أنظار عالم كرة القدم شاخصة على ميامي بمناسبة قرعة كأس العالم للأندية 2025 FIFA™

ستتَّضح معالم الطريق المؤدي إلى عرش البطولة اليوم ابتداءً من الساعة 13:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة / 18:00 بتوقيت غرينتش / 19:00 بتوقيت وسط أوروبا

سيُبث حفل القرعة حول العالم مباشرة على موقع FIFA.com ومنصتَي +FIFA ودازون وعدد من القنوات الداعمة، بما في ذلك منصات الأندية المشارِكة في النسخة الافتتاحية للمسابقة

سيُشرف أليساندرو ديل بييرو على عملية السحب خلال المراسم التي ستشهد حضور كوكبة من نجوم عالم الرياضة والترفيه

تُوشك بطولة كأس العالم للأندية FIFA™ الجديدة على بلوغ محطة تاريخية مثيرة عندما تتَّضح اليوم في ميامي خارطة الطريق المؤدي إلى المجد الكروي بإجراء قرعة دور مجموعات النسخة الافتتاحية التي سيشارك فيها 32 نادياً، حيث سيشهد الحفل حضور كوكبة من النجوم والمشاهير.

فبينما تتجه أنظار عالم كرة القدم نحو الولايات المتحدة الأمريكية لترقب البطولة التاريخية، حيث ستكون أعين لاعبي ومشجعي الأندية المشارِكة في النسخة الافتتاحية للمسابقة العالمية، يسر FIFA تقديم تفاصيل حول مكان وتوقيت وكيفية تحديد معالم مباريات المجموعات، مع إبلاغ الجماهير بأسماء المنصات والقنوات الناقلة للحدث مباشرة ومجاناً.

متى سيُجرى السحب؟ ستكتشف الفرق الـ 32 المتأهلة منافسيها في مرحلة المجموعات ضمن بطولة كأس العالم للأندية FIFA الجديدة اليوم الخميس 5 ديسمبر/كانون الأول 2024 في تمام الساعة 13:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة / 18:00 بتوقيت غرينتش / 19:00 بتوقيت وسط أوروبا.

أين يمكن مشاهدة مراسم القرعة؟ ستُقام مراسم القرعة في مركز تيليموندو بمدينة ميامي الأمريكية، وستُبث حول العالم مباشرة على موقع FIFA.com ومنصتَي +FIFAودازون، علماً أنه تم الإعلان يوم الأربعاء عن هذه الأخيرة ناقلاً حصرياً لبطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™ على الصعيد العالمي. هذا وستعمل مجموعة من القنوات الداعمة، بما في ذلك منصات الأندية المشارِكة في النسخة الافتتاحية للمسابقة، على بث مزيد من اللقطات للجماهير واللاعبين الذين يتطلعون بفارغ الصبر لاكتشاف منافسي فِرقهم.

مَن سيشارك في السحب؟ سيُشرف أسطورة كرة القدم الإيطالية أليساندرو ديل بييرو على عملية السحب في الاستوديو الرئيسي، حيث سينضم إلى الفائز بنسخة 2006 من كأس العالم FIFA™ نجوم ومشاهير من عالم الرياضة والترفيه. بينما ستتولى تقديم فقرات العرض في الاستوديو الرئيسي صانعة المحتوى الرياضي سامانثا جونسون، والمذيعة في منصة دازون الإيطالية ديليتا ليوتا. كما سيُخصَّص استوديو ثانٍ في وسط مدينة ميامي لتغطية مراسم الحفل، حيث سيحل عدد من الشخصيات البارزة ضيوفاً على أندريس كانتور وآنا جوركا، وهما من أبرز مذيعي تيليموندو.

هذا وسيعتلي رئيس FIFA جياني إنفانتينو منصة الحفل، ومعه أسطورة من أساطير كرة القدم، لكشف النقاب عن كأس بطولة كأس العالم للأندية FIFA الجديدة، التي أشرف الاتحاد الدولي لكرة القدم على تصميمها وتم إبداعها بالتعاون مع Tiffany & Co، الشركة العالمية المتخصصة في صياغة المجوهرات الفاخرة.

كيف ستُجرى عملية السحب؟

تم تقسيم الفِرق الـ 32 المتأهلة إلى بطولة كأس العالم للأندية FIFA™ الجديدة وتوزيعها على أربعة أوعية (من 1 إلى 4)، حيث يضم كل وعاء ثماني كرات، تحتوي كل منها على اسم أحد الفِرق.

وستُوزّع الأندية على الأوعية كما يلي:

ستبدأ القرعة بفرز جميع فِرق الوعاء رقم 1 ووضع كل فريق في مجموعته، ليتم بعد ذلك فرز جميع فِرق الأوعية 2 و3 و4، على أن يتم تفريغ كل وعاء قبل الانتقال إلى الوعاء التالي. هذا وسيتم أولاً سحب كرة من أحد هذه الأوعية، لتتبعها كرة من أول وعاء متاح من أوعية المجموعات، وذلك لتحديد موقع الفريق المعني داخل المجموعة التي وضعته فيها القرعة، على أن تنتهي عملية السحب بمجرد سحب جميع فِرق الوعاء رقم 4.

وسيتم تطبيق عدة قيود خلال القرعة، ومن بينها المبادئ الرئيسية التي من شأنها ضمان التوازن التنافسي والتنوع الجغرافي.

يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات حول إجراءات السحب هنا.

متى وأين ستقام بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025؟

ستُجرى النسخة الأولى من مسابقة FIFA الجديدة لأندية النخبة في الولايات المتحدة الأمريكية من 15يونيو/حزيران إلى 13 يوليو/تموز 2025، حيث ستُقام مبارياتها في 12 ملعباً من الطراز العالمي موزعة على 11 مدينة مضيفة، علماً أن نيويورك نيو جيرسي ستستضيف نهائي كأس العالم للأندية FIFA 2025™ بملعب ميتلايف الشهير، الذي سيكون أيضاً مسرحاً لنهائي كأس العالم FIFA في العام التالي، وبالضبط يوم 19 يوليو/تموز 2026.

يُذكر أن خمسة من ملاعب كأس العالم 2026 FIFA™ ستُخصَّص أيضاً لاستضافة مباريات البطولة التي ستشهد مشاركة 32 من أفضل أندية العالم.

متى وأين يمكن للمشجعين الحصول على تذاكر البطولة؟

يمكن للمشجعين الراغبين في الاطلاع على آخر الأخبار والمستجدات والمعلومات المتعلقة بتذاكر كأس العالم للأندية FIFA 2025™ التسجيل على موقع FIFA.com/tickets، حيث سيتم لاحقاً نشر المزيد من المعلومات حول عملية بيع التذاكر وخدمات الضيافة. ما هي الموارد المتاحة لوسائل الإعلام؟