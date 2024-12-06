رئيس FIFA جياني إنفانتينو: "على FIFA توفير الفرص للجميع"

جياني إنفانتينو: "يجب أن يكون كل ما يفعله FIFA عالمياً"

رئيس FIFA يصرح بأنه يمكن لأي نادي في أي مكان في العالم أن يحلم بالمشاركة في البطولة الجديدة

ترسيخ مكانة FIFA العالمية بعد سحب قرعة بطولة كأس العالم للأندية FIFA™ الجديدة

قال جياني إنفانتينو رئيس FIFA إن بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™ الجديدة التي سيشارك بها 32 فريقاً ستمنح الفرص للاعبين والمشجعين في جميع أنحاء العالم، وهو ما يساعد على تحقيق مهمة FIFA لتعزيز عالمية كرة القدم.

ستكون البطولة الجديدة المتوقع إقامتها في الولايات المتحدة من 15 يونيو/حزيران إلى 13 يوليو/تموز 2025 هي الأكثر شمولاً وأول بطولة أندية عالمية حقيقية على الإطلاق، حيث ستشهد مشاركة أندية من جميع الاتحادات القارية الستة وتضمن حصول كل فريق على ثلاث مباريات على الأقل.

أردف رئيس FIFA قائلاً بعد مشاركته في سحب القرعة في ميامي: "يجب أن يكون كل ما يفعله FIFA عالمياً. ويجب على FIFA أن يشمل العالم بأسره، وأن يوفر الفرص للجميع حول العالم، وهذا بالضبط ما تحققه بطولة كأس العالم للأندية FIFA."

قرعة كأس العالم للأندية FIFA 2025™ | رئيس FIFA جياني إنفانتينو 04:59

"وأضاف: "أي نادي من أي مكان في العالم يمكنه أن يحلم بالمشاركة في كأس العالم للأندية FIFA، وأي لاعب من أي مكان في العالم يمكنه أن يحلم باللعب لصالح أحد هذه الأندية، لأن هذه هي أفضل الأندية في العالم.حيث سيشارك أفضل 32 فريقاً في العالم، 12 من أوروبا، و6 من أمريكا الجنوبية، و4 من القارات الأخرى ونادٍ واحد من أوقيانوسيا وناديان من أمريكا الشمالية، للمنافسة على تحديد لقب أفضل نادٍ حقاً في العالم لأول مرة في التاريخ. لن تستحق لقب الأفضل إن لم تنافس أنديةً من جميع أنحاء العالم – أفضل الأندية من كل مكان."

قال رئيس FIFA بأنه ستُقام "مباريات رائعة بروح تنافسية، سواء بين فرق أمريكا الجنوبية وأوروبا أو أفريقيا أو آسيا - الأمر لا يهم".

خلال عرض القرعة المثير الذي حضره العديد من النجوم، كشف رئيس FIFA ورونالدو، الفائز بكأس العالم FIFA مع منتخب البرازيل، عن كأس العالم للأندية FIFA لأول مرة.

"قال رئيس FIFA: "هذه الكأس صُممت للسنوات المئة المقبلة. إنها كأس مبتكرة، كأس رياضية لم يشهد العالم مثلها من قبل. تضم الكثير من التفاصيل، التي تشمل بالطبع أسماء جميع الدول الأعضاء في FIFA، وجميع الاتحادات القارية، وتاريخ كرة القدم بأسره بـ 13 لغة مختلفة، فضلاً عن موقع الكواكب في اليوم الذي ستُفتتح فيه بطولة كأس العالم للأندية."

وستكون البطولة أيضاً تجربة فريدة والأولى من نوعها للمشجعين، حيث سيتمكن الجميع من مختلف أنحاء العالم من مشاهدة كل المباريات مجاناً بعد تأكيد DAZN بأنها ستكون منصة البث الحصرية حول العالم.

واختتم رئيس FIFA حديثه قائلاً: "سيحضر هذه البطولة مليونان أو ثلاثة أو أربعة ملايين من المشجعين في الولايات المتحدة، ولكن سيحظى المشجعون في المنزل أيضاً -أينما كانوا وبغض النظر عن النادي الذي يشجعونه- بفرصة مشاهدة كل مباراة يلعبها فريقهم المفضل أو أي فريق آخر مجاناً على التلفاز لأول مرة في التاريخ.

لذلك، ستكون الفرصة متاحة لكل مشجع للاستمتاع بمشاهدة أفضل اللاعبين في العالم على الإطلاق وهم يتنافسون لتحديد من سيكون البطل العالمي الحقيقي الوحيد لكرة القدم للأندية الذي يستحق الكأس التي يسلمها FIFA."