"كنت أرغب في اللعب": خافيير سافيولا يستمتع بآفاق بطولة Mundial de Clubes FIFA 25™

تأهل اثنان من أنديته السابقة، ريال مدريد وبنفيكا

لعب سافيولا مع الأرجنتين في كوبا أمريكا، كأس العالم لكرة القدم والألعاب الأولمبية

ستقام النسخة الافتتاحية لبطولة Mundial de Clubes FIFA 25™ في الولايات المتحدة الأمريكية العام المقبل

لعب الأرجنتيني خافيير سافيولا مع أندية كبرى على ضفتي المحيط الأطلسي خلال مسيرته المهنية اللامعة، وفاز بميدالية ذهبية أولمبية وشارك في بطولة كوبا أمريكا وكأس العالم لكرة القدم (في عام 2006). إن بطولة Mundial de Clubes FIFA 25™ الجديدة المكونة من 32 فريقًا، والتي تضم أفضل الأندية من جميع أنحاء العالم، هي بطولة كان يود بشدة أن يلعب فيها.

"كنت أود أن أفعل ذلك. كنت أتمنى أن أشارك في هذا النوع من البطولات، لأنها تمنحك الفرصة للعب والمنافسة واختبار نفسك ضد أفضل الفرق. يقول سافيولا لموقع Inside FIFA.

"من خلال المشاركة في مثل هذه المنافسات فإنك تضع فريقك على خريطة العالم، وترفع ناديك إلى مستوى عالٍ جدًا. أعتقد أنه إذا سألت أي لاعب، سيكون بالتأكيد حلمًا أن تكون قادرًا على مشاركة الملعب. مع أفضل الفرق، لكي أتمكن من اللعب مع أفضل الفرق وأن أكون جزءًا من هذه البطولة الرائعة".

خافيير سافيولا يستمتع بآفاق بطولة Mundial de Clubes FIFA 25™ 01:44

ستجمع البطولة الجديدة، التي ستقام في الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو 2025، 12 ناديًا من أوروبا، وستة من أمريكا الجنوبية، وأربعة من آسيا، وأربعة من أفريقيا، وأربعة من أمريكا الشمالية والوسطى، ومنطقة البحر الكاريبي، وواحد من أوقيانوسيا وواحد من من الدولة المضيفة. تعد المسابقة جزءًا من أهداف FIFA الإستراتيجية للدورة 2023-2027 وتدرك أن العديد من المناطق تحتاج إلى كرة قدم أكثر تنافسية. وقد تأهل بالفعل اثنان من أندية سافيولا السابقة - ريال مدريد وبنفيكا - إلى البطولة بينما يمكن أن ينضم إليهما فريقان آخران - برشلونة وريفر بليت.