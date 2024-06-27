شراكة بين FIFAe وSports Interactive لإطلاق بطولة كأس العالم FIFAe في لعبة Football Manager

يستقطب الحدث أمهر المدراء الفنيين في عالم كرة القدم الإلكترونية

تجري بطولة كأس العالم FIFAe في لعبة Football Manager بين 29 أغسطس/آب و1 سبتمبر/أيلول

اختير أرسين فينغر مدير قسم FIFA المعني بتطوير كرة القدم حول العالم ليكون سفيراً لهذا الحدث

أعلنت Sports Interactive وFIFAe عن شراكة استثنائية تُفضي إلى تتويج أول بطل FIFAe عالمي في لعبة Football Manager. وبفضل هذه الشراكة الفريدة، سيلتقي عالما كرة القدم الأم وكرة القدم الإلكترونية بشكل غير مسبوق مع الاحتفاء بمدربي اللعبة الإلكترونية في أرجاء المعمورة.

وستُوجّه الدعوة في السنة الأولى من هذا التعاون إلى مجموعة مختارة من الاتحادات الوطنية كي توفد ممثلين عنها إلى المنافسة النهائية، وسيتم تحديد هذه الدعوات بناءً على معايير الأهلية وعدد اللاعبين في كل دولة، مع الحرص على تمثيل عادل من كافة أنحاء العالم.

وستشهد البطولة النهائية التي تجري بين 29 أغسطس/آب و1 سبتمبر/أيلول إظهار أفضل المواهب عبر مشاركة أمهر المتنافسين في لعبة Football Manager 2024 سعياً لنيل جائزة مالية تبلغ قيمتها 100 ألف دولار أمريكي. وللتعرّف على المزيد من المعلومات حول التصفيات في المناطق المختلفة من العالم، يُمكن للاعبين التسجيل عبر الموقع الإلكتروني FIFA.GG.

كأس العالم FIFAe في لعبة Football Manager 00:49

وللمزيد من الإثارة، اختير أرسين فينغر مدير قسم FIFA المعني بتطوير كرة القدم حول العالم ليكون سفيراً لهذا الحدث الخاص بكرة القدم الإلكترونية. وقال أسطورة التدريب بهذه المناسبة "أتطلّع للمشاركة في هذه الرحلة الجديدة المثيرة. تتطلّب البطولة من المشاركين إظهار فهم عميق لاستراتيجيات كرة القدم وتكتيكاتها. لتحقيق النجاح، لا تقتصر الحاجة على البراعة في تكتيكات اللعبة فحسب، بل كذلك امتلاك معرفة معمقة بكرة القدم، وتشكيل مزيج رائع بين هذين العاملين."

وأردف فينغر قائلاً "FIFA ملتزم بإعداد المدربين ومنهجيات التدريب لمنح فرصة لكل موهبة، ولهذا أتطلّع لمشاهدة أفضل مدربي كرة القدم الإلكترونية في العالم يتنافسون في هذا الحدث ويساهمون في تطوير إدارة كرة القدم وتطوير المواهب."

يُمكن للجماهير مشاهدة المدرب السابق لنادي آرسنال في الإعلان الترويجي لهذا الحدث، وسيتم إصدار محتوى إضافي خاص بهذه البطولة خلال الأسابيع المقبلة عبر حسابات FIFAe على منصات وسائل التواصل الاجتماعي.