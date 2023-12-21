جياني إنفانتينو يتحدّث عن أهداف FIFA الاستراتيجية في قمة FIFA لكرة القدم

رَسَم الرئيس معالم استراتيجية حملة "Football Unites the World" لأربع سنوات

حضر ممثلو الاتحادات الوطنية الـ 211 في نسخة عام 2023 من القمة التي استضافتها مدينة جدة

شهدت أعمال القمة مداخلات وعروض من أقسام مختلفة شملت كرة القدم للسيدات والتحكيم

أشار رئيس FIFA جياني إنفانتينو إلى الخطوط العريضة لاستراتيجية كرة القدم العالمية في الفترة الممتدة لأربع سنوات (2023-2027) أمام ممثلي الاتحادات الوطنية الـ211 في نسخة عام 2023 من قمة FIFA لكرة القدم التي استضافتها مدينة جدة السعودية.

وعشية المباراة الختامية لكأس العالم للأندية FIFA 2023™ التي تجمع بين فلومينينسي البرازيلي ومانشستر سيتي الإنجليزي يوم الجمعة في هذه المدينة الساحلية المطلّة على البحر الأحمر، أشار رئيس FIFA إلى تفاصيل متعلّقة بخططه لتطوير كرة القدم والتي أعلن عنها للمرة الأولى عند إعادة انتخابه في كونغرس FIFA الذي استضافته العاصمة الرواندية كيغالي في مارس/آذار 2023.

وفي إشارة مباشرة إلى الاستراتيجية التي تحمل عنوان "Football Unites the World"، توجّه رئيس FIFA إلى الحضور قائلاً "أنتم على دراية بوجهتنا، وبما نودّ القيام به، ولكن لتحقيق هذه الأهداف، نحن بحاجة، بطبيعة الحال، إلى دعم كل منكم لأن أهدافنا وطموحاتنا تتمثّل بجعل كرة القدم عالمية بحق، بحيث نُشرِك العالم بأسره." وأردف قائلاً "الأمر الأهم الذي يجب علينا أن نتذكره دوماً هو أننا نجتمع سوية لإدارة شؤون كرة القدم، وليس لعقد اجتماعات. ولهذا يتعيّن علينا الحرص بأن تكون الاجتماعات قصيرة وفعّالة، وأن تخرج بنتائج، بحيث نتوجّه إلى أرض الملعب ونضمن أن تكون الفرصة متاحة أمام كل فتى وفتاة بممارسة كرة القدم في كل ركن من العالم."

الخطاب الرئيسي لرئيس FIFA 23:37

واعتلى المنصة كذلك، وزير الرياضة السعودي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، الذي قدّم عرضاً عن الدور المركزي الذي تلعبه كرة القدم في رؤية المملكة 2030 التي تمثّل خارطة طريق لانفتاح البلاد على العالَم.

وقال في هذا الصدد "أشعر بالفخر عند الإشارة إلى أن كرة القدم في المملكة العربية السعودية تشهد تطوراً فعلياً على كافة الأصعدة، وفي فئات الفتيات والفتيان، والرجال والسيدات. نعيش فترة تحوّل واستثمارات وتطوير وخلق فرص جديدة للجميع. تلعب أو تشاهد أو تنخرط في اللعبة الجميلة نسبة مذهلة من السكان تبلغ 80 في المئة. بينما تتطلّع فئة الشباب إلى التواصل مع شعوب مختلفة والاستمتاع بالرياضات المتنوعة، ولا سيما كرة القدم، تماماً كباقي دول العالم." كما قدّم ماتياس غرافستروم، الأمين العام المؤقت لـFIFA، عرضاً عن آلية سعي FIFA إلى تطوير نوعي لكافة مناحي اللعبة داخل المستطيل الأخضر وخارجه. بينما سلّط آرسين فينغر، مدير قسم تطوير كرة القدم العالمية لدى FIFA، الضوء على الطموح المتمثّل بإنهاء الفترة الممتدة لأربع سنوات بحيث يكون لكل اتحاد وطني أكاديمية للنخبة أسسها FIFA بشكل مباشر أو حاصلة على امتياز منه.

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وكان تطوير المواهب من أبرز المواضيع على أجندة البحث في القمة، وذلك عبر اللاعبة الأسبانية سلمى بارالويلو، الفائزة بالنسخة الأحدث من كأس العالم للسيدات FIFA والتي سبق لها كذلك اعتلاء منصة التتويج في كأس العالم للسيدات FIFA في فئتي تحت 17 وتحت 20 سنة، والتي كانت من بين المشاركين في أعمال القمة من خلال رسائل مسجلة، والذين نوّهوا بالأثر الإيجابي لبطولات الشباب والشابات على النهوض بمسيرتهم الكروية. كذلك انضمت ساراي بيرمان، مديرة قسم كرة القدم للسيدات لدى FIFA، إلى ليديا مونيباو، المديرة التنفيذية لاتحاد جنوب أفريقيا لكرة القدم، واللتين ناقشتا الأثر الإيجابي لكأس العالم للسيدات FIFA 2023™ على الدول المشارِكة، بالإضافة إلى التنويه بالحاجة للاستمرار بتطوير اللعبة. وتحدثت أيضاً كلٌّ من لمياء بن بهيان، نائبة رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، وبيان صدقة قائدة المنتخب السعودي، عن حالة التحوّل والتطور السريع التي تشهدها كرة القدم للسيدات في المملكة على المستويين المحلي والدولي. كما استحضر ثلاثة حُكام ذكريات إدارة المباراة النهائية لكأس العالم، وهم توري بينسو (2023)، وشيمون مارتشينياك (2022)، وبييرلويجي كولينا (2002). وبالإضافة إلى استعراض لأحدث التغييرات على قواعد تحكيم اللعبة، ناشد كولينا، رئيس لجنة حكام FIFA، كافة الاتحادات الوطنية من أجل إيقاف العنف ضد الحكام على كافة المستويات قائلاً: "يجب التحرّك قبل فوات الأوان. لقد طفح الكيل!" وقد ترددت في كلمات الرئيس إنفانتينو الختامية صدى ما قاله كولينا: "لا توجد كرة قدم من دون حُكام. يجب أن نبذل كل ما في وسعنا كي لا يتعرّض الحكام لأي شكل من الإساءة أو العنف، وأن نستعيد الاحترام والتسامح. ونقطة الانطلاق في هذا تبدأ منا ومنكم."