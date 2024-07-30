انطلاق مرحلة المبيعات المسبقة لأصحاب بطاقات Visa لكأس العالم لكرة الصالات أوزبكستان FIFA 2024™

يُقدم FIFA الفرصة لحاملي بطاقات VISA لشراء تذاكر للنسخة التاريخية من كأس العالم لكرة الصالات أوزبكستان 2024 FIFA™

ستكون أول نسخة من البطولة تستضيفها آسيا الوسطى

ستُقام منافسات البطولة بين 14 سبتمبر/أيلول و6 أكتوبر/تشرين الأول

بفضل فرصة حصرية تُتيحها Visa، الشريك العالمي لـFIFA، ستُكون الفرصة متاحة أمام الجماهير حول العالم لشراء تذاكر نسخة تاريخية من كأس العالم لكرة الصالات أوزبكستان FIFA 2024™.

وبدءاً من اليوم [30 يوليو/تموز] وحتى 6 أغسطس/آب، ستكون أمام أصحاب بطاقات Visa فرصة حصرية لشراء تذاكر البطولة، واختيار أفضل المقاعد في ملاعب المدن الثلاث المستضيفة طشقند وأنديجان وبخارى، وذلك من خلال زيارة FIFA.com/tickets.

وسيُشارك في البطولة التي تستمر لـ23 يوماً أفضل منتخبات ولاعبي العالم من 24 دولة تمثل الاتحادات القارية الستة. وبموجب حفل قرعة بديع جرت مراسمه في شهر مايو/أيار الماضي داخل ساحة ريجستان في القلب التاريخي لمدينة سمرقند التي كانت محطة بارزة على طريق الحرير، أصبحت كافة المنتخبات المشارِكة على دراية بتفاصيل مجموعاتها، ومسارها المحتمل نحو الظفر باللقب.

وستكون أوزبكستان المستضيفة على موعد مع كتابة صفحة جديدة من تاريخ اللعبة لكونها ستصبح أول دولة في آسيا الوسطى تنظّم إحدى بطولات FIFA، وستستهل المنافسات بمواجهة منتخب هولندا في 14 سبتمبر/أيلول، بينما سيُتوّج المنتخب البطل باللقب في المباراة النهائية التي تستضيفها العاصمة طشقند بتاريخ 6 أكتوبر/تشرين الأول.

وللمرة الأولى في تاريخ البطولة، تشهد كأس العالم لكرة الصالات أوزبكستان 2024 FIFA™ منافسة أربعة منتخبات من آسيا الوسطى، وهي أفغانستان وكازاخستان وطاجيكستان، التي ستنضمّ إلى أصحاب الأرض في بطولة تُقام تحت شعار "أسياد السرعة".

كما تشهد هذه النسخة من البطولة الظهور الأول لأربعة منتخبات وهي أفغانستان وفرنسا ونيوزيلندا وطاجيكستان.

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وبعد فترة المبيعات الحصرية لأصحاب بطاقات Visa ابتداءاً من 31 يوليو/تموز 2024، سيُفتح باب الشراء أمام عامة الجمهور، وكذلك عبر FIFA.com/tickets.

وتُعتبر Visa الشريك الرسمي لخدمات الدفع لـFIFA، وهي طريقة الدفع المفضلة لشراء تذاكر بطولة كأس العالم لكرة الصالات أوزبكستان 2024 FIFA™.

مجموعات كأس العالم لكرة الصالات أوزبكستان 2024 FIFA™