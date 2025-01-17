رئيس FIFA يحتفل بانطلاقة جولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™ في مدينة نيويورك

رئيس FIFA يلقي كلمة خلال انطلاق جولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™ في نيويورك، الولايات المتحدة

السيد إنفانتينو يصف الكأس المخصصة والمصممة بالتعاون مع Tiffany’s & Co.‎، بأنها "تحفة فنية" تليق بأكبر مسابقة شاملة في تاريخ كرة القدم.

جولة الكأس ستشمل جميع مدن الأندية الـ 32 المشاركة قبل انطلاق المنافسة الافتتاحية في الولايات المتحدة في 14 يونيو/حزيران

وصف رئيس FIFA جياني إنفانتينو الكأس الجديدة لكأس العالم للأندية FIFA™ بأنها "بداية عصر جديد" خلال حدث أقيم في نيويورك، الولايات المتحدة، بمناسبة انطلاق جولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™ رسمياً، والتي ستمنح المشجعين في جميع أنحاء العالم فرصة فريدة لرؤية أكبر جائزة في كرة القدم للأندية عن كثب.

صُممت الكأس الجديدة من FIFA بالتعاون مع شركة Tiffany & Co.‎ لصياغة المجوهرات الفاخرة، وستمر في جولة عبر مدن الأندية الـ 32 المشاركة خلال الأشهر المقبلة، مما سيجذب انتباه الجماهير في جميع أنحاء العالم مع اقتراب انطلاق أكبر وأشمل منافسة تعتمد على الجدارة في تاريخ كرة القدم.

سيُقام كأس العالم للأندية FIFA™ الأول في 11 مدينة مضيفة على أرض 12 ملعب في الولايات المتحدة، بدءاً من يوم السبت، 14 يونيو/حزيران في ميامي، وستُقام مباراة الختام يوم الأحد، 13 يوليو/تموز في ملعب متلايف في نيوجيرسي، نيويورك، حيث سيُقدم إلى الفائز الكأس الفريدة التي لا مثيل لها المصنوعة من الفضة والتي تليق بأكبر حدث في تاريخ كرة القدم للأندية.

“بدأ رئيس FIFA حديثه أمام الضيوف مع انطلاق جولة الكأس في متجر Tiffany & Co.‎ الرئيسي في وسط مانهاتن، نيويورك، يوم الخميس قائلاً: "أهلاً وسهلاً بكم في هذا الحدث الاستثنائي الليلة، حيث نحتفل بإطلاق هذه الكأس الرائعة لكأس العالم للأندية FIFA™ وبالأخص، جولة الكأس." وقد شرفنا بحضور العديد من الشخصيات المميزة، مثل حاكم نيوجيرسي فيل مورفي، ومفوض الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية (NBA) آدم سيلفر، والعديد من أساطير FIFA، وممثلي الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية FIFA™، والنجم موسيقى البوب روبي ويليامز الذي أضاء المسرح بعروضه المميزة.

وأضاف: "هذه ليست مجرد كأس، إنها تحفة فنية، إنها جوهرة، ولكي نصنع هذه الجوهرة، كان علينا أن نتعاون مع أفضل صائغي المجوهرات، ولهذا السبب نحن هنا الليلة في Tiffany's بنيويورك، – لأن كرة القدم رياضة جماعية.

نحن جزء من صناعة التاريخ، من كتابة التاريخ جياني إنفانتينو رئيس FIFA

نحن نبدأ تاريخاً جديداً، نصنع التاريخ ونكتبه في هذه اللحظة هنا في نيويورك مع هذه الكأس الجميلة. وبعد 100 عام من الآن، عندما نعود هنا في Tiffany's لتقديم الاحتفال بمرور 100 عام على إطلاق هذه الكأس – ربما لن نقدمه، ولكننا سنكون جالسين هنا في مكان ما – ستكون هذه الليلة تاريخاً يتحدثون عنه بعد 100 عام."

رئيس FIFA يحتفل بانطلاق جولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™ في مدينة نيويورك Previous 01 / 06 FIFA President Gianni Infantino poses next to the FIFA Club World Cup trophy at the FIFA Club World Cup 2025™ Trophy Tour launch in New York, United States 02 / 06 FIFA President Gianni Infantino and music icon Robbie Williams pose for a group photo at the FIFA Club World Cup 2025™ Trophy Tour launch in New York, United States 03 / 06 FIFA President Gianni Infantino talks to Tiffany & Co. CEO Anthony Ledru at the FIFA Club World Cup 2025™ Trophy Tour launch in New York, United States 04 / 06 FIFA President Gianni Infantino and Robbie Williams on stage during the FIFA Club World Cup 2025™ Trophy Tour launch in New York, United States 05 / 06 FIFA President Gianni Infantino at the FIFA Club World Cup 2025™ Trophy Tour launch in New York, United States 06 / 06 FIFA President Gianni Infantino and Tiffany & Co. CEO Anthony Ledru pose next to the FIFA Club World Cup trophy at the FIFA Club World Cup 2025™ Trophy Tour launch in New York, United States Next

“"ومن بعد 63 مباراة مليئة بالحماس بدءاً من 14 يونيو/حزيران حتى 13 يوليو/تموز، في 11 مدينة و على أرض 12 ملعباً، سنعرف لأول مرة بعد مرور 150 عاماً من تاريخ كرة القدم، من هو البطل العالمي الحقيقي. ومن هنا تبدأ صناعة تاريخ جديد."

يمكنك الآن إيجاد التذاكر متاحة للبيع لجميع المباريات الـ 63 عبر FIFA.com/tickets، لبطولة كأس العالم للأندية FIFA™ التي وصفها السيد إنفانتينو بأنها ستأسر خيال "مليارات من مشجعي الأندية حول العالم الذين سيشاهدونها على DAZN" – البث العالمي الحصري والمجاني للبطولة – وقد رحب الحدث بتوافد ملايين آخرين من المشجعين الزائرين.