"البطولة الأفضل حاليًا" - الحماس لكأس العالم للأندية FIFA 2025™ في أوجه بعد حدث الانطلاق الرسمي لجولة الكأس في نيويورك

تتجمع شخصيات متنوعة لحضور حفل انطلاق جولة الكأس لبطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™ في متجر Tiffany & Co بمانهاتن، نيويورك

تزور الكأس الغالية لبطولة كأس العالم للأندية FIFA™ الجديدة مُدن الأندية الـ 32 المشاركة قبيل انطلاق البطولة يوم السبت، 14 يونيو 2025

"لا أعتقد أن جميعنا يدرك التأثيرات التي ستحدثها بطولة كأس العالم للأندية (FIFA)" - كارلي لويد، أسطورة كرة قدم السيدات

أعرب ضيوف من عالم كرة القدم وخارجه عن حماسهم لبطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™ الجديدة، وكان ذلك خلال حفل انطلاق جولة الكأس بحضور نجوم كُثر في نيويورك، الولايات المتحدة.

خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، ستزور جولة الكأس لبطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™ المُدن الأم لجميع الأندية المشاركة البالغ عددها 32 ناديًا، قبيل انطلاق النسخة الافتتاحية من البطولة في ميامي يوم السبت 14 يوليو 2025. من المقرر استضافة حوالي 63 مباراة على 12 ملعبًا في 11 مدينة مضيفة بالولايات المتحدة، وستُختتَم بالنهائي على ملعب نيويورك نيوجيرسي يوم الأحد 13 يوليو 2025. في ذلك اليوم، سيضع النادي بطل العالم لكرة القدم يديه لأول مرة على الكأس الغالية لبطولة كأس العالم للأندية ™FIFA المصممة خصيصًا، وهي تحفة فنية فريدة من نوعها صممها الـ FIFA وصُنِعت بالتعاون مع شركة المجوهرات العالمية الفاخرة، Tiffany & Co.

كانت كارلي لويد الفائزة ببطولة كأس العالم للسيدات FIFA™ مرتين، وسامي خضيرة الفائز بكأس العالم البرازيل 2014 FIFA™، وآدم سيلفر مفوض الرابطة الوطنية لكرة السلة، وروبي ويليامز النجم الموسيقي العالمي - سفير الموسيقى لـ FIFA أيضًا - من بين الوجوه المعروفة التي تواجدت في متجر Tiffany & Co. بوسط مانهاتن لحضور حفل انطلاق جولة الكأس - المحطة التالية في الطريق إلى البطولة الأكثر شمولاً في تاريخ كرة القدم العالمية الغني. Inside FIFA يعرض ردود الفعل...

كارلي لويد (الفائزة ببطولة كأس العالم للسيدات FIFA™ مرتين مع الولايات المتحدة الأمريكية)

"إنها لعبة جميلة وأنا متحيزة بعض الشيء عندما أقول إن أمريكا ربما تكون واحدة من أعظم الأماكن التي يمكن أن تتواجد بها. لذا، خلال الصيفين المقبلين، لا أعتقد أن جميعنا يدرك التأثيرات التي ستحدثها بطولة كأس العالم للأندية (FIFA) وكأس العالم (FIFA) على أمريكا، بل وعلى العالم أجمع. أعتقد أنه... عندما النظر إلى دوري كرة القدم الأميركي وبطولة السوبر بول، ستبدو كأس العالم (FIFA) في [20]26 وكأنها بطولات سوبر بول يومية. لذلك، سيكون الأمر مذهلاً. وبما أن FIFA ينظم كل هذه البطولات المذهلة، فإنه سيقوم بعمل خارق خلال الصيفيين المقبلين أيضاً."

سامي خضيرة (بطل كأس العالم 2014 FIFA™ مع ألمانيا)

"أحبها. أحبها لأنها أفضل بطولة في العالم، وأكبر بطولة في العالم. وكذلك، أنا من أشد المعجبين بالولايات المتحدة شخصياً، لأنهم يعرفون كيف يضيفون الترفيه أو يقدمونه ويدعمونه، ولديهم الطموح للفوز معًا. لذا، من حيث أرى الأمر، ستكون هذه هي البطولة مثالية وسيتواجد هنا أفضل اللاعبين. سيأتي إلى هنا أفضل اللاعبين والفِرق والمدربين، وإنه لامتياز، اللعب على هذا المستوى المرتفع من كرة القدم. لا شيء يمكنه منافسة ذلك. لهذا السبب هي بطولة رائعة جدًا، والبطولة الأفضل حاليًا."

خافيير زانيتي (نائب رئيس نادي إنترناسيونالي ميلانو، والدولي الأرجنتيني السابق)

"نعلم أنها بطولة مرموقة. نتطلع لهذه الكأس بجدية، وبالتأكيد، سيكون الفريق جاهزًا عندما يحين موعد البطولة. الكأس مذهلة. إنها بديعة، صراحةً. سيصعب على القائد الذي سيتمكن من رفعها القيام بذلك لأنها كبيرة جدًا، وأعتقد أن هذه البطولة تستحق مثل هذه الكأس. إلى جميع مشجعينا حول العالم، أدعوكم للحضور إلى بطولة كأس العالم للأندية (FIFA)، فهي ستكون بطولةً تاريخيةً."

مايكل بالاك (لاعب وسط بايرن ميونخ وألمانيا السابق)

"تنظيم بطولة كأس العالم للأندية هنا، في أمريكا، سيكون بمثابة اختبار تجريبي لكأس العالم 2026 FIFA، بالإضافة إلى أنه سيكون معيارًا للعديد من بطولات كأس العالم للأندية اللاحقة أيضًا. أعتقد أن أمريكا مقدّر لها أن تكون مضيفة رائعة، وأعتقد أن الجميع يمكنهم التطلع لبطولة منظمة جدًا في العديد من المُدن المختلفة، مع بعض السفر بالطبع، ولكن يمكنكم استكشاف البلاد إلى جانب الاستمتاع بكرة القدم."

انطلاق جولة كأس العالم للأندية FIFA™ في مدينة نيويورك 01:20

آدم سيلفر (مفوض الرابطة الوطنية لكرة السلة)

"أشعر بالغيرة. أنا هنا الليلة لمعرفة كيف سيفعلونها. كمواطن نيويوركي، تنتابني السعادة لأنها وصلت إلى سوقنا. أعتقد أن هذا أمر رائع بالنسبة للجماهير هنا، وهو أمر رائع كذلك للشركات المحلية، بالإضافة إلى الرابطة الوطنية لكرة السلة. نحن نبحث عن الفُرص الجديدة دائمًا. أعتقد أننا الرياضة الثانية في العالم بعد كرة القدم، ونحن نتعلم من هذا المجتمع، كما أن لدي الكثير من الأصدقاء في مجتمع كرة القدم، لذلك أنا هنا لدعمهم."

روبي ويليامز (سفير الموسيقى لـ FIFA ورئيس نادي بورت فايل لكرة القدم)

"أنا في غاية السعادة، وحقيقة أن الاتحاد الدولي لكرة القدم قد نظم هذا الحدث من أجلي ولترفيهي هذا الصيف، هو أمر رائع أتطلع إليه. ستكون مسلية جدًا بالتأكيد، وهذا هو جوهر اللعبة الرائعة؛ فهي تخلصنا من روتيننا اليومي وتشغلنا وتريحنا من مشاكلنا وتخفف من متاعبنا."

فيل مورفي (حاكم ولاية نيوجيرسي)

"إنه أمر ضخم لولاية نيوجيرسي ومدينة نيويورك معًا. نحن بيئة خصبة لكرة القدم. فنحن من بين المناطق الأكثر تنوعًا والأكثر دولية في الولايات المتحدة، إن لم يكن في العالم أجمع. إنه أمر مغير لقواعد اللعبة، وخاصةً فيما يتعلق بالإرث الذي سيتركه وراءه. وهذا لا يتعلق بالبطولتين فحسب، بل وبتأثيرهما على الأطفال الذين سينجذبون إلى ملاعب كرة القدم التي ستُبنى، والحيوات التي ستتغير؟ إنها الرياضة الجميلة. لا تحتاج سوى لكرة، وسنثبت للعالم أن هذه هي نقطة البداية لكرة القدم على مدى العامين المقبلين".

جيف بيرينج (الرئيس التنفيذي المشارك لنادي سينسيناتي لكرة القدم)