الكشف عن التميمة الرسمية لكأس العالم لكرة الصالات أوزبكستان 2024 FIFA™

مع اقتراب موعد انطلاق منافسات كأس العالم لكرة الصالات أوزبكستان 2024 FIFA™، تم الكشف عن التميمة الرسمية للبطولة وهي النمر زون XON™. يُجسد النمر زون روح هذه اللعبة، وما تتحلّى به من سرعة وإثارة، بينما يعكس الإرث المحلي والإقليمي لأوزبكستان. كما يرمز هذا النمر الجذّاب لجوهر كرة الصالات، ويُمثل تذكيراً بأن الملاعب والبطولة ستكون وجهة للجميع من كافة المشارِب. ويأتي اختيار زون من النمر الطوراني لما يتمتّع به من قدرة على التخفّي، إذ يظهر بشكل مفاجئ ويختفي دون أثر وبسرعة ورشاقة، تماماً كما هو الحال بالنسبة لأمهر لاعبي كرة الصالات الذين يستغلّون كل فرصة مواتية للهجوم والدفاع وصناعة الفرص. ستكون كأس العالم لكرة الصالات أوزبكستان 2024 FIFA™ بمثابة حدث تاريخي لكونها أول حدث ينظّمه FIFA في آسيا الوسطى، ويأتي ذلك في إطار مساعي FIFA لكي يجعل اللعبة عالمية حقاً. وسيُشارك في البطولة، التي تدور منافساتها بين 14 سبتمبر/أيلول و6 أكتوبر/تشرين الأول، أفضل المنتخبات واللاعبين في العالم من 24 دولة تمثل الاتحادات القارية الستة. وللمرة الأولى في تاريخ البطولة، تشهد كأس العالم لكرة الصالات أوزبكستان 2024 FIFA™ منافسة أربعة منتخبات من آسيا الوسطى، وهي أفغانستان وإيران وكازاخستان وطاجيكستان، التي ستنضمّ إلى أصحاب الأرض في بطولة تُقام تحت شعار "أسياد السرعة". وستكون هذه هي المشاركة الأولى لكل من أفغانستان وطاجيكستان في هذه البطولة، وكذلك الأمر بالنسبة للمنتخبين الفرنسي والنيوزيلندي. تشهد شعبية هذه اللعبة ارتفاعاً كبيراً، وتُعتبر من رياضات الصالات الأسرع نمواً في العالم، إذ يُمارسها الملايين في أرجاء المعمورة، وفي أوساط كافة الطبقات والمجتمعات المحلية. وستشهد العاصمة طشقند تتويج المنتخب المتربّع على عرش البطولة في 6 أكتوبر/تشرين الأول. وإلى جانب العاصمة، تستضيف مدينتان منافسات البطولة، وهما أنديجان وبخارى. ويُمكن الاطلاع هنا على الجدول الكامل للمباريات.