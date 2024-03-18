توسيع النسخة التجريبية من سلسلة FIFA لتشمل مباريات تستضيفها مصر

تم الإعلان عن اختيار مصر لتكون إحدى الدول المستضيفة للنسخة التجريبية من سلسلة FIFA مع إضافة أربعة منتخبات جديدة، بحيث تجري في القاهرة المواجهات الودية التي تجمع بين كرواتيا ومصر وتونس ونيوزيلندا خلال فترة المباريات الدولية بين 22 و26 مارس/آذار. وبموجب قرار اتخذه مجلس FIFA في ديسمبر/كانون الأول 2022، وتماشياً مع الأهداف الاستراتيجية للعبة العالمية بين عامي 2023 و2027، ستكون سلسلة FIFA عبارة عن مباريات ودية تخوضها منتخبات من اتحادات قارية مختلفة عادة ما لا تكون الفرصة متاحة أمامها لمواجهة بعضها البعض. أما الهدف الأساسي من هذه المبادرة الكروية الجديدة، فيتمثل برفع مستوى الاحتكاك الكروي الدولي خارج نطاق المواجهات المحلية المعتادة، وهو ما يُساهم في تطور ملموس لكرة القدم حول العالم، مع العلم أن نسخة 2024 ستكون تجريبية، بينما يجري التحضير لنسخ أخرى تُقام في فترة المباريات الدولية في شهر مارس/آذار خلال السنوات الزوجية. في هذه المرحلة الأولية، سيقوم المنظمون باختبار تنسيقات مختلفة. على سبيل المثال، ستشهد بطولة FIFA Series Egypt الفائزين في المباراة الأولى يواجهون بعضهم البعض في المباريات الثانية على التوالي. وبانضمام مصر إلى هذه النسخة التجريبية، ستشهد نسخة 2024 من سلسلة FIFA مشاركة 24 اتحاداً وطنياً عضواً في FIFA تلعب في خمس وجهات موزعة على ثلاث قارات، بحيث تكون كافة الاتحادات القارية الستة ممثّلة. أما الدول المستضيفة لنسخة 2024 من سلسلة FIFA فهي: الجزائر، وأذربيجان، والسعودية (سلسلتان من المباريات)، وسريلانكا، بالإضافة لمصر. ومن شأن هذه المباريات أن تكون محفزاً للنهوض بأداء المنتخبات من الناحية الفنية وخلق فرص تطوير لم تكن متاحة مسبقاً أمام الاتحادات الوطنية. أما التوزيع القاري للمنتخبات المشاركة فهو كالتالي: 9 (أفريقيا)، 5 (آسيا)، 4 (أوروبا)، 3 (أوقيانوسيا)، 2 (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي)، 1 (أمريكا الجنوبية). سلسلة FIFA: الجزائر الجزائر (أفريقيا) أندورا (أوروبا) بوليفيا (أمريكا الجنوبية) جنوب أفريقيا (أفريقيا) سلسلة FIFA: أذربيجان أذربيجان (أوروبا) بلغاريا (أوروبا) منغوليا (آسيا) تنزانيا (أفريقيا) سلسلة FIFA: مصر كرواتيا (أوروبا) مصر (أفريقيا) تونس (أفريقيا) نيوزيلندا (أوقيانوسيا) سلسلة FIFA: المملكة العربية السعودية - A جزر الرأس الأخضر (أفريقيا) كمبوديا (آسيا) غينيا الاستوائية (أفريقيا) غويانا (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي) سلسلة FIFA: المملكة العربية السعودية - B برمودا (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي) بروناي دار السلام (آسيا) غينيا (أفريقيا) فانواتو (أوقيانوسيا)