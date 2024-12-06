ردود أفعال الأندية الأوروبية على قرعة كأس العالم للأندية FIFA 2025™: "الجميع يتوق للمشاركة فيها"

اثنا عشر نادياً أوروبياً يتعرفون على مصيرهم في مرحلة المجموعات في كأس العالم للأندية FIFA 2025™ خلال سحب القرعة في ميامي، فلوريدا

مانشستر سيتي ضد يوفنتوس وأتلتيكو مدريد ضد باريس سان جيرمان في واحدة من أبرز مباريات دور المجموعات في بطولة كأس العالم للأندية العالمية التي تضم 32 فريقاً في الصيف المقبل

أكثر بطولات الأندية شمولاً والتي تعتمد على الجدارة تنطلق لأول مرة في الولايات المتحدة بتاريخ 15 يونيو/حزيران 2025

شكلت كلمات "فخر"، "فرح"، و"اعتزاز" محور حديث الأندية الأوروبية الاثني عشر المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية FIFA™ الجديدة، بعد حدث سحب قرعة مرحلة المجموعات لأكثر البطولات شمولاً والمعتمدة على الجدارة في تاريخ كرة القدم للأندية، والذي أُقيم في ميامي، فلوريدا، يوم الخميس 5 ديسمبر/كانون الأول.

شارك ممثلو أندية أتلتيكو مدريد، بوروسيا دورتموند، تشيلسي، بايرن ميونخ، إنتر ميلان، بورتو، سالزبورغ، يوفنتوس، مانشستر سيتي، باريس سان جيرمان، ريال مدريد، وبنفيكا في الحفل الذي تم بثه مباشرة لعشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم.

من بين أبرز ما أسفرت عنه القرعة وقوع مانشستر سيتي الفائز بنسخة دوري أبطال أوروبا لعام 2022\23 في مواجهة العملاق الإيطالي يوفنتوس ضمن المجموعة السابعة، بينما أُسدل الستار على مواجهة نارية تجمع بين بطل فرنسا التاريخي باريس سان جيرمان مع أتلتيكو مدريد الإسباني في المجموعة الثانية. وفي المجموعة الثامنة، يلتقي ريال مدريد مع الهلال السعودي في مواجهة قد تجمعه بنيمار، نجم برشلونة السابق والخصم اللدود للملكي. Inside FIFA يعرض ردود الفعل...

إنريكي سيريزو، رئيس نادي أتلتيكو مدريد

"إنها مجموعة قوية للغاية. باريس سان جيرمان هو أحد أفضل الفرق في أوروبا. بوتافوجو هم أبطال كوبا ليبرتادوريس، وسياتل ساوندرز فريق جيد هنا، فريق قوي في الولايات المتحدة. أرى أن هذه المجموعة قوية للغاية، وسنبذل قصارى جهدنا للتأهل منها. يسعدنا ويشرفنا للغاية أن نشارك في هذه النسخة الأولى من كأس العالم للأندية التي ينظمها FIFA."

جيوفاني إلبير، أسطورة بايرن ميونخ

نحن في نادي بايرن [ميونخ] نتطلع بفارغ الصبر إلى المجموعة التي أوقعتنا القرعة فيها. سبق لنا أن واجهنا فريق بنفيكا؛ لقد هزمناهم مؤخراً. كانت آخر مباراة لنا ضد بوكا جونيورز في عام 2001. توجنا بلقب كأس القارات في هذا العام. من جانب آخر، فإن اللعب ضد فريق من نيوزيلندا يمثل تجربة فريدة من نوعها بالنسبة لنا، ونحن متحمسون للغاية لهذه المواجهة. إنه لمن دواعي سرورنا أن نكون جزءاً من هذا الحدث. إنه لشرف كبير لنا أن نكون جزءاً من بطولة كأس العالم للأندية (FIFA) الجديدة للمرة الأولى. بالتأكيد، سيبذل الفريق قصارى جهده للوصول إلى المباراة النهائية."

خافيير زانيتي، نائب رئيس نادي إنتر ميلان

"برأيي، المجموعة الخامسة صعبة للغاية، لأننا سنواجه فريقاً أرجنتينياً ممثلاً بفريق ريفر بليت العريق، بالإضافة إلى فريق مونتيري المكسيكي ونادٍ ياباني. إنها مجموعة متكافئة، ولكنني أعتقد أننا سنبذل قصارى جهدنا لنكون في أفضل حالاتنا قبل انطلاق البطولة. "بالنسبة إلى إنتر ميلان، فإن المشاركة في كأس العالم للأندية، التي تُنظَّم بهذه الطريقة لأول مرة، تمثل شرفًا عظيماً واعتزازاً كبيراً وفخرًا، ونحن نأمل أن نبذل قصارى جهدنا في هذه البطولة."

خورخي كوستا، أسطورة نادي بورتو ورئيس كرة القدم الاحترافية في النادي

"بغض النظر عن الفرق التي أوقعتنا القرعة معها، كنا على يقين بأن المجموعة ستكون صعبة نظراً للمستوى الرفيع للفرق المشاركة في هذه البطولة. إنها فرق مختلفة. نحن نمتلك فريقاً محلياً يزخر بلاعبين متميزين، ويدربه مدرب جديد. ثم لدينا فريق مصري عريق، قد لا يكون معروفاً لدى الكثيرين، ولكنني على دراية بقدراته، فهو أحد عمالقة القارة السمراء. ولا ننسى فريق بالميراس العظيم بقيادة لاعبنا أبيل [فيريرا] الذي يقوم بعمل رائع. أهم من ذلك كله، لكلٍ منهم أسلوب لعب مختلف، ونهج مختلف، وهذا أمر جيد. هذا شيء لم تعتد عليه الأندية من قبل. ولكن المنتخبات الوطنية معتادة على ذلك عندما تشارك في كأس العالم (FIFA). لذا، أنا أتطلع بشدة إلى انطلاق هذه البطولة لأرى ما ستسفر عنه."

زلاتكو جونوزوفيتش، أسطورة نادي سالزبورغ

"من الواضح أننا نعلم أن مجموعتنا صعبة للغاية، حيث تضم نادي باتشوكا ونادي الهلال، وبالطبع، نادي ريال مدريد. سنواجه ريال مدريد مرة أخرى في دوري أبطال أوروبا، وبالتالي يمكننا الاستعداد لذلك مجدداً. وبعد ذلك سنكون مستعدين بشكل جيد للصيف. آمل أن ينضم إلينا الكثير في هذه الرحلة. سوف نبذل قصارى جهدنا لنقدم أداءً مميزاً في المباريات. بالطبع، نحن نعلم أن هذه مجموعة قوية للغاية. هذا واضح. لكنه تحدٍ نستقبله بصدر رحب وسنستعد له على أكمل وجه.

ستيفان ليختشتاينر، أسطورة نادي يوفنتوس

"أعتقد أنها فرصة عظيمة لنا جميعاً. كونها بطولة جديدة، فإنها ستسطر تاريخاً جديداً، ونحن متحمسون لانطلاقها. لقد أوقعتنا القرعة في مجموعة صعبة ولكنها ليست مستحيلة. مع وجود مانشستر سيتي في مجموعتنا، سنواجه بعضاً من أبرز المنافسين على اللقب. الأمر ليس مستحيلاً، لكنه سيكون صعباً. من الطبيعي أن يسعى يوفنتوس للتنافس على كل الألقاب، خاصة في مثل هذه البطولات التي تجمع أفضل الفرق. إنه لشرف لنا."

رويل دي فريس، الرئيس التنفيذي لعمليات مجموعة مانشستر سيتي.

"ستكون مجموعة مثيرة للاهتمام - منافسون أقوياء - لكنها ستكون مباريات جيدة. [يوفنتوس] مباراة كبيرة – لطالما خضنا مباريات كبيرة أمامهم. إنه لأمر رائع أن نكون جزءاً من هذه المجموعة المكونة من 32 نادياً يتنافسون على هذه الكأس سعياً ليكونوا الأفضل في العالم. نسعى دائماً لتقديم أفضل كرة قدم: الأفضل لجماهيرنا، والأفضل للاعبينا. ومن ثم، أن نكون جزءاً من هذه البطولة هو شرف كبير لنا."

ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان

"أعتقد أن المجموعة مثيرة للاهتمام حقاً. [هناك] مباريات مهمة ضد ثلاثة فرق قوية [متميزة]. أتلتيكو مدريد، أعني، أنتم تعرفون أتلتيكو مدريد – فريق رائع بتاريخ عريق. وبالطبع، بوتافوغو هم الأبطال الحاليون، فقد توجوا بكأس [كونميبول ليبرتادوريس]. وأعتقد، أيضاً، سياتل [ساوندرز] على أرضه، مع جماهيره، لذا فهي مجموعة مثيرة للاهتمام. لذا، علينا أن نكون مستعدين. هذا اليوم، أو بالأحرى هذا القرعة – تاريخية حقاً لهذه البطولة. نحن فخورون للغاية بأن نكون أول الأندية الأوروبية التي تلعب في بطولة كأس العالم للأندية (FIFA) الجديدة. الجميع يرغب في المشاركة – كل فريق، وكل لاعب، وكل مدرب."

قرعة كأس العالم للأندية FIFA 2025™ | ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان 00:37

إيميليو بوتراغينو، ريال مدريد. مدير العلاقات المؤسسية

يشرفنا أن نكون هنا، إنها بطولة جديدة تضم أفضل الفرق من جميع أنحاء العالم، ومن دواعي الفخر بالطبع المشاركة في هذه البطولة. كلما شاركنا في أي بطولة، نطمح دائماً للفوز بها. أما بالنسبة للمجموعة، فجميع المباريات صعبة في الوقت الحالي، فهي متكافئة، وكل الفرق مستعدة جيداً. وتتميز هذه البطولة بمواجهة فرق من قارات مختلفة، وهذا يزيد من صعوبة المنافسة، في رأيي. لذا، في هذه الحالة، الهلال، لقد واجهناهم من [قبل] وهم قد تطوروا بشكل كبير كفريق. سالزبورج أيضاً نادي حقق نتائج مبهرة على مدار سنوات عديدة، حيث يشارك بانتظام في دوري أبطال أوروبا، وفي الواقع سنلعب ضدهم الآن في يناير\كانون الثاني. ولا شك أننا نتوقع مواجهة صعبة أمام هذا الخصم القوي. وبالنسبة إلى نادي باتشوكا، فقد كان باتشوكا من أعمدة كرة القدم المكسيكية في العقود الأخيرة. لذا، ستكون المباريات الثلاث شديدة التنافسية."

روي كوستا، رئيس نادي بنفيكا

"فيما يتعلق بالمجموعة، فهي مجموعة صعبة. حيث أوقعنا القرعة مع فرق عريقة أيضاً. بايرن ميونخ، الذي لطالما كان عقبة أمامنا في دوري أبطال أوروبا وبوكا جونيورز، أحد أبرز الأندية في الأرجنتين وقارة أمريكا الجنوبية. ثم لدينا أوكلاند، فريق لا نعرف عنه الكثير، ولكننا على يقين من أنهم سيسعون لتحقيق نفس الأهداف التي يسعى إليها الآخرون. إنها مجموعة صعبة، ولكن بنفيكا يطمح ويتطلع لتجاوزها، وسنخوض هذه البطولة كأس العالم (للأندية FIFA)، أول كأس عالم (للأندية FIFA)، بهدف التأهل. وأكرر، إنه لشرف عظيم لنا أن نكون هنا.

سيشهد عالم كرة القدم وقائع بطولة كأس العالم للأندية FIFA™ في الفترة من 15 يونيو/حزيران إلى 13 يوليو/تموز 2025، بواقع 63 مباراة ستُلعَب على 12 ملعباً مختلفاً في 11 مدينة أمريكية مضيفة. وتجمع النسخة الأولى من هذه البطولة -التي تضم 32 فريقاً- أقوى وأنجح الأندية من اتحادات FIFA القارية الستة: الاتحاد الآسيوي والاتحاد الإفريقي واتحاد كونكاكاف واتحاد أمريكا الجنوبية كونميبول واتحاد أوقيانوسيا والاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

يتضمن دور المجموعات ثماني مجموعات، تضم كل مجموعة أربعة فرق تلعب بنظام الدوري من مباراة واحدة. يتأهل أول فريقين في كل مجموعة إلى دور الـ 16، وهي بداية مرحلة خروج المغلوب من مباراة واحدة مباشرة، لتُختتم البطولة بالمباراة النهائية على ملعب ميتلايف في نيويورك، نيوجيرسي، حيث سيتم تتويج أفضل نادٍ في العالم.

كشف النقاب عن كأس مبتكرة لكأس العالم للأندية FIFA 00:45

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