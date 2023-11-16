برنامج شهادة FIFA لإدارة الأندية يحط الرحال بأرض أبطال العالم

انطلقت الدورة الثانية من برنامج شهادة إدارة الأندية بنيويورك في سبتمبر/أيلول 2022

يوفر هذا البرنامج للمسؤولين الإداريين بالأندية واللاعبين المحترفين السابقين فرصة الاطلاع على أحدث الرؤى والتوجهات في هذا المجال

زار المشاركون هذا الأسبوع مقر الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم وأربعة من أندية دوري الدرجة الأولى

"لقد سعدنا للغاية بجلب شهادة إدارة الأندية إلى الأرجنتين، أرض أبطال العالم، وهي فرصة لتعزيز الأواصر بين الأندية ورفع القدرة التنافسية والمساعدة في جعل كرة القدم لعبة عالمية بحق". كانت هذه كلمات فيديريكو بيريز، مستشار FIFA المعني بالعلاقات والتطوير في كرة القدم الاحترافية، في معرض حديثه عن هذا البرنامج الطموح الذي اختُتمت بنجاح دورته المقامة في أمريكا الجنوبية. فعلى مدار هذا الأسبوع، تمكن المشاركون في الدورة من الاطلاع على أحدث الرؤى والتوجهات في مجال إدارة الأندية، ليس فقط من ممثلي الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، بل أيضاً من خلال زيارة إلى أربعة من أندية دوري الدرجة الأولى في بلاد الألبيسليستي، ويتعلق الأمر بكل من بوكا جونيورز وريفر بليت وتيليريس وديفينسا إي خوستيسيا، إذ حلَّ المشاركون في الدورة بمركز التدريب التابع للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، حيث رحَّب بهم رئيسه كلاوديو تابيا، الذي يرأس أيضاً الدوري الوطني لمحترفي كرة القدم، قبل أن يستعرض لهم لياندرو بيترسن، مدير القسم التجاري بالاتحاد، كيفية استفادة هذا الأخير من نجاح منتخب الألبيسليستي في قطر ٢٠٢٢ للنهوض بعلامته التجارية. فبعدما كان الأمر يقتصر على خمس اتفاقيات رعاية عام 2018، أصبح الاتحاد الأرجنتيني يزخر حالياً بما لا يقل عن خمسين اتفاقية مع شركاء من شتى أنحاء العالم، حيث أضحى بإمكان عشاق الساحرة المستديرة شراء سلع ومنتجات المنتخب الأرجنتيني في بلدان بعيدة مثل الصين.

من جهته، أوضح نيكولاس نوفيلو، مدير قسم الإعلام والتواصل بالاتحاد الأرجنتيني، أن هذا الأخير تكيَّف بشكل إيجابي مع التطورات التي شهدتها منصات التواصل الاجتماعي على مر السنين ليتمكن من تطوير استراتيجية طويلة الأمد، يُراد منها التواصل بانتظام ونجاعة مع الأجيال الصاعدة من المشجعين والجيل القادم من عشاق اللعبة الذين يشكلون فئة محتملة من الراغبين في شراء التذاكر والقمصان. وخلال الأيام التالية، استمع المشاركون في دورة شهادة إدارة الأندية إلى مجموعة من المحاضرات التي ألقاها ممثلون عن أندية تتقاسم نفس الأهداف والتحديات ولها قواسم تاريخية مشتركة. فخلال زيارتهم لملعب البومبونيرا الشهير، معقل بوكا جونيورز، تمت تعريفهم بالاستراتيجية التسويقية والتجارية للنادي، والتي تشمل خطة للتركيز على توسيع نطاق شعبية العلامة التجارية في الولايات المتحدة وآسيا، وإنشاء قناة تلفزيونية خاصة تُعنى حصراً بشؤون النادي. كما يركّز بوكا جونيورز بقوة على دوره داخل المجتمع المحلي في إطار التزامه الراسخ بمسؤوليته الاجتماعية، حيث يشرف على مبادرات تُعنى بالتقريب بين الناس من مختلف الطبقات الاجتماعية. وفي مركز تدريب ريفر بليت، سلط المسؤولون الإداريون بالنادي الضوء على التحديات التي يواجهونها في مسعاهم لتوفير سبل الراحة والهدوء للاعبين واللاعبات في مرافق النادي أمام احتشاد الصحفيين والمصورين والمشجعين على حد سواء، علماً أن ملعب الريفر يتسع لنحو 80 ألف متفرج بينما يحظى النادي بما لا يقل عن أربعين مليون من التفاعلات سنوياً على حساباته عبر منصات التواصل الاجتماعي. كما تحرص إدارته، من خلال مؤسسة ريفر، على توفير ظروف تراعي متطلبات الجماهير من ذوي الاحتياجات الخاصة خلال أيام المباريات.

كان غيدو بارولي يشغل منصب الرئيس التنفيذي لنادي ديفينسا إي خوستيسيا، الذي يقع مقره بمنطقة جنوب بوينس آيرس، التي تزخر بما لا يقل عن ستة عشر نادياً. يوجد مركز ديفينسا إي خوستيسيا بحي فلورينسيو فاريلا، وهو يركز بالأساس على صقل مواهب اللاعبين وإعدادهم للاحتراف أملاً في زيادة إيراداته، وهو الذي اضطر لبيع مقره القديم من أجل بناء ملعب تدريب جديد تراعي مرافقه الأهداف المتعلقة بتأهيل اللاعبين. وبدوره، يساهم هذا النادي في دعم مجتمعه المحلي من خلال توفير وجبات غذائية لأطفال مدارس الحي مرتين في اليوم. وقال بارولي، مستحضراً القيم التي يجسدها برنامج شهادة FIFA لإدارة الأندية: "إنه برنامج يركز على فهم كيفية إدارة الأندية التي تحاول بناء نماذج تجارية مستدامة، إذ يتيح للمشاركين الفرصة لمقابلة متخصصين من مجالات مختلفة، ولهم أفكار مختلفة وخلفيات متنوعة، كما يقدِّم إحاطات بشأن الأدوات والآليات التي يمكن لأنديتنا تطبيقها في سياقها المحلي. كان من دواعي سرورنا الحديث عن نهجنا والتواصل مع نظرائنا، ومشاركة أمثلة ونماذج حول الممارسات الجيدة وفهم الأخطاء التي قد نقع فيها. لقد كانت تجربة غنية ومفيدة للجميع".

لقد كان شرفًا لنا أن نشارك قصتنا ونتواصل مع أقراننا ونشارك أمثلة على الممارسات الجيدة. لقد كانت تجربة غنية جدًا للجميع. جويدو بارولي Former CEO of Defensa y Justicia

كما شهد هذا اللقاء حضور خيراردو مويانو سيريس، نائب رئيس أتلتيكو تاليريس، الذي يتخذ من قرطبة مقراً له، وهي مدينة تبعد بحوالي 700 كيلومتر - أو ما يعادل سبع ساعات بالسيارة - عن العاصمة بوينس آيرس. ويبلغ متوسط سعر تذكرة المباراة الواحدة في ملعب ماريو كيمبيس 5 دولارات فقط، مما يحتم على إدارة هذا النادي إيجاد حلول مبتكرة لزيادة إيراداته، علماً أنه افتتح مرافق تدريب حديثة عام 2021، حيث يزخر مركزه بمساحة تمتد لنحو أربعة وعشرين هكتاراً، موزعة على اثني عشر ملعباً وبنايات منفصلة مخصصة لفرق الرجال والسيدات والأكاديمية، بالإضافة إلى فندق وإقامة للاعبين الشباب.

وعلى مدى السنين، بنى هذا النادي قاعدة متينة لاكتشاف المواهب، حيث يضم في صفوفه أكثر من 9 آلاف لاعب ولاعبة، مما يجعله النادي الأكثر تمثيلاً في فئتي تحت 15 وتحت 17 سنة على الصعيد الوطني، علماً أنه جنى ما يفوق 80 مليون دولار من مبيعات اللاعبين في السنوات السبع الماضية. وعلَّق نائب رئيس أتلتيكو تاليريس عن الزيارة التي حظي بها النادي من المشاركين في برنامج شهادة FIFA لإدارة الأندية بالقول: "سُررت للغاية بالترحيب بزملائي وبممثلي الاتحاد الدولي لكرة القدم في مقرنا. فقد كان من دواعي فخرنا وسعادتنا أن نستضيف المشاركين في هذا البرنامج التعليمي المتميز، والذي أنا جزء منه، حيث أتيحت لنا الفرصة من أجل استعراض قدرتنا على تطوير وتأهيل الجيل القادم من المواهب الأرجنتينية والتواصل مع فاعلين دوليين من مختلف الأقطار، مما شكل مناسبة فريدة لتبادل المعارف والاستفادة من بعضنا البعض، جنباً إلى جنب مع زملائنا من شتى أنحاء العالم.

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انطلقت الدورة الثانية من برنامج شهادة إدارة الأندية بنيويورك في سبتمبر/أيلول 2022، وهو برنامج يوفر للمسؤولين الإداريين بالأندية واللاعبين المحترفين السابقين فرصة الاطلاع على أحدث الرؤى والتوجهات في المجالات الرئيسية المتعلقة بالحوكمة الناجحة في قطاع كرة القدم، حيث تنطوي مواده ومحاوره على مزيج من الدروس النظرية والممارسات العملية لفائدة المشاركين، الذين يمثلون جميع الاتحادات القارية. ويُشرف على البرنامج خبراء عالميون في مجالات متنوعة مثل القيادة والإدارة، والاستراتيجية الرياضية وأكاديميات الشباب، والتسويق والإعلام والتواصل، والعمليات التشغيلية وإدارة الملاعب، والحوكمة والمسائل القانونية، والإدارة المالية، وغيرها من المواضيع ذات الصلة.