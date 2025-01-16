جياني إنفانتينو يقول إن المشجعين يمكنهم "أن يكونوا جزءًا من تاريخ كرة القدم" مع طرح جميع تذاكر كأس العالم للأندية FIFA 2025 للبيع

تذاكر جميع المباريات الـ63، بما في ذلك المباراة النهائية في الـ13 من يوليو، في البطولة الافتتاحية بمشاركة 32 فريقًا متوفرة الآن للشراء

رئيس FIFA: "هذا مهرجان كرة قدم عالمي لم يسبق له مثيل على هذا المستوى في كرة القدم للأندية"

تبدأ أسعار تذاكر الجمهور العام للأدوار الإقصائية من 50 دولارًا أمريكيًا (من دون الضرائب والرسوم)، وتتفاوت الأسعار حسب المباراة

حثّ رئيس FIFA، جياني إنفانتينو، المشجعين على استغلال هذه "الفرصة الفريدة" ليكونوا "جزءًا من تاريخ كرة القدم"، وذلك بالتزامن مع طرح تذاكر جميع مباريات كأس العالم للأندية FIFA 2025 للبيع العام عبر الموقع FIFA.com/ar/tickets.

ومن المتوقع أن يتوجه ملايين المشجعين من جميع أنحاء العالم إلى الولايات المتحدة لحضور 63 مباراة في هذه البطولة التاريخية الجديدة، والتي ستكون الأولى من نوعها التي تضم 32 فريقًا من أفضل الأندية التي تمثل جميع القارات الست في بطولة تنافسية.

افتُتحت المرحلة الجديدة من بيع التذاكر في الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة / 16:00 بتوقيت وسط أوروبا يوم الخميس 16 يناير 2025، مع توفر أماكن لجميع المباريات، بدءًا من مباراة افتتاح دور المجموعات التي تجمع عملاق مصر، الأهلي، مع ممثل البلد المضيف، إنتر ميامي، يوم السبت 14 يونيو 2025، وصولًا إلى النهائي في ملعب نيويورك نيو جيرسي (ملعب ميتلايف)، يوم الأحد 13 يوليو 2025. تبدأ أسعار تذاكر الجمهور العام للأدوار الإقصائية من 50 دولارًا أمريكيًا (بخلاف الضرائب والرسوم)، وتتفاوت الأسعار حسب المباراة. يمكن للمشجعين إتمام عمليات الشراء على الفور بناءً على أسبقية الحضور.

“قال رئيس FIFA: "ينبغي للمشجعين أن يكونوا جزءًا من هذه البطولة لأنه بعد أكثر من قرن من كرة القدم للأندية، نحن مستعدون لاستضافة أول بطولة عالمية حقيقية لكأس العالم للأندية على أساس الجدارة. والذين يشترون تذكرة سيكونون جزءًا من تاريخ كرة القدم". "ستكون هذه هي المرة الأولى التي تشهد تنافس نخبة أندية العالم للحصول على ألقاب فعلية على أرض أمريكية ضمن نمط بطولة فعلية، وليس التنافس على أي كأس، بل على الكأس الأغلى في عالم كرة قدم الأندية".

"سيحظى مشجعو الأندية الـ32 المشاركة، بفرصة تشجيع فرقهم في مباريات كبيرة ضد منافسين متنوعين من كل حدب وصوب، في حين سيكون لدى الجمهور العام من مشجعي كرة القدم، الفرصة الفريدة لمتابعة أحداث مثيرة ذات تنافسية عالية، تضم بعضًا من أفضل اللاعبين في العالم".

جياني إنفانتينو يشجع الجماهير على أن يكونوا "جزءًا من تاريخ كرة القدم" 07:36

أُجريت قرعة دور المجموعات في ميامي، الولايات المتحدة، في ديسمبر 2024، لتحديد المجموعات الثمانية المكونة من أربعة فرق، إضافة إلى مسار الوصول إلى المباراة النهائية، حيث سيرفع قائد النادي الفائز الكأس الفريدة التي تم تصميمها خصيصًا لهذه النسخة الافتتاحية من كأس العالم للأندية FIFA، والتي ستُقام كل أربع سنوات.

تمامًا كما يمثل كلٌ من كأس العالم FIFA وكأس العالم للسيداتFIFA قمة كرة القدم الدولية، فقد جرى تدشين كأس العالم للأندية FIFA بهدف منح الأندية الأكثر نجاحًا في الاتحادات القارية الستة حول العالم، الفرصة للتنافس على الساحة العالمية لأول مرة.

حجزت الفرق مكانها في النسخة التاريخية الأولى من البطولة إما من خلال الفوز بالمسابقة الرئيسية للأندية في اتحادها القاري، أو بفضل نتائجها الجيدة المستمرة في تلك المسابقة خلال فترة التصفيات الممتدة لأربع سنوات (2021-2024). ستجتمع الفرق في 12 ملعبًا عبر 11 مدينة أمريكية للتنافس على لقب أول بطل حقيقي لكأس العالم للأندية في تاريخ كرة القدم.

وقال إنفانتينو عن البطولة، التي ستبث جميع مبارياتها مباشرة ومجانًا عبر تطبيق DAZN بعد الاتفاق التاريخي بين FIFA ومنصة البث العالمية: "لم يسبق أن رأينا شيئًا كهذا من قبل، ولهذا السبب ستكون بطولة لا تُنسى". "إن كأس العالم للأندية هي بطولة عالمية حقًا وقائمة على الجدارة، وسوف يتوج بها أول بطل رسمي لكأس العالم للأندية. علامة تجارية جديدة، وكأس جديدة مدهشة تُعد جوهرة حقيقية، وباب منافسة مفتوح على مصراعيه.

“"من منظور FIFA بصفتها منظمًا للبطولة، فإنك عندما تجمع أفضل أندية كرة القدم في العالم وأكثرها تنافسية، ثم تستضيفها في 11 مدينة رائعة على أرض 12 ملعبًا مذهلًا عبر الولايات المتحدة، ستدرك بسرعة أن حدثًا مميزًا للغاية على وشك الحدوث". هذا مهرجان كرة قدم عالمي لم يسبق له مثيل على هذا المستوى في كرة القدم للأندية".