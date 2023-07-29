زيارة تاريخية لرئيس FIFA، السيد جياني إنفانتينو إلى جزر كوك

أصبح السيد إنفانتينو أول رئيس FIFA يزور هذه الجزيرة في المحيط الهادئ

دعم FIFA Forward مهمّ جداً لتطوير كرة القدم في أوقيانوسيا

وصف وزير الرياضة في جزر كوك السيد فاين موكوروا الزيارة باللحظة المميزة

قام السيد جياني إنفانتينو بزيارة تاريخية إلى جزر كوك، ليصبح بذلك أول رئيس FIFA يزور هذه الجزيرة حيث تساعد الأموال المقدمة من برنامج FIFA Forward على تطوير لعبة كرة القدم. وأوضح السيد إنفانتينو،أثناء زيارته ، أنّ بطولة كأس العالم للسيدات FIFA 2023™، التي تستضيفها أوتياروا نيوزيلندا وأستراليا، هي بطولة لكل أوقيانوسيا.

"يسرني فعلاً أن أزور جزر كوك، حيث الجميع مهووسون برياضة كرة القدم، فمن الواضح أنّ بطولة كأس العالم للسيدات FIFA التي تُلعب الآن، هي بطولة لكلّ أوقيانوسيا ومناسبة عظيمة للاحتفاء برياضة كرة القدم في جزر المحيط الهادئ".

وأعلن مجلس اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم في 19 يوليو/تموز أنّ السيد إنفانتينو الذي حضر عدداً مباريات في بطولة كأس العالم للسيدات FIFA 2023 في كلّ مدينة من المدن المستضيفة للبطولة في أوتياروا نيوزيلندا، يقوم بجولة على مجموعة من الاتحادات الوطنية الأعضاء في المنطقة، وبذلك ستتاح الفرصة أمامه لرؤية المشاريع الحيوية الهادفة إلى تطوير كرة القدم في المنطقة، والمدعومة من برنامج FIFA Forward.

وأضاف رئيس FIFA: "أفتخر وأعتزّ بزيارة هذه البلدان الشغوفة بكرة القدم، فالنسبة إلينا، جميع البلدان تتساوى أهمية، بغض النظر عن مساحتها".

رئيس FIFA جياني إنفانتينو في زيارة تاريخية إلى جزر كوك 01:51

وبعد القسم الأول من الزيارة لجزر المحيط الهادئ، سيحضر السيد إنفانتينو مرحلة المجموعات التي تجري في أستراليا قبل استئناف القسم الثاني من زيارته إلى الاتحادات الوطنية التابعةلاتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم، ثمّ سيعود إلى أوتياروا نيوزيلندا لمتابعة ما تبقى من البطولة.

وكان في استقبال السيد جياني إنفانتينو، رئيسة اتحاد جزر كوك لكرة القدم بالإنابة السيدة مويروا تامانغارو، ووزير الرياضة السيد فاين موكوروا. وقدزار رئيس FIFA المقر الرئيس لاتحاد جزر كوك لكرة القدم حيث اطّلع على الملعبين الرئيسين في جزيرة راروتونغا اللذين وقعا مراراً وتكراراً ضحية الفيضانات، وهما الآن يخضعان للتأهيل والتحسين بدعم من FIFA Forward. ويُذكر أن الوفد ضم كذلك ماتياس غرافستروم، نائب الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم.

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ومن المشاريع التي يدعمها برنامج FIFA Forward، بناء ملعب من العشب الطبيعي ومنشآت تدريب على جزيرة مانغايا، وهي ثاني أكبر الجزر في البلد والمكان الأبعد حيث تقام مشاريع من هذا النوع. لذلك فإنّ نجاح هذا المشروع يعني أنّ بناء عدد أكبر من ملاعب كرة القدم ممكن في أبعد الأماكن في أوقيانوسيا، لجعل كرة القدم عالمية بحقّ.

وفي حديث له مع رئيس FIFA، قال السيد موكوروا: "لقد شرّفت بلدنا وشعبنا وحكومتنا بزيارتك، وخاصة أنّ هذه المرة الأولى التي يزور فيها رئيس FIFA جزر كوك، لذلك، فإنّهذه اللحظة مميزة جداً في تاريخنا المشترك. ونودّ أيضاًالتعبير عن كامل امتناننا للدعم المقدم من FIFA لاتحاد جزر كوك لكرة القدم، وهاقد بدأتتظهر اليوم نتائج هذا الدعم، غير أنّ تأثيرها يتخطى حدود راروتونغا، فتطوير اللعبة في الجزر الشمالية هي من أولوياتنا أيضاً".