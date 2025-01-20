جياني إنفانتينو يشكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تثمين عمل FIFA خلال خطاب "احتفال النصر"

دونالد ترامب يشكر FIFA ورئيسه جياني إنفانتينو خلال تجمع حاشد بواشنطن العاصمة عشية تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة لولاية ثانية

إنفانتينو: "FIFA يحظى بأقصى درجات الاحترام والتقدير"

رئيس FIFA ينوه بالصداقة الكبيرة التي تربطه بالرئيس الأمريكي العائد إلى سُدّة الحكم

شكر جياني إنفانتينو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإشارته إلى FIFA ورئيسه بالاسم خلال الخطاب الذي ألقاه في تجمع حاشد بواشنطن العاصمة عشية تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة لولاية ثانية. وكان إنفانتينو حاضراً في التجمع وسيحضر أيضاً مراسم التنصيب يوم الاثنين في العاصمة الأمريكية، حيث وصف إشارة ترامب إلى FIFA بكونها لحظة "فريدة وجميلة" لـFIFA، مؤكداً أنها كانت دليلاً على مدى الاحترام الكبير الذي يحظى به في مختلف أنحاء العالم.

وكان ترامب قد رحب برئيس FIFA في مقر إقامته بولاية فلوريدا يوم الجمعة 17 يناير/كانون الثاني 2025، حيث تباحثا بشأن بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™، التي ستستضيف الولايات المتحدة كافة مبارياتها، وبطولة كأس العالم 2026 FIFA™، التي ستتشارك في استضافتها مع كل من كندا والمكسيك.

وخلال التجمع الذي أقيم عشية حفل التنصيب، قال ترامب إنه يتطلع إلى بطولة كأس العالم 2026 FIFA™ ودورة الألعاب الأولمبية المقررة عام 2028 في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، وهما الحدثان الرياضيان اللذان سيُقامان بالولايات المتحدة خلال ولاية ترامب الثانية، حيث سيصبح رسمياً مساء الاثنين الرئيس السابع والأربعين للبلاد بعدما كان الرئيس الخامس والأربعين خلال ولايته الأولى.

“وجاء في معرض خطاب ترامب أمام حشد من الجماهير: "سأكون رئيسكم عندما تستضيف بلادنا الألعاب الأولمبية وكأس العالم (FIFA). وبهذه المناسبة، أود أن أشكر جياني على (اختيارنا لاستضافة) كأس العالم (FIFA عام 2026)، كما لا يفوتني أن أشكر كل من (ساهم في اختيارنا لاستضافة) دورة الألعاب الأولمبية (2028)، حيث سنكون على موعد مع ذكريات رائعة".

من جانبه، قال الرئيس إنفانتينو: "أود أن أعبر عن اعتزازي العميق وشرفي الكبير (بما حظينا به من إشادة) خلال مراسم احتفال النصر، حيث أشار الرئيس (الأمريكي) دونالد ترامب، في خطابه، إلى FIFA، وذكرني بالاسم، معرباً عن شكره لنا ومتطلعاً إلى الأحداث التي سننظمها هنا، ولا سيما بطولة كأس العالم (FIFA)".

وأضاف: "إن FIFA يحظى بأقصى درجات الاحترام والتقدير، حيث ذُكر على لسان الرئيس الجديد للولايات المتحدة الأمريكية في خطابه بمناسبة احتفال النصر، وهو أمر فريد (و)جميل. أود أن أشكر الرئيس ترامب، الذي تربطني به صداقة حميمة، وأن أؤكد له أننا سنعمل معاً لجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى، بل وأيضاً لجعل العالم بأسره عظيماً مرة أخرى، لأن كرة القدم توحد العالم، بالطبع".

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يُذكر أن مباريات كأس العالم للأندية FIFA 2025™ ستُقام في 12 ملعباً موزعة على 11 مدينة مضيفة، حيث سيشارك 32 من أفضل أندية العالم في النسخة الأكثر شمولاً في تاريخ المسابقات العالمية على صعيد الأندية، إذ ستشكل هذه البطولة نقطة الانطلاق لحقبة جديدة في كرة قدم الأندية.