بعد انتخاب رئيس FIFA جياني إنفانتينو، وإطلاق برنامج FIFA Forward عام 2016، انطلق العمل بمكاتب التطوير الإقليمية بعدها بفترة وجيزة، إذ شهد عاما 2017 و2018 افتتاح مكاتب في دكار وجوهانسبورغ وكوالالمبور وأوكلاند ودبي ودلهي وأسونسيون وبنما سيتي وباربادوس، ثم افتُتح المكتب الإقليمي في كيغالي عام 2022. موظفو مكاتب التطوير الإقليمية هم من المناطق التي يعملون فيها، وبالتالي فهم مطّلعون على الثقافة المحلية ويتحدثون اللغة المنطوق بها في المنطقة، ويعملون ضمن نفس المنطقة الزمنية للاتحادات الوطني الأعضاء التي يدعمونها، وهم بالتالي على دراية معمقة بالتحديات التي تواجه كل اتحاد وطني والاحتياجات الكروية على الصعيد المحلي، وبذلك يتحوّلون إلى صلة وصل تربط بين الاتحادات الوطنية الأعضاء وFIFA، وهو ما يسمح للاتحاد الدولي لكرة القدم بتكوين فهم أفضل لاحتياجات الاتحادات الوطنية، والتحديات التي تواجهها في سياق تطوير كرة القدم، بدءاً من فئة البراعم وصولاً إلى النخبة.