برنامج FIFA التنفيذي للاعبين يهدف إلى مساعدة اللاعبين والمدربين على أن يصبحوا قادة خارج الملعب

سيساعد برنامج FIFA التنفيذي للاعبين على إعداد اللاعبين للحياة خارج الملعب

ستقام النسخة الأولى من البرنامج في عام 2025.

تلتزم FIFA بتحقيق السلامة النفسية والمالية والاجتماعية للاعبين

أطلق FIFA برنامجًا جديدًا يهدف إلى دعم اللاعبين خارج الملعب، وكذلك تشجيع المزيد من اللاعبين والمدربين، رجالًا ونساءً على تقلد مناصب رفيعة المستوى في إدارة كرة القدم. كما سيعمل برنامج FIFA التنفيذي للاعبين على تحضير اللاعبين لانتقال أكثر سلاسة حالما يتخذون قرار الاعتزال، إذ تشكل هذه المرحلة تحديًا من الناحية المالية وكذلك على الصعيدين الشخصي والحياتي.

يدرك البرنامج، الذي سيولي اهتمامًا خاصًا بالصحة العقلية، أن مسيرة لاعب كرة القدم قصيرة، وأنه دائمًا ما يكون معرضًا لخطر الإصابة، وأن القليل فقط هم الذين يحققون الاستقلال المالي خلال تلك الفترة. وفي الوقت نفسه، وبعد أن كرسوا حياتهم لمسيراتهم الكروية وأدائهم، فإن القليل منهم مستعد لما هو قادم.

“قال رئيس FIFA، جياني إنفانتينو: "سيعمل برنامج FIFA التنفيذي للاعبين على دعم اللاعبين والمدربين ليصبحوا قادة خارج الملعب. نريد أن ندعم اللاعبين طوال حياتهم، وليس فقط عندما يكونون على أرض الملعب". "لقد منحونا البهجة والترفيه طوال مسيراتهم الكروية، وهدفنا هو مساعدتهم على تحقيق الإنجازات في مسيراتهم المقبلة أيضًا."

وقالت أورنيلا بيليا، مديرة علاقات كرة القدم الاحترافية والتطوير في FIFA: "إن التزام FIFA بتطوير اللاعبين يتجاوز الأداء البدني، مع التركيز بشكل متساوٍ على السلامة النفسية والمالية والاجتماعية". "الهدف النهائي هو مساعدة اللاعبين على أن يصبحوا قادة على أرض الملعب، وأفرادًا مجهزين لمواجهة تحديات الغد خارج الملعب".

ستنعقد النسخة الأولى من البرنامج في الفترة من فبراير 2025 إلى فبراير 2026، على أن يفتح باب التقديم من 2 حتى 31 ديسمبر 2024. سيضم البرنامج ست وحدات، جميعها مصممة لتوجيه اللاعبين في الاتجاه الصحيح:

التعرف على إدارة كرة القدم، بما في ذلك إدارة نادي كرة قدم أو دوري أو رابطة أعضاء

أهمية الصحة البدنية والعقلية

التخطيط الحياتي والمالي، مع التركيز على الأعمال التجارية وريادة الأعمال، والمهارات الإدارية، والتمويل الشخصي

الصورة الشخصية، بما في ذلك استراتيجية وسائل التواصل الاجتماعي، ومخاطبة الجمهور، والتواصل في الأزمات، وإدارة السمعة

مساعدة الآخرين، بناء الإرث والاستدامة.

دراسات حالات للأعمال التجارية

ستقدم هذه الوحدات للملتحقين مجموعة متنوعة من المهن المستقبلية المتاحة وستساعدهم على استخدام خبراتهم في الرياضة لتعظيم الاستفادة من إمكاناتهم بعد مسيراتهم الكروية. سيشارك الملتحقون في جلسات مخصصة لاستكشاف المسارات المحتملة للحياة بعد كرة القدم، وسيتلقون إرشادات حول كيفية السعي وراء تلك الفرص بفعالية.