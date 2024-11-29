الكشف عن أسماء المرشحين والمرشحات لجوائز The Best لعام FIFA 2024™

باب التصويت مفتوح الآن على موقع FIFA.com لاختيار الفائزين والفائزات بالنسخة التاسعة من جوائز The Best من FIFA™

أصبح بإمكان الجمهور لأول مرة الإدلاء بأصواتهم لاختيار تشكيلة FIFA لأفضل 11 لاعباً في العالم وتشكيلة FIFA لأفضل 11 لاعبة في العالم

أُضيفت جائزة جديدة - جائزة مارتا من FIFA - التي تحتفي بأجمل هدف في كرة قدم السيدات

أعلن FIFA عن قائمة المرشحين والمرشحات لجوائز The Best من FIFA 2024™، التي ستكرم أبرز النجوم والنجمات والمدربين والمدربات وغيرهم من الفاعلين في عالم الساحرة المستديرة خلال عام مثير آخر من المنافسات في فئتي السيدات والرجال على صعيد الأندية والمنتخبات الوطنية على حد سواء.

فقد أصبح باب التصويت مفتوحاً على FIFA.com، حيث يشمل مجموعة من الفئات، علماً أنه سيكون للجمهور دور رئيسي في اختيار الفائزين والفائزات. وسيُوزَّع التصويت بالتساوي بين الجمهور والقادة والمدربين الحاليين لمنتخبات السيدات والرجال وممثلي وسائل الإعلام بالنسبة لاختيار أفضل لاعب وأفضل لاعبة وأفضل حارس وأفضل حارسة وأفضل مدرب/ة في فئة الرجال وأفضل مدرب/ة في فئة السيدات.

وفيما يتعلق بجائزة FIFA للمشجعين، فسيعود اختيار الفائز بها إلى الجمهور بشكل كامل، بينما ستتولى لجنة FIFA لخبراء كرة القدم اختيار الفائز بجائزة FIFA للعب النظيف. أما الجائزة الجديدة - جائزة مارتا من FIFA - وجائزة FIFA بوشكاش لأجمل هدف، فسيُوزَّع التصويت فيهما بالتساوي بين الجمهور ولجنة من أساطير FIFA.

هذا وقد شهدت عملية التصويت لجوائز هذا العام تغييراً كبيراً يتمثل في إشراك الجمهور في اختيار تشكيلة FIFA لأفضل 11 لاعباً في العالم وتشكيلة FIFA لأفضل 11 لاعبة في العالم من قائمة تضم 77 مرشحاً ومرشحة - 22 من الدفاع و22 من خط الوسط و22 من الهجوم مقابل 11 من حراسة المرمى، علماً أن الأصوات ستُوزَّع بالتساوي بين الجمهور ولجنة مكونة من الخبراء.

كما أُعيد تعريف جائزة FIFA بوشكاش لتُكرِّم صاحب أفضل هدف في كرة قدم الرجال بغض النظر عن جنسيته أو البطولة التي سجل فيها. ولتكريم صاحبة أفضل هدف في كرة قدم السيدات في أي مسابقة من المسابقات عبر العالم، تم استحداث جائزة جديدة تحت اسم جائزة مارتا من FIFA، نسبة إلى الأسطورة البرازيلية.

يُذكر أن التصويت مفتوح على موقع FIFA.com حتى يوم الثلاثاء 10 ديسمبر/كانون الأول 2024 في الساعة 23:59 بتوقيت وسط أوروبا، علماً أنه يُمكن الاطلاع على قواعد منح كل جائزة من جوائز The Best من FIFA 2024™ على مركز FIFA الإعلامي (FIFA Media Hub).

أيتانا بونماتي (إسبانيا)، برشلونة

باربرا باندا (زامبيا)، شنغهاي شينغلي/أورلاندو برايد

كارولين غراهام هانسن (النرويج)، برشلونة

كيرا والش (إنجلترا)، برشلونة

خديجة شاو (جامايكا)، مانشستر سيتي

لورين هيمب (إنجلترا)، مانشستر سيتي

ليندسي هوران (الولايات المتحدة الأمريكية)، أولمبيك ليون

لوسي برونز (إنجلترا)، برشلونة/تشيلسي

مالوري سوانسون (الولايات المتحدة الأمريكية)، شيكاغو ريد ستارز

ماريونا كالدينتي (إسبانيا)، برشلونة/أرسنال

ناومي جيرما (الولايات المتحدة الأمريكية)، سان دييغو ويف

أونا باتلي (إسبانيا)، برشلونة

سلمى بارالويلو (إسبانيا)، برشلونة

صوفيا سميث (الولايات المتحدة الأمريكية)، بورتلاند ثورنز

تابيثا تشاوينغا (ملاوي)، باريس سان جيرمان/أولمبيك ليون

ترينيتي رودمان (الولايات المتحدة الأمريكية)، واشنطن سبيريت

داني كارفاخال (إسبانيا)، ريال مدريد

إرلينغ هالاند (النرويج)، مانشستر سيتي

فيديريكو فالفيردي (أوروغواي)، ريال مدريد

فلوريان فيرتز (ألمانيا)، باير ليفركوزن

جود بيلينغهام (إنجلترا)، ريال مدريد

كيليان مبابي (فرنسا)، باريس سان جيرمان/ريال مدريد

لامين يامال (إسبانيا)، برشلونة

ليونيل ميسي (الأرجنتين)، إنتر ميامي

رودري (إسبانيا)، مانشستر سيتي

توني كروس (ألمانيا)، ريال مدريد (معتزل حالياً)

فينيسيوس جونيور (البرازيل)، ريال مدريد

آرتور إلياس (البرازيل)، لبرازيل

إيلينا ساديكو (السويد)، سلتيك غلاسكو

إيما هايس (إنجلترا)، تشيلسي/الولايات المتحدة الأمريكية

فوتوشي إيكيدا (اليابان)، اليابان

غاريث تايلور (إنجلترا)، مانشستر سيتي

جوناثان خيرالديز (إسبانيا)، برشلونة/واشنطن سبيريت

ساندرين سوبيراند (فرنسا)، باريس إف سي

سونيا بومباستور (فرنسا)، أولمبيك ليون/تشيلسي

كارلو أنشيلوتي (إيطاليا)، ريال مدريد

ليونيل سكالوني (الأرجنتين)، الأرجنتين

لويس دي لا فوينتي (إسبانيا)، إسبانيا

بيب غوارديولا (إسبانيا)، مانشستر سيتي

تشابي ألونسو (إسبانيا)، باير ليفركوزن

أليسا ناهر (الولايات المتحدة الأمريكية)، شيكاغو ريد ستارز

آن - كاترين بيرغر (ألمانيا)، تشيلسي/نيوجيرسي/نيويورك غوثام

أياكا ياماشيتا (اليابان)، إناك كوبي ليونيسا/مانشستر سيتي

كاتا كول (إسبانيا)، برشلونة

ماري إيربس (إنجلترا)، نادي مانشستر يونايتد