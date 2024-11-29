رئيس FIFA يؤكد على المستقبل المشرق لكرة القدم في جنوب شرق آسيا

أشاد إنفانتينو بدول المنطقة على جهودها للنهوض بالمستديرة الساحرة

شجّع رئيس FIFA دول المنطقة على الاستمرار في الاستفادة من برامج FIFA

تشهد المنطقة نهضة كروية تتمثل بنتائج جيدة ومبادرات كروية جديدة واستضافة بطولات FIFA

في الكلمة التي خاطب بها الدورة العادية رقم 31 من كونغرس اتحاد آسيان لكرة القدم (رابطة أمم جنوب شرق آسيا) المنعقد في فيينتيان عاصمة لاوس، أعرب جياني إنفانتينو رئيس FIFA عن قناعته بأن مستقبل كرة القدم في منطقة جنوب شرق آسيا سيكون مشرقاً.

تحدث رئيس FIFA إلى المجتمعين عبر الفيديو، وأشاد بالعمل الذي تضطلع به الاتحادات الوطنية، منوِّهاً باستفادتها من برامج FIFA لدعم وتطوير كرة القدم في المنطقة.

وقال رئيس FIFA: "أشكركم على منحي فرصة مخاطبتكم، بينما تناقشون شؤون كرة القدم في منطقتكم الجميلة التي يسودها شغف كبير باللعبة. لا بدّ وأنكم تشعرون بالتفاؤل نظراً لكون مستقبل كرة القدم في جنوب شرق آسيا يبدو مشرقاً. بانتظار المنطقة الكثير في الفترة المقبلة، ولا سيما أول نسخة من كأس العالم لكرة القدم داخل الصالات للسيدات FIFA والتي تستضيفها الفلبين العام المقبل. وستكونون مجدداً في طليعة الجهود للنهوض بلعبة السيدات نحو حقبة جديدة".

يُذكر أن منطقة جنوب شرق آسيا تعيش فترة ازدهار كروي، إذ تقاسمت استضافة بطولة كأس العالم للسيدات FIFA أستراليا ونيوزيلندا 2023™ بينما حظيت إندونيسيا بتنظيم كأس العالم تحت 17 سنة FIFA 2023™. ومن المنتظر أن تستضيف الفلبين النسخة الأولى من أحدث بطولات FIFA كأس العالم لكرة القدم داخل الصالات FIFA 2025™.

أما داخل المستطيل الأخضر، فتحقق دول المنطقة نتائج قوية، بحيث تتنافس أستراليا وإندونيسيا على نيل تذكرتي تأهل مباشرتين إلى بطولة كأس العالم FIFA 2026™. بينما أبانت منتخبات المنطقة عن أداء قوي في كأس العالم للسيدات FIFA مع بلوغ أستراليا نصف النهائي، كذلك حققت الفلبين أول انتصار عندما تغلّبت على نيوزيلندا المشارِكة في استضافة البطولة.

كما شهدت المنطقة إطلاق بطولة إقليمية جديدة، إذ تدور حالياً في لاوس رحى النسخة الثانية من كأس دول آسيان لمنتخبات السيدات، بينما تنطلق في ديسمبر/كانون الأول المقبل بطولة كأس ميتسوبيشي إلكتريك لدول آسيان لمنتخبات الرجال بحلتها الجديدة.

مؤتمر اتحاد دول جنوب شرق آسيا لكرة القدم | رئيس FIFA جياني إنفانتينو 03:37

وأضاف إنفانتينو: "كما أشرتُ لرئيس وزراء لاوس [سونيكساي سيفاندون] في نيويورك في سبتمبر/أيلول الماضي، تحظى هذه المنطقة بدعم FIFA للمضي قُدماً في تطوير كرة القدم. وبفضل رؤيتكم وعزيمتكم، يمثل برنامج FIFA Forward التنموي أداة لمساعدتكم على القيام بذلك.

بوسعنا أن نلمس ذلك لدى حوالي مليوني فتى وفتاة استفادوا من تطبيق برنامج كرة القدم للمدارس خلال تلك الفترة، واكتسبوا مهارة العمل كفريق داخل الملعب وخارجه".

يُذكر أن عام 2019 شهد توقيع مذكرة تفاهم بين FIFA واتحاد آسيان لكرة القدم من أجل توحيد الجهود لتسخير كرة القدم كأداة للتنمية الاجتماعية ونمط الحياة الصحي في المنطقة.