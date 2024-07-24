إنفانتينو يستعرض تطور اللعبة مع رئيس اتحاد كرة القدم في جمهورية الدومنيكان

التقى رئيس FIFA جياني إنفانتينو ورئيس اتحاد كرة القدم في جمهورية الدومينيكان خوسيه ديشامب في مكاتب FIFA في باريس

أشار إنفانتينو إلى أن 2024 ستكون سنة مميّزة لكرة قدم جمهورية الدومينيكان مع مشاركتها للمرة الأولى في مسابقة كرة القدم الأولمبية للرجال واستضافة كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة FIFA™

رئيس اتحاد جمهورية الدومينيكان لكرة القدم: "بالنسبة للبنية التحتية، فإن انفتاح البلاد، بدأ يأتي بثماره"

التقى جياني إنفانتينو رئيس FIFA وخوسيه ديشامب رئيس اتحاد كرة القدم في جمهورية الدومينيكان في مكاتب FIFA في باريس لمناقشة تطور اللعبة الجميلة القدم خلال هذه السنة الكروية الحافلة في هذه الدولة الكاريبية. ويبدو تطور كرة القدم في جمهورية الدومينيكان ملموساً هذه السنة، إذ يشارك منتخب تحت 23 سنة في مسابقة كرة القدم الأولمبية للرجال، بينما تستضيف البلاد أول بطولة من تنظيم FIFA بتاريخها، وهي كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة FIFA™ التي تجري في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني. وكان ديشامب قد انتُخب في منصبه الحالي على رأس الاتحاد الوطني للعبة لأربع سنوات في أبريل/نيسان 2024، وقد أعرب عن تزايد مستوى الإثارة في البلاد بالنظر إلى مشاركة جمهورية الدومينيكان في مسابقة كرة القدم الأولمبية للرجال، واستضافة نهائيات كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة، وهو ما يعكس تطوراً ملحوظاً لكرة القدم في البلاد والمنطقة.

وقال إنفانتينو "لقد كان رائعاً الالتقاء برئيس اتحاد جمهورية الدومينيكان لكرة القدم، خوسيه ديشامب، وتقاسم الحماس بتطوّر كرة القدم في بلاده. كما تسرّني تهنئة الرئيس ديشامب على سنة استثنائية لهذه الدولة الشغوفة بكرة القدم. سيتنافس منتخب الرجال في النسخة المقبلة من مسابقة كرة القدم الأولمبية للمرة الأولى، قبل أن تستضيف البلاد أول بطولة من تنظيم FIFA، وهي كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة FIFA." وأردف قائلاً "من شأن هذه الفعاليات التاريخية أن تدفع إلى الأمام كرة القدم في جمهورية الدومينيكان، وFIFA يدعم ويشجع اتحاد كرة القدم الوطني في جهوده لمنح الجميع في البلاد فرصة لممارسة اللعبة الجميلة."

ومع تأهل منتخب تحت 23 سنة إلى مسابقة كرة القدم الأولمبية للرجال إثر بلوغه نهائي بطولة أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي تحت 20 سنة، والظهور للمرة الأولى في بطولة كأس العالم تحت 20 سنة FIFA™ في الأرجنتين العام الماضي، ستكون باريس 2024 بمثابة قفزة نوعية جديدة لكرة القدم في الدومينيكان. وقال ديشامب عن ذلك "من المهم جداً بالنسبة لجمهورية الدومينيكان المشاركة في [منافسات كرة القدم للرجال في] الألعاب الأولمبية للمرة الأولى في التاريخ. إننا على دراية أن منتخبنا لفئة تحت 23 سنة يستحق تمثيلنا وسيجعل بلادنا فخورة به."

أما الإنجاز الذي ينتظر كرة القدم في جمهورية الدومينيكان، فسيكون استضافة البلاد لمنافسات كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة، وهو ما قال عنه رئيس الاتحاد الوطني للعبة: "إنه شيء لم نكن لنتخيله، ولكنه أصبح حقيقة. بالنسبة للبنية التحتية، فإن انفتاح البلاد، بدأ يأتي بثماره." وأضاف "إنه أمر سيُغيِّر كرة القدم بشكل كامل [في بلادنا]، نظراً لكوننا سنحظى بفرصة عظيمة مع تواجد كل تلك اللاعبات اللواتي يمثّلن الدول الـ16 المشارِكة. إننا فخورون باستضافة بطولة FIFA الهامة هذه، ونحن على ثقة من أننا سننجز المهمة بالشكل الأفضل."

يُذكر أن اتحاد جمهورية الدومينيكان لكرة القدم قد جدد مكاتبه ومنشآته الرياضية قبل عامين، وذلك في مركز خوان بابلو دوارتي الأولمبي بالعاصمة سانتو دومينجو، وبمساعدة تمويل من برنامج FIFA Forward. وشملت عمليات التجديد إنشاء غرف جديدة لتبديل الملابس للاعبين والحُكام. وكان ذلك بمثابة محفّز لتطوير المستديرة الساحرة في البلاد، وهو ما ستُجسِّده كذلك استضافة كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة FIFA.