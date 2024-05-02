إطلاق الهوية البصرية لكأس العالم للكرة الشاطئية سيشيل FIFA 2025™ في حفل مميز

ستكون هذه هي المرة الأولى التي تستضيف فيها أفريقيا البطولة
مع تنظيم البطولة في السيشيل، ستكون كأس العالم للكرة الشاطئية FIFA™ قد حطّت رحالها في الاتحادات القارية الستة
تجري البطولة بين 1 و11 مايو/أيار 2025
تم الكشف عن الهوية البصرية لكأس العالم للكرة الشاطئية سيشيل FIFA 2025™ بحفل مميّز جرى في هذه الدولة الواقعة في المحيط الهندي، وبحضور وافل رامكالاوان رئيس جمهورية سيشيل، وإيلفيس تشيتي رئيس اتحاد سيشيل لكرة القدم. ستكون هذه المرة الأولى التي تجري منافسات البطولة في إحدى دول الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وبعد فترة قصيرة من تنظيم النسخة السابقة الناجحة جداً، كأس العالم للكرة الشاطئية الإمارات 2024 دبي FIFA™ والتي شهدت مبارياتها حضور أكثر من 70 ألف شخص. وقد جرى الإعلان عن الهوية البصرية للبطولة في منتجع كيمبنسكي سيشيل في جنوب جزيرة ماهيه، وعكست هذه الفعالية الروح المميزة التي تتفرد بها جزر سيشيل إذ تمت تأدية رقصة النار بمشاركة قارعي طبول وراقصين من السكان المحليين.
وبهذه المناسبة، قال تشيتي رئيس اتحاد سيشيل لكرة القدم ورئيس اللجنة المنظمة المحلية "ليست كأس العالم للكرة الشاطئية FIFA 2025 مجرّد بطولة، بل هي فرصة استثنائية لسيشيل، فاستضافة بطولة بهذا الحجم تترك أثراً كبيراً، وتمثل انطلاقة لحقبة غير مسبوقة من التطوير والتنمية لجزرنا وعائلتنا الكروية بشكل عام." يُذكر أن هذه هي النسخة رقم 13 من البطولة التي انطلقت عام 2005 والتي أصبحت تجري مرة كل سنتين بدءاً من عام 2009. ومع تنظيم نسخة 2025 في سيشيل، ستكون البطولة قد حطّت رحالها في كافة الاتحادات القارية خلال 12 سنة فقط: آسيا (دبي 2009 و2024)، وأمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الباهاما 2017)، وأمريكا الجنوبية (باراغواي 2019)، وأوقيانوسيا (تاهيتي 2013)، وأوروبا (إيطاليا 2011 والبرتغال 2015 وروسيا 2021).
من جهته، قال خايمي يارزا، مدير البطولات لدى FIFA: "ستكون هذه أول بطولة لـFIFA على الإطلاق يتم تنظيمها في سيشيل، وأول نسخة من كأس العالم للكرة الشاطئية تجري في أفريقيا، وهو ما يجعلها حدثاً تاريخياً لمنظمتنا. يُظهر ذلك أيضاً أننا نجعل كرة القدم (لعبة) عالمية بحق من خلال تنظيم بطولاتنا في مواقع متنوعة وساحرة." وأردف قائلاً "ستكون سيشيل موقعاً رائعاً لهذه البطولة، بحيث تترك إرثاً قيماً للجزر، ونتطّلع بأن يحظى الجميع في سيشيل وحول العالم بفرصة مشاهدة بطولة كرة قدم شاطئية رائعة في هذا النعيم الاستوائي." يُذكر أن الكرة الشاطئية هي رياضة ممتعة للغاية، وتتطلّب مهارات استثنائية، وهناك الكثير من القواسم المشتركة بينها وبين اللعبة الأم، كرة القدم التقليدية، والفارق بينهما أن هذه لعبة أبسط تُمارس على أرضية رملية، وعادة ما تشهد تسجيل عدد أكبر من الأهداف مقارنة بالنسخة الأصلية من اللعبة الجميلة، ودائماً ما تكون حافلة بإثارة ومتعة المستديرة الساحرة لكافة الأعمار.