات في ثلاث مدن هي أنديجان وبخارى وطشقند. وقد أُجريت قرعة البطولة في 26 مايو/آيار 2024، في ساحة ريجستان المذهلة، المُدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي في مدينة سمرقند الواقعة على طريق الحرير القديم.
وقال رئيس FIFA جياني إنفانتينو "قُمنا في مكتبنا في باريس بخطوة مهمة حين سلّمت الكأس الرسمية إلى وزير الرياضة الأوزبكي، أدخام إكراموف، ونائب رئيس الاتحاد الأوزبكي لكرة القدم، راشان إيرماتوف. لقد شكرتهما على العمل الرائع الذي تم إنجازه في التحضير لهذه البطولة التاريخية وتمنّيت لهم كل التوفيق. لقد تعرّفنا على ما يُمكن توقّعه عندما أجريت القرعة وسط أجواء رائعة في سمرقند في مايو/أيار كما أتطلّع إلى بطولة رائعة في هذا البلد المذهل والجميل." وقد قام الوفد الأوزبكستاني بجولة في متحف مكتب FIFA حيث تشمل المعروضات قطعة واحدة من أوزبكستان استخدمها من قبل السيد إيرماتوف، وهو حكم سابق أدار مباريات في ثلاث نسخ لكأس العالم FIFA. وأضاف السيد إنفانتنيو "كان رائعاً أن نقوم بجولة في المتحف في مكتبنا الجميل لمشاهدة القطع التذكارية التي تحتفي بالتاريخ العظيم للعبتنا الجميلة، بما في ذلك قطعة تذكارية تعود للفترة التي عمل فيها رافشان إيرماتوف حكماً للمباريات."