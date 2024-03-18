الإثارة تتزايد عشية انطلاق سلسلة FIFA

سيلعب 24 اتحادًا عضوًا مباريات في خمسة بلدان

قبل التنفيذ الكامل في مارس 2026، سيستمر المشروع التجريبي في الفترة من 18 إلى 26 مارس 2024

رئيس FIFA جياني إنفانتينو: "المزيد من المباريات الهادفة ستمكن من التفاعل الكروي الأكثر قيمة للاعبين والفرق والمشجعين، وستقدم مساهمة ملموسة في تطوير اللعبة"

ستشهد سلسلة FIFA خلال فترة تقويم المباريات الدولية للرجال القادمة في مارس 2024 دعم FIFA لاتحاداته الأعضاء في تنظيم مباريات ودية دولية تضم أربعة منتخبات وطنية من اتحادات مختلفة في بلد مضيف واحد، مع ست مجموعات في المجموع. ستوفر هذه المبادرة للاتحادات الأعضاء فرصة أكثر انتظامًا لمواجهة منتخبات وطنية من قارات أخرى، الأمر الذي سيعمل على فتح فرص التطوير الفني التي لم تكن متاحة سابقًا للعديد منها. بالنسبة للعديد من الأولاد والبنات المحبين لكرة القدم، فإن حلم ارتداء قميصهم الوطني والاصطفاف في المدرجات أثناء عزف النشيد الوطني هو حلم يدفع الكثيرين، ومع ذلك، لا يمكن للكثيرين في الحصول على هذا الشرف أو الامتياز. مع اقتراب المباريات الافتتاحية لسلسلة FIFA، نلقي نظرة على الإثارة المتزايدة مع انطلاق الاتحادات الأعضاء والمدربين واللاعبين في رحلة فريدة من نوعها.

رئيس اتحاد غيانا لكرة القدم واين فوردي

"هذه هي النسخة الأولى من سلسلة FIFA واتحاد غيانا لكرة القدم فخور جدًا باختيارنا لنكون جزءًا من هذه المبادرة الافتتاحية. وأضاف: "أعلم أن هذه تجربة مثيرة للاعبين والجهاز الفني، ونحن نتطلع إلى خوضهم تجربة هائلة وبالطبع تحقيق نتائج لا تُنسى للأمة".

الجناح الكمبودي نيك تايلور

"أعتقد أنه من الرائع أن ينظم FIFA هذه البطولة الجديدة. من الرائع أن تسمح لدول من قارات مختلفة باللعب مع بعضها البعض. سنواجه فريقين إفريقيين، وهي فرصة نادرة بالنسبة لنا. إنها تتيح لنا تجربة أنماط مختلفة من كرة القدم، ومقابلة لاعبين مختلفين، ومواجهة تحديات مختلفة. أعتقد أن سلسلة FIFA ستكون رائعة لنا وللمنتخب الوطني ولـFIFA أيضًا على المدى الطويل."

مدرب جنوب أفريقي هوغو بروس

“بالتأكيد، أنا أتطلع أيضًا إلى المستقبل. لقد قلت ذلك بالفعل، هناك عدد قليل من اللاعبين في مجموعتنا الذين سيبلغون 35 و34 و36 عامًا عندما يتم استضافة كأس العالم FIFA بشكل مشترك في كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية في عام 2026. لذا، نعم، علينا أن نبحث عن البدائل أيضا. أولاً، علينا أن ننظر إلى تلك المباريات لمنح فرصة للاعبين جدد، لاعبين أصغر سناً، لإظهار ما إذا كانوا في مستوى بافانا بافانا. "ثانيًا، نحن نلعب ضد أسلوبين مختلفين من المنافسين. من ناحية، لديك أندورا ويمكنك مقارنتها بناميبيا. فريق قوي، فريق سينتظر ويحاول أن يكون خطيرًا في الفترة الانتقالية. على الجانب الآخر. "لديك الجزائر. لديهم مدرب جديد، وسيكون لديهم لاعبين جدد أيضًا. لذلك، سيكون اختبارًا جيدًا للاعبين الجدد الموجودين معنا لإثبات أنفسهم".

مدرب برمودا مايكل فيندلاي

“تعد كرة القدم الدولية بمثابة امتياز للاعبين، كما أن دعوتهم لحضور سلسلة FIFA يعد شرفًا وامتيازًا للاعبين جنبًا إلى جنب مع اتحاد كرة القدم الآسيوي الذي يتحدث عن رؤية الاتحاد لكرة القدم والاحترام الذي يطورونه داخل مجتمع كرة القدم. "إن الحصول على بيئة تدريب عالية الجودة إلى جانب خوض مباراتين دوليتين يوفر الفرصة للعمل مع اللاعبين وتحضير الفريق وفقًا لذلك للجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026 عندما سنواجه أنتيغوا وبربودا وهندوراس في يونيو/حزيران." "إنه يمنحنا الفرصة للقيام بعدد من الأشياء. يريد الطاقم الفني حقًا إلقاء نظرة فاحصة على الشكل الذي يبدو عليه المستقبل. إنه يمنحنا فرصة عظيمة لدمج هؤلاء اللاعبين ومعرفة أداءهم بين البقية. الشيء الجميل في هذه المباريات بالنسبة لنا هو أنه يعكس نوعًا ما ما نحاول القيام به عندما نصل إلى شهر يونيو."

المدرب الجديد للجزائر فلاديمير بيتكوفيتش

“قد لا تكون النتائج فورية، لكن مباريات سلسلة FIFA ضد جنوب أفريقيا وبوليفيا مهمة لتطوير الفريق وتماسكه. نواجه فريقين يتمتعان بأسلوب لعب مختلف وسنتأقلم وفقًا لذلك بعد المباراة الأولى أمام بوليفيا."

مدرب تنزانيا حامد موروكو

“هذه المباريات ممتازة وحاسمة بالنسبة لنا لأنها ستساعد في بناء لاعبينا ورفع معاييرهم. ستساعد هذه المسابقات أيضًا فريقنا في تعزيز الانسجام الجيد داخل الفريق على التوالي."

رئيس اتحاد فانواتو لكرة القدم لامبرت مالتوك

"لدينا ثقة كاملة في فريقنا الذي سيمثل فانواتو بكل فخر واحترافية خلال هذه المباريات الودية المهمة. هذه الرحلة لا توفر فرصة دولية قيمة للاعبينا فحسب، بل تعزز أيضًا أواصر الصداقة والروح الرياضية بين الدول."