اجتماع الأعمال السنوي لمجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم يُقرر تمديد فترة اختبارات نظام الفيديو الداعم

تم تمديد فترة الاختبارات المتعلقة بنظام الفيديو الداعم في كرة القدم لتوفير حل فعَّال من حيث التكلفة على الصعيد العالمي

أعرب المجتمعون عن دعمهم القوي لحملة التوعية بالارتجاج التي أُطلقت مؤخراً

سُجل تقدم ملحوظ في الاختبارات التي تهدف إلى الحد من إضاعة الوقت وتحسين سلوك المشاركين في اللعب

عقد مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB) اجتماع أعماله السنوي في لندن، وذلك برئاسة باتريك نيلسون، الرئيس التنفيذي للاتحاد الأيرلندي لكرة القدم. وركَّز الاجتماع بالأساس على نظام الفيديو الداعم في كرة القدم (FVS)، باعتباره بديلاً فعَّالاً من حيث التكلفة لتقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، متطرقاً في الوقت ذاته إلى بقية الاختبارات الجارية، مثل تلك التي تهدف إلى الحد من إضاعة الوقت وتحسين سلوك المشاركين في اللعبة، وذلك بناءً على الأفكار والمقترحات المطروحة خلال الاجتماع الأخير لكل من لجنة كرة القدم واللجنة الفنية، وهما لجنتان استشاريتان تابعتان لمجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم.

تقنية الفيديو المساعِد 01:12

وقد تمت إحاطة أعضاء المجلس بالتقدم المحرز في اختبارين اثنين، يتعلق أولهما باحتفاظ حراس المرمى بالكرة لفترة طويلة للغاية، بينما يرتبط الثاني بجعل قائد الفريق هو اللاعب الوحيد المخول له الاقتراب من الحَكم في حالات مُحدَّدة، وذلك بهدف حماية حُكام المباريات. كما تم إطلاع المجتمعين على المبادئ التوجيهية الإضافية الصادرة في يوليو/تموز 2024. وأكد اجتماع الأعمال السنوي على أهمية اتباع نهج تعاوني بين منظمي المنافسات واللاعبين والمسؤولين من أجل التقيد بهذه المبادئ التوجيهية.

هذا وقد تم تقديم عروض بشأن مواضيع أخرى، منها:

الاختبارات المتعلقة بالإعلانات الموجهة للجمهور بعد مراجعة مطولة أو تحقُّق مطول عبر تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR).

التطورات المتعلقة بالتكنولوجيا شبه الآلية المخصَّصة لتحديد وضعيات التسلل.

تحرّي FIFA بشأن وضع كاميرات على أجسام الحُكام.

كما أحاط FIFA الحاضرين في اجتماع الأعمال السنوي بحملة "بادِر بالتحرِّي والحماية" للتوعية بالارتجاج، والتي تبناها عدد متزايد من الاتحادات الوطنية الأعضاء المنضوية تحت مظلة FIFA، إذ بادر أكثر من نصف الاتحادات الأعضاء الـ 211 بتنزيل مجموعات الأدوات المخصصة لتعزيز الوعي بارتجاج الدماغ، كما خَصَّصت جميع الاتحادات القارية جلسات إحاطة طبية في هذا الصدد، علماً أن اللاعبات المشارِكات في كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة جمهورية الدومينيكان 2024 FIFA™ تلقَّين تدريباً فعالاً في هذا الإطار.